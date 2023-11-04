በመልካም አስተዳደር ላይ ያተኮረ ስብሰባ ተካሔደ
በኢትዮጵያ ሚንስትሮችን በመሾም የመንግስት ዘመናዊ አስተዳደር የተጀመረው በአጼ ሚኒልክ ዘመነ መንግስት ቢሆንም በሀገራችን ሰዎች በእውቀታቸው እና በችሎታቸው ብቻ የመንግስት ስልጣን እንዲይዙ መሰረታዊ የአስተዳደር ስር አትን ያስቀመጡት አጼ ሀይለ ስላሴ ናቸው።
በአሁኑ ወቅት 22 የሚንስትር መስራያ ቤቶች ሲኖሩ እነኝህ የሚንስትር መስራያ ቤቶች በየጊዜው መቀያየራቸው እና መሰበጣጠራቸው ተቁማዊ ጥንካሬና የተደራጀ ተቁዋም እንዳይኖር ምክንያት ሆንዋል። ይህ መልካም አስተዳደር እንዳይሰፍን መረጃዎች እንዲጠፉ እና ታሪክ በቅጡ እንዳይሰነድ ያደርጋል ተብሎዋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ጥናት የቀረበው መልካም አስተዳደር ለአፍሪካ ለምስራቃዊ አፍሪካ ቢሮ ባካሔደው ስብሰባ ላይ ሲሆን የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለፖለቲካዊ አስተዳደር አመቺ እንዲሆኑ በማሰብ በየጊዜው መቀያየር እና መሰባጠራቸው የተደራጀ ጠንካራ ተቁዋም ለመፍጠር አያስችልም ተብሏል።
በኢትዮጵያ የሚታየውን አብይ የመልካም አስተዳደር ችግር ለመቅረፍ ሰዎች በችሎታቸው እና በሰውቀታቸው እንዲሰሩ ማድረግ እንጂ በፖለቲካ አቁዋማቸው አልያም በብሔራቸው መሆን የለበትም። የሀብትን ውሱንነት ተረድቶ በሀላፊነት ለዘላቂ ውጤት ለመስራት የፖለቲካ እና የአስተዳደር ብቃት ያስፈልጋል። በዘመቻ መልክ የሚሰሩ ስራዎች የህዝብን እና የሀገሪቱን ችግር አያጠፉም ሲሉ የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የህዝብ አስተዳድር እና ልማት አመራር ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ዶ/ር ብርሀኑ ተመስገን ተናግረዋል።
ምላሽ ያጣው የቀድሞው የደቡብ ክልል ሠራተኞች አቤቱታ
በሚቀጥሉት 5 አመታት መፈታት የማይችሉ ችግሮች ይኖራሉ በሌላ በኩል ደግሞ ግዜ የማይሰጡ እና ቅድሚያ ሰጥተን ልንሰራቸው የሚገቡ ስራዎች አሉ ስለዚህ መንግስት ይህንን ለማድረግ አስተዳደራዊ ብቃት እና ብልሀት ሊኖረው ይገባል ብለዋል ዶ/ር ብርሀኑ ተመስገን ።
ጥናቱ የቀርበው መልካም አስተዳደር ለአፍሪካ ለምስራቃዊ አፍሪካ ቢሮ ሲሆን በአህጉሩ ያለውን ፈርጀ ብዙ ችግር ለመቅረፍ ታስቦ እንደአውሮፓ አቆጣጠር በ 2012 በደቡብ አፍሪካ የመሰረተ የፖሊሲ ጥናት ድርጅት ነው ።
ሀና ደምሴ
እሸቴ በቀለ