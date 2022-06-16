በሕገ ወጥ የወርቅ አዘዋዋሪዎች ላይ ርምጃ እየተወሰደ ስለመሆኑ

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ ሐሚድ በክልሉ ሕገ ወጥ ወርቅ አዘዋዋሪዎችን ለመቆጣጠር «የማዕድን ተቆጣጣሪ ግብረ ኃይል» ተደራጅቶ በሥራ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ሰሞኑን በክልሉ አሶሳ እና አካባቢው ላይ በተደረገው ማጣራት 40 በሚደርሱ ሕገወጥ የወርቅ አዘዋዋሪ ያላቸውን ላይ እርምጃ መውሰዱን የክልሉ የማዕድን ሀብት ልማት ኤጀንሲ አመልክተዋል፡፡ የኤጀንሲው ኃላፊ አቶ ናስር መሐመድ በሀምሌ ወር የወርቅ ምርት በጣም አነስተኛ እንደሆነም ተናግረዋል፡፡ ለምርቱ መቀነስ የሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ተጠያቂ ናቸው ብሏል፡፡ በክልል ደረጃ በተቋቋመው የማዕድን ተቆጣጣሪ ግብረ ሀይል በኩል እርምጃ እንደሚወሰድም አብራርተዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 130 የሚደርሱ ማህበራት በወርቅ ልማት ተሰማርቶ እንደሚገኙ የክልሉ የማዕድን ሀብት ልማት ኤጀንሲ አመልክተዋል፡፡ በክልሉ ከፍተኛ መጠን ያለው ወርቅ በዘንድሮ ዓመት ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባቱን የኤጀንሲው ኃላፊ አቶ ናስር መሐመድ አብራርተዋል፡፡በክልሉ ከፍተኛ መጠን ያለው ወርቅ በዘንድሮ ዓመት ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባቱን የኤጀንሲው ኃላፊ አቶ ናስር መሐመድ አብራርተዋል፡፡ ሆኖም ግን ከሐምሌ ወር አንስቶ ደግሞ በርካታ ወርቅ ቢመረትም ወደ ብሔራዊ ባንክ እየገባ እንዳልሆነ ተናግረዋል፡፡ በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች በኩል ወርቅ ወደ ሱዳን እተወሰደ እንሚገኝና ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አክለዋል፡፡
ወርቅ በህጋዊ መንገድ ለማዘዋወር ፈቃድ የተሰጣቸው ግለሰቦችም ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዳይገባ በገጣገጥ ስም እና በህገ ወጥ መንገድ ሲሸጡ ተስተውሏል ብሏል፡፡ በክልሉ ክፍተኛ የወረቅ ክምችት በሚገኝባቸው አካባቢዎች በመደበኛነት ወርቅ እየተመረተ ሲሆን ባለፈው ወር አብዛኛው በህገ ወጥ መንገድ እንደተሸጠ የኤጀንሲው ኃላፊው ተናግረዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ ሐሚድ በበኩላቸው በክልሉ ህገ ወጥ ወርቅ አዘዋዋሪዎችን ለመቆጣጠር "የማዕድን ተቆጣጣሪ ግብረ ሀይል" ተደራጅቶ በስራ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡ ግብረ ሀይሉ ህገ ወጥ ወርቅ አዘዋዋሪዎችን የወርቅ ምርት በሚገኝባቸው ሁሉም ስፍራዎች በማጥናት እርምጃዎችን እንደሚወስድም አክለዋል፡፡ ህገ ወጥ የወርቅ ዝውውር በክልሉና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ተጽህኖ እያሳደረ እንደሚገኝም አቶ ሙሳ ገልጸዋል፡፡ በክልሉ ኩርሙክ በተባለ ወረዳ በኩል ወርቅ ወደ ሱዳን እየገባ እንደሚገኝ ማረጋገጣቸውን አስረድተዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የወርቅ ምርትን ጨምሮ ከ900 በላይ ባለሀብቶች በእርሻ ኢንቨስትመንትና ማዕድን ዘርፍ ተሰማርተው እንደሚገኙ የክልሉ የገጠር መሬት አስተዳደርና እንቨስትመንት ቢሮ መረጃ ያመለክታል፡፡ በዘንድሮ ዓመት እስከ ሰኔ 2014 ዓ.ም በክልሉ በባህላዊ ወርቅ አምራቾች በኩል 23 ኩንታል ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባቱንም የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ኤጀንሲ አስታውቋል፡፡ ይሄ በክሉ ከዚህ ቀደም ከተመረተው አንጻር ከፍተኛ መሆኑም ተገልጸዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ