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በሕገወጥ ስደተኞች የተጨናነቀችዉ ጣልያን እና የአዉሮጳ ህብረት የመፍትሄ ሃሳብ

ማክሰኞ፣ መስከረም 8 2016

ጣሊያን ዛሬም እንደገና በስደተኖች እይተጥለቀለኩ ስትል ጩኸት እያሰማች ነው። ካለፈው የጥር ወር ወዲህ በሜዲትራኒያን ባሕር በኩል ወደ ጣሊያን የገቡ ስደተኖች ቁጥር 126 ሺ ደርሷል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በ24 ሰአት ውስጥ ከሰባት ሺ በላይ ስደተኖች በጣልያንዋ ላምፔዱዛ ደሴት መግባታቸው ጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒንን አስደንግጧል።

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ህገወጥ ስደተኞች ወደጣልያንዋ ላምፔዱዛ ደሴት እየደረሱ ነዉ
በላምቤዱዛ ደሴት በ 24 ሰዓታት ብቻ ከ 7 ሺህ በላይ ስደተኞች ገብተዋልምስል Ciro Fusco/ZUMA Press/IMAGO

ጣሊያን ዛሬም እንደገና በስደተኖች እይተጥለቀለኩ ስትል ጩኸት እያሰማች ነው። ካለፈው የጥር ወር ወዲህ በሜዲትራኒያን ባህር በኩል ወደ ጣሊያን  የገቡ ስደተኖች ቁጥር 126 ሺ ደርሷል። ይህ ማለት ባለፈው አመት በተመሣሳይ ወቅት ከነበረው በእጥፍ እንደሚበልጥ ነው የተነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፤ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ እራሷ ከዚህ ቁጥር በታች ኑዋሪዎች ባሏት በጣልያንዋ ላምፔዱዛ ደሴት በ24 ሰዓት ውስጥ ከሰባት ሺ በላይ ስደተኖች መግባታቸው የደሴቲቷን ኑዋሪዎች ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒንም አስደንግጧል።  የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝደንት ወይዘሮ ቮን ዴር ላይንም ከጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒ በደራሳቸው ጥሪ መሰረት ባለፈው እሁድ በቦታው ተገኝተው የተፈጠረውን ቀውስ ተመልክተዋል። ሁለቱ በጋራ በሰጡት መገልጫም፤ ጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒ የስደተኖች ችግር መፍትሄ ማግኘት ያለበት አውሮፓ ውስጥ ሳይሆን እዚያው በአገራቸው ወይም በሚዘዋወሩባቸው አገሮች መሆን አለበት የሚለውን አቁማቸውን አጽኖት ስተውበታል። ችግሩ የጣሊያን ብቻ ስይሆን የአውሮፓ በመሆኑ በአስቸኳይ አውሮፓዊ መፍትሄ እንዲፈለግለት አሳስበዋል።በስደተኞች እና ፈላስያን ላይ ያተኮረው የአውሮጳ ህብረት ስብሰባ

ህገወጥ ስደተኞች በላምፔዱዛ ደሴት
ጣሊያን ዛሬም እንደገና በስደተኖች እይተጥለቀለኩ ስትል ጩኸት እያሰማች ነው። ምስል Cecilia Fabiano/AP Photo/picture alliance

ወይዘሮ ቮን ዴር ላይንም በትክክል ችግሩ የጣሊያን ብቻ እንዳልሆነ በማውሳት፤ ያለውን ችግርና ጫና ለመቀነስና  በተለይም በላምፔዱዛ ያለውን ችግር ለመፍታት በህብረቱ በኩል የታቀደውን ባለአስር ነጥብ እቅድ ይፋ አድርገዋል። “አንደኛ የአዉሮፓ ህብረት ለጣሊያን የሚያደረገውን ድጋፍ ማሳደግና ማጠናከር፤ ሁለተኛ ከላምፔዱዛ ስደተኖችን ማስወጣትና  ወደ ሌላ አባል አገሮች እንዲዛወሩ ማድረግ፤ የስደተኖች የስደተኘነት ጥያቄ በአስቸኳይ ውሳኔ እንዲያገኝ መስራትና ጥያቄያቸው ተቀባየነት ያላገኙትን በፍጥነት ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ፤ የሚሉትንና ሌሎችንም አንስተዋል። ተመላሽ ስደተኖችን መንግስታት እንዲቀባላቸው ለማድረግም ኮሚሽኑ የዲፕሎማሲ ስራ እንደሚሰራ አስታውቀዋል። ወይዘሮ ቮን ዴር ላይን የደንበር ጥበቃው  በአየርና ባህር ኃይል ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልፀዋል። ከዚሁ ጋርም በትክክል ተገን ለሚያስፈልጋቸው ከለላ እንደሚሰጥና ሰዎች በህጋዊ ቪዛ  ወደ አውሮፓ የሚገቡባቸው አሰራሮችም እንደሚዘረጉ፤  እንዲሁም በቅርቡ ከቱኒዚይ ጋር ስደተኖች ወደ አውሮፓ እንዳይገቡ ለመቆጣጠር የተደረሰው  የ105 ሚሊዮን ይሮ ፕሮጀክትም ተግባራዊ እንደሚሆን አስታውቀዋል።የአውሮጳ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና የስደተኞች ጉዳይ 

ይሁን እንጂ የኮሚሽኑ እቅድ ተግባራዊነት በእጅጉ አጠራጣሪ እንደሆነ ነው የሚነገረው፡፤ ስደተኞችን  ከጣሊያን ወደ ሌሎች አባል ገሮች እንዲዛወሩ ይደረጋል ይበሉ እንጂ በዚህ በኩል የአባል የአገሮች ስምምነት እንደሌለ ነው የሚታወቀው። ስደተኖች በህገ ወጥ መንገድ በባህር እንዳይገቡ በአየርና በባህር ጭምር ቁጥጥር እንደሚደረግ የቀረበው ዕቅድም እንዲሁ ተግባራዊነቱ አሻሚ መሆኑ የሚነገር ሲሆን፤ በዚህ ላይ ማብራሪያ የተጠየቁት የኮሚሽኑ ቃል ቀብይ ወይዘሪት አኒታ ሂፐር፤ “የደንበር ቍጥጥር ስራችንን በባህርም በአየርም አጠናክረን እንቀጥላለን፤ ሌሎች አማርጮችንም እናያለን” ከማለት ውጭ ብዙም አላብራሩም።

የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝደንት ወይዘሮ ቮን ዴር ላይን ከጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒ ጋር ላምፔዱዛ ደሴትን ጎብኝተዋል
የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝደንት ቮን ዴር ላይን እና የጣልያንዋ ጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒ ምስል YARA NARDI/REUTERS

በሌላ በኩል የመብት ድርጅቶች፤ የወይዘሮ ፎን ዴር ላይንን እቅድ የስደተኖችን መብት የሚገፍና  የአውሮፓ ህብረትም የተቀበላቸውን ዓለማቀፍ  የስደተኖች መብት ድንጋጌዎችን የሚጥስ ነው በማለት ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው። ኢሮሜድራይትስ የተባለ በስደተኖች መብት ላይ የሚሰራ ድርጅት ተወካይ ወይዘሪት ሳራ ፕሪስቲያኒ ለመገናኝ ብዙኃን፤ “ የስደተኖችን የተገን ጥያቄ ሂደት ማፋጠን የሚለው አሳስቢም ነው ምክኒያቱም ስድተኛው አቤቱታው ሳይሰማ በጥድፊያ ተገን እንዲከለከል ሊያደረገው ይችላል” በማለት ይህም የጅኔቫን የስደተኞችን የመሰማትና ተገን የማግኘት መብት የሚጥስ ሊሆን ይችላል ሲሉ ተደምጠዋል።የጀርመን የድንበር ቁጥጥር ውሳኔ

በዋናነት በስደተኖች አጀንዳ ወደ ስልጣን የመጡት ጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒ ግን ህብረቱ እወስደዋለሁ ከሚለው እርምጃ በተጨማሪ የበኩላቸውን ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስዱ የሚጠበቅ ሲሆን፤ በትናንትናው የካቢኔ ስብሰባቸውም ተጨማሪ የእስር ቤቶችና የተመላሽ ስደተኖች ማቆያ  ማዕከሎች ግምባታ ዋና አጀንዳ እንደነበር ተገልጿል. 

የአውሮፓ ህብረት በስደተኞች ጉዳይየ አስካሁን አንድ ወጥ አሰርራር ሊዘረጋና የጋር ፖሊስ  ሊቀርጽ እንዳልቻለ የሚታወቅ ሲሆን፤ አጀንዳውም በአባል አገሮች መከካከል በተለይም የስደተኞች መዳረሻ በሆኑት እንደጣሊያንና ግሪክ በመሳሰሉት አገሮችና በስሜንና ምራብ ባሉ የህብረቱ አገሮች  መክከል  ዋና የልዩነትና የውዝግብ አጀንዳ ሆኖ እንደዘለቀ ነው።

 

ገበያው ንጉሤ

አዜብ ታደሰ

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የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝደንት ወይዘሮ ቮን ዴር ላይንም ከጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒ በደራሳቸው ጥሪ መሰረት ላምፔዱዛ ባህር ጠረፍ ተገኝተው የተፈጠረውን ቀውስ ተመልክተዋል።

እራሷ ከ 7 ሺህ ያነሰ ቁጥራ ነዋሪዎች ያሏት የጣልያንዋ ላምፔዱዛ ደሴት፤ ባለፈዉ ሰሞን በ24 ሰአት ውስጥ ብቻ ከሰባት ሺ በላይ ህገ ወጥ የጀልባ ላይ ስደተኞች መግባታቸዉ የደሴቲቷን ኑዋሪዎች አስደንግጧል።

እራሷ ከ 7 ሺህ ያነሰ ቁጥራ ነዋሪዎች ያሏት የጣልያንዋ ላምፔዱዛ ደሴት፤ ባለፈዉ ሰሞን በ24 ሰአት ውስጥ ብቻ ከሰባት ሺ በላይ ህገ ወጥ የጀልባ ላይ ስደተኞች መግባታቸዉ የደሴቲቷን ኑዋሪዎች አስደንግጧል።

ፍልሰትማክሰኞ፣ መስከረም 8 201604:28 ደቂቃ
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የአማራ ክልል ገበሬ

የፈንታሌ እና ምንጃር ሸንኮራ አዋሳኝ ግጭት

ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 8 2016
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ሁለቱ መንግሥታት የተመሰረቱት የሁለተኛው የዓለም ጦርነት በ1945 ባበቃ በአራት ዓመቱ በ1949 ነበር።  በወቅቱ የፌደራል ጀርመን ሪፐብሊክ መንግሥት ዲሞክራሲያዊ ሕጋዊነት አለኝ በሚል እምነት ብቸኛው የጀርመንና የህዝቡ ተወካይ ነኝ ማለቱ ጉዳዩ ወደፊት እንዳይራመድ ይዞት ነበር።

50ኛው ዓመት የጀርመን የተመድ አባልነት

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ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 8 2016
በጦርነቱ ወቅት የሞቱ የቀድሞ የትግራይ ሐይሎች ሥም ዝርዝር ይፋ ሊሆን ነዉ

በጦርነቱ የሞቱ የትግራይ ኃይሎች መርዶ ይነገራል መባሉ

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ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 8 2016
ፎቶ፤ ኒውዮርክ የተካሄደው ሰልፍ

የተፈጥሮ አደጋዎች፤ የአየር ንብረት ለውጥ

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ተፈጥሮ እና አካባቢ ማክሰኞ፣ መስከረም 8 2016
የአባይ ወንዝ ድልድይ

በአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ የዓይን እማኞች አስተያየት

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ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 8 2016
ህገወጥ ስደተኞች ወደጣልያንዋ ላምፔዱዛ ደሴት እየደረሱ ነዉ

በሕገወጥ ስደተኞች የተጨናነቀችዉ ጣልያን እና የአዉሮጳ ህብረት የመፍትሄ ሃሳብ

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ፍልሰትማክሰኞ፣ መስከረም 8 2016
Äthiopien Ethiopian political parties joint council

ለሰላም የውይይት እና የመነጋገር ጥሪ

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ፖለቲካሰኞ፣ መስከረም 7 2016
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