በሕይወት የተረፈ ሰዉ የማግኘቱ ተስፋ እየመነመነ ነዉ

በሬክተር መለኪያ እስከ 7.8 በደረሰዉ ተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ እስከ ዛሬ ከቀትር በኋላ ድረስ ከ11 ሺሕ 300 በላይ ሰዎች መሞታቸዉ ተረጋግጧል።ከ8ሺሕ 6 መቶ የሚበልጡት የቱርክ ዜጎች ናቸዉ
ደቡባዊ ቱርክ (ቱርከዬ) እና ሰሜናዊ ሶሪያን ባለፈዉ ሰኞ ማለዳ በመታዉ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከፈራረሱ ሕንፃዎች ዉስጥ ሰዎችን በሕይወት የማግኘቱ ተስፋ እየተመናመነ ነዉ።የሁለቱ ሐገራትና ከአብዛኛዉ ዓለም የዘመቱ የአደጋ ሰራተኞች በሕይወት የተረፉና አስከሬኖችን ከየፍርስራሹ ክምር ለማዉጣት ዛሬም ሲታገሉ ነዉ የዋሉት።ይሁንና ባለሙያዎች እንደሚሉት አደጋዉ ከደረሰ ከ72 ሰዓታት በኋላ ሰዎችን በሕይወት ማግኘቱ አጠራጣሪ ነዉ።በሬክተር መለኪያ እስከ 7.8 በደረሰዉ ተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ እስከ ዛሬ ከቀትር በኋላ ድረስ ከ11 ሺሕ 300 በላይ ሰዎች መሞታቸዉ ተረጋግጧል።ከ8ሺሕ 6 መቶ የሚበልጡት የቱርክ ዜጎች ናቸዉ።አደጋዉ 6 ሺሕ ሕንፃዎችን አዉድሟል፣ ከ13 ሚሊዮን የሚበልጡ የቱርክ ዜጎችን ለችግር አጋልጧል።የቱርክ ፕሬዝደንት ሬሴፕ ጠይብ ኤርዶኻን ዛሬ በአደጋዉ የወደመችዉን ካሕራማንማራስን ሲጎበኙ እንዳሉት መንግስታቸዉ «ዜጎቹ ጎዳና ላይ እንዲወድቁ አይፈቅዱም»
«ዜጎቻችን ጎዳና ላይ እንዲወድቁ አንፈቅድም።አጋጣሚዉን ጠብ ቀስቃሾች እንዳይጠቀሙበት ዜጎቻችን እንዲጠነቀቁና ከአደጋ ጉዳይ አስተዳደር በሚወጡ መግለጫዎች ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ እጠይቃለሁ።ጋዜጠኞቻችንም ለጠብ ቀስቃሾች እድል እንዳይሰጡ እጠይቃለሁ።ጊዜዉ የትብብርና የአንድነት ነዉ።»
በርስበርስና በዉጪ ጣልቃ ገብ ጦር ዉጊያ በወደመችዉ በሶሪያዋ አሌፖ ግዛት ከአደጋዉ ለተረፉ ሰዎች ርዳታ ማቀበሉ አዳጋች መሆኑ እየተነገረ ነዉ።አደጋዉ የደማስቆ መንግስትም፣ አማፂያንም የሚቆጣጠሯቸዉን አካባቢዎች በመምታቱ የአደጋ እና የርዳታ ሰራተኞች ካንዱ ሥፍራ ወደሌላዉ ፈጥነዉ መንቀሳቀስ አልቻሉም።በአደጋዉ ለተጎዱ ሰዎች የሚሰጠዉ ድጋፍና ርዳታ ከአብዛኛዉ ዓለም እየጎረፈ ነዉ።
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ