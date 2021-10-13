 በሕወኃት ጥቃት የአቃቤ ህግ እና ፖሊስ የምርመራ ውጤት | ኢትዮጵያ | DW | 29.10.2021

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ኢትዮጵያ

በሕወኃት ጥቃት የአቃቤ ህግ እና ፖሊስ የምርመራ ውጤት

ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ከሰኔ 21ዱ የፌዴራል መንግሥት የተናጥል ተኩስ አቁም ውሳኔ በኋላ በአማራ ክልል 2 ዞኖች እና በአፋር ክልል አንድ ዞን ባስፋፋው ጦርነት ቢያንስ 483 ንጹሐን ዜጎችን መግደሉን የጠቅላይ አቃቤ ሕግ እና የፌደራል ፖሊስል ወንጀል ምርመራ አመለከተ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:53

«ድርጊቱ በአማራ እና አፋር ክልል የተፈጸመ ነው»

ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ከሰኔ 21ዱ የፌዴራል መንግሥት የተናጥል ተኩስ አቁም ውሳኔ በኋላ በአማራ ክልል 2 ዞኖች እና በአፋር ክልል አንድ ዞን ባስፋፋው ጦርነት ቢያንስ 483 ንጹሐን ዜጎችን መግደሉ ተገለጸ። በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ እና ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ከክልል የምርመራ አካላት ጋር በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር እና ሰሜን ጎንድር ዞኖች እንዲሁም በአፋር ክልል ውስን ወረዳዎች የባለሙያ ቡድን አሰማርተው አጥንተው የምርመራ ውጤት እንዳሳየው ከሞቱት በተጨማሪ 165 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት እንዲሁም 109 ሰዎች ላይ የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ተፈጽሟል፡፡

ስዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ

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«ድርጊቱ በአማራ እና አፋር ክልል የተፈጸመ ነው»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

13.10.21+++Ethiopian army special force & Militias in Afar region, zone 4 Iwa distict (c) Seyoum Getu / DW

ስለ አፋር ጥቃት ቃለመጠይቅ 13.10.2021

ሐራ ከሚባለው ሥፍራ የሕወሓት ታጣቂዎች ወደ አፋር ክልል እዋ ወረዳ አደረሱ በተባለው ተደጋጋሚ የመድፍ ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የአፋር ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ዐስታወቀ። ከከፍታማ ቦታዎች ላይ የሚተኮሱ መድፎች ወደ አፋር ክልል 20 እና 30 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ከተማ ደብድበዋል ተብሏል።

13.10.21+++Ethiopian army special force & Militias in Afar region, zone 4 Iwa distict (c) Seyoum Getu / DW

የሕወሓት አዲስ ጥቃት በአፋር 13.10.2021

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከጥቅምት 1 ቀን፤ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ በአፋር ክልል ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ተገለጠ። የአፋር ክልል ባለስልጣናት ለዶይቼ ቬለ እንዳረጋገጡት በአፋር ክልል ዞን አራት፤ እዋ ወረዳ፤ ፈንቲረሱ በምትባል ስፋራ ላይ ባነጣጠረው የከባድ ጦር መሣሪያ ጥቃት የንጹሃን ሕይወት በአሰቃቂ ሁኔታ  ተቀጥፏል።

+++ACHTUNG EINSCHRÄNKUNG: Nur zu diesem Thema nutzen!!!+++ Logo von Oromo Liberation Front Quelle: http://oromoliberationfront.org/english/resolutions-of-the-oromo-liberation-front-olf-executive-committee-ec/

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ለሕወሃት ኃይሎች የሰጠው ማሳሰቢያ 06.11.2021

በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) “ህወሀት ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚያደርገውን ጉዞ” እንዲገታ ጠየቀ፡፡ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች በተስፋፋው የትግራዩ ጦርነት ሕወኃት ሰሞኑን በአማራ ክልል ደሴ እና ኮምቦልቻ ከተሞችን ተቆጣጥሮ ወደ መሃል አገር እንደሚገፋ አሳውቆ ነበር፡፡