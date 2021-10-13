በሕወኃት ጥቃት የአቃቤ ህግ እና ፖሊስ የምርመራ ውጤት

ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ከሰኔ 21ዱ የፌዴራል መንግሥት የተናጥል ተኩስ አቁም ውሳኔ በኋላ በአማራ ክልል 2 ዞኖች እና በአፋር ክልል አንድ ዞን ባስፋፋው ጦርነት ቢያንስ 483 ንጹሐን ዜጎችን መግደሉን የጠቅላይ አቃቤ ሕግ እና የፌደራል ፖሊስል ወንጀል ምርመራ አመለከተ።
ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ከሰኔ 21ዱ የፌዴራል መንግሥት የተናጥል ተኩስ አቁም ውሳኔ በኋላ በአማራ ክልል 2 ዞኖች እና በአፋር ክልል አንድ ዞን ባስፋፋው ጦርነት ቢያንስ 483 ንጹሐን ዜጎችን መግደሉ ተገለጸ። በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዘርፍ እና ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ከክልል የምርመራ አካላት ጋር በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር እና ሰሜን ጎንድር ዞኖች እንዲሁም በአፋር ክልል ውስን ወረዳዎች የባለሙያ ቡድን አሰማርተው አጥንተው የምርመራ ውጤት እንዳሳየው ከሞቱት በተጨማሪ 165 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት እንዲሁም 109 ሰዎች ላይ የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ተፈጽሟል፡፡
ስዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ