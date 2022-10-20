በሕወሃት ቁጥጥር ስር በሰነበተችው ቆቦ መሰረታዊ አገልግሎት እየተመለሰ ነው

ህወሓት «3ኛው ዙር» እየተባለ በሚጠራውና ዳግም ጦርነት ከነሐሴ 21 እስከ መስከረም 23/2015 ዓ ም በቆቦ ከተማ በቆየባቸው 37 ቀናት የወደሙና የተዘረፉ ተቋማት በመጠኑ ተጠግነው ወደሥራ መገባቱን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ፣ ታጣቂው ኃይሉ በከተማዋ በቆየበት ወቅት ዘረፋ ድብደባና ግድያ መፈፀሙን ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡
ህወሓት “3ኛው ዙር” እየተባለ በሚጠራውና ዳግም ጦርነት ከነሐሴ 21 እስከ መስከረም 23/2015 ዓ ም በቆቦ ከተማ በቆየባቸው 37 ቀናት የወደሙና የተዘረፉ ተቋማት በመጠኑ ተጠግነው ወደስራ መገባቱን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ፣ ታጣቂው ኃይሉ በከተማዋ በቆየበት ወቅት ዘረፋ ድብደባና ግድያ መፈፀሙን ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡
የሰሜኑ ጦርነት ሁለት ዓመታት ሊሞላው ሁለት ሳምንታት ይቀሩታል። በዚህ ወቅት ጦርነቱ ባስከተለው ጦስ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለሞትና ለአካል ጉዳት የተዳረጉ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአማራ፣ የትግራይና የአፋር ነዋሪዎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለከፋ ችግር ተጋልጠዋል፡፡ ከነሐሴ 18/2014 ዓ ም ጀምሮ እንደገና በተቀሰቀሰው 3ኛው ዙር ውጊያ ህወሓት ወደ ከተማ በመግባት ከፍተኛ በደል መፈፀሙን ከቆቦ ነዋሪዎች መካከል አንዱ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
«በጣም አሁን ከባለፈው የተለየው ህዝቡ በስነ ልቦና በጣም ተጎድቷል፣ ድብደባ ፈፅመዋል፣ ግድያ ፈፅመዋል ንብረቱን ዘርፈዋል መሳሪያ ያለውንም የሌለውንም አምጡ አላችሁ በማለት ደብድበውታል፣ አስረዋል፣ ንብረት ዘርፈው ወስደዋል፣ መኪና ወስደዋል አንድ ሰውየ ለምሳሌ አንድ የቤት መኪና 200 ሺህ ብር ወርቁን፤ ቤቱን ሄጄ አይቼው በሙሉ በጥይት ደብድበውታል፣ ሌላው ገጠሩ ላይ ነው 3 በሬ የታረደበት አውቃለሁ፣ አራዱም የምትባል ከተማ 16 ሰው ሞቷል አንድ ሰው ቆስሏል፣ የጉዳት መጠኑ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡»
የመንግሥት ተቋማት ንብረቶችና የክሊኒክ መድኃኒቶችም በተጣቂ ቡድኑ መዘረፋቸውን እኚሁ አስተያየት ሰጪ አመልክተዋል፡፡ የቆቦ ከተማ ከንቲባ አቶ ሰኢድ አባተ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ለዶይቼ ቬሌ አብራርተዋል፡፡
«ከፍተኛ የሆነ ድብደባ፣ ከፍተኛ የሆነ አጠቃላይ አለ የተባለ ንብረት ዘረፋ፣ ዛቻዎችን ጨምሮ ስነልቦናዊ ጉዳት ተደርጎ የተወጣበት ጊዜ ነው የነበረው። 37 ቀኖች እጅግ ከባድ ቀኖች ነው የነበሩት፤ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን በተመለከተ አንድም ንብረት የተረፈ የለም፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጤና ጣቢያን፣ ሆስፒታልን በሙሉ አውድሞ የሚወስደውን መድኃኒት ወሰወዶ ሌሎቹን የመድኃኒት ዓይነቶችንም አውድሞ ነው የሄደው።»
እንደ ከንቲባው፣ ህወሓት በቆቦ ከተማ በቆየባቸው 37 ቀናት በከተማ አስተዳደሩ በሚገኙ 5 ቀበሌዎችና የ24 የመንግሥት መስሪያ ቤት ንብረቶችን ሙሉ በሙሉ አውድሟል፣ ዘርፏል፡፡
በከተማው የነበሩ ጀነሬተሮች በመዘረፋቸው የውኃና የመብራት አገልግሎት ችግር በከተማዋ እንዳጋጠመም ከንቲባው ገልጠዋል፡፡ እንዲያም ሆኖ አሁን የተሟላ ባይሆንም ባንኮችንና ሆቴሎችን ጀምሮ በቆቦ ከተማ አገልግሎት መጀመራቸውን አቶ ሰኢድ አመልክተዋል፡፡የትግራይ ኃይሎች ከተቆጣጠሯቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች መውጣት
«በአብዘኛው ባለው ግብዓት አገልግሎት በመስጠት ላይ ነው፣ መንግሥትም እንደተገባ ኔት ወርክ የመልቀቅ ጀነሬተርም ከቆቦ ጊራና በትውስት በመጠቀም ውኃ የተወሰነ ቀበሌ እንዲደርስ ማድረግ የውኃ ሽፋን የማያገኙ ቀበሌዎችን ሮቶ በማስቀመጥ ማኅበረሰቡ እንዲያገኝ እየተደረገ ነው፣ እንደበፊቱ ባይሆንም አሁን የመንግሥትም፣ የግል ተቋማትም ሥራ ጀምረዋል፣ ሆቴሎች፣ ባንኮችም የግልም የመንግሥትም ጀምረዋል፡፡»
ዐሉዋ የሚባለው ድልድይ በመሰበሩ መንገዱ ረጅምና አድካሚ ቢሆንም ከቆቦ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የመጓጓዣ አገልግሎት መጀመሩን አማኑ አሰፋ የተባሉ የቆቦ ከተማ ነዋሪ አስረድተዋል፡፡
ይህ እንዳለ ሆኖ ግን የትምህርት ቤት ቁሳቁሶች በሙሉ የተዘረፉና የወደሙ በመሆናቸው ትምህርት መጀመር እንዳልተቻለ ያስረዱት ከንቲባው፣ የመንግሥት ሠራተኛውም ከተበታተነበት ገና ጠቅልሎ ያልገባ በመሆኑ በተሟላ ሁኔታ አገልግሎቱ እየተሰጠ አንዳልሆነ ነው የተናገሩት፡፡ ሰሞኑን እንደገና ባገረሸው ጦርነት የኢትየጵያ መንግሥት በሰሜን ምዕራብ ትግራይ የሽሬ ከተማንና በራያ ግንባር ደግሞ የአላማጣንና የኮረም ከተሞችን መቆጣጠሩን መግለፁ ይታወሳል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ