የሕንድ አረንጓዴ አብዮት አባት
የተመ የአካባቢ ጥበቃ መርሃግብር «የኤኮኖሚያዊ ስነምህዳር አባት» ብሏቸዋል፤ «የሕንድን የምግብ እጥረት እና የረሃብ ታሪክ ምዕራፍ መዝጋት ያስቻሉ፤ የሕንድ የአረንጓዴ አብዮት አባት ይሏቸዋል።» የሕንዷ ታዋቂ ሴት ፖለቲከኛ የኢንድራ ጋንዲ የልጅ ልጅ ራውል ጋንዲ። ዶክተር ኤም ኤስ ስዋሚንታን በእርሻው ዘርፍ ባካሄዱት ምርምር የትውልድ ሀገራቸው ሕንድን ሕዝብ ከረሀብ ሰቀቀን ማላቀቅ እንደተሳላካላቸው ዓለም እየመሰረከላቸው ነው። በጎርጎሪዮሳዊው 1925 ዓም የተወለዱት ስዋሚንታን ባሳለፍነው ሳምንት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። የሞታቸው ዜና በሀገራቸው ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ዳግም መነጋገሪያ አድርጓቸዋል። በምርምር ሥራዎቻቸው ሽልማት ከተቀበሉባቸው በአንዱ መድረክ ሕንድን ከረሀብ ለማውጣት ቆርጠው እንዲነሱ ምክንያት ከሆኗቸው ገጠመኞች መካከል እንዲህ ነበር የገለጹት።
«የሕዝብ ብዛትን በሚመለከት አንድ በጣም ታዋቂ ባለሙያ ሕንዶች የወደፊት ተስፋ የላቸውም ኑኩሊየር ቦምብ ካልጨረሳቸው በቀር ብሎን ነበር፤ ሌሎች ባለሙያዎችም ሕንዶች እንደበግ ወደ መታረጃ ቤቶች እየሄዱ ነው ብለውናል። እኛ ግን ይኽ እንዳይሆን ወሰንን። ይኽ በፍጹም እንዳይሆን ወሰንን፤ በዚህ ጊዜም ተገቢ የሆነውን ሳይንሳዊ ሽግግር ከፖለቲካ ፈቃደኝነቱ ድጋፍ በመሆን ከ80 በመቶ በላይ ሕዝባችንን ምግብ የማግኘት መብት ማረጋገጥ እንደምንችል ያሳየነው።»
የልጅነት እና የትምህርት ጊዜ
በሕዝብ ብዛት ከዓለም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ሕንድ በእህል ምርት እራሷን ለመቻል የበቃችው እጅግ አሰቃቂ የረሀብ ዓመታት ውስጥ አልፋ ነው። ለዚህ ደግሞ ስዋሚንታን በሀገሪቱ ታሪክ ጉልህ ሚና መጫወታቸው ይነገርላቸዋል። በሕንድ ታሚል ናዱ ግዛት ኩምባኮናም ውስጥ ተወልደው ያደጉት ስዋሚንታን ገና በለጋ ዕድሜያቸው የህክምና ዶክተር የነበሩት አባታቸው ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው ምክንያት በአጎታቸው ድጋፍ ነው ትምህርት ለመከታተል የቻሉት። በዚህ በተማሪነት ዘመናቸው ነውም ከሚኖሩበት አካባቢ ገበሬዎች ጋር በመቀራረብ ስለእህሎች እና ስለአየር ጠባይ ተጽዕኖ መመልከት የጀመሩት። አጋጣሚውም በእርሻና እና ገበሬዎች ላይ ዝንባሌ እንዲኖራቸው እንዳደረገ ነው የሚነገረው። የእህል ዋጋ ሲንር እና ሲወርድ ሲመለከቱ የቆየት ተማሪው ስዋሚንታን ምንም እንኳን ቤተሰቦቻቸው እንደ አባታቸው ህክምና እንዲያጠኑ ቢገፋፏቸውም በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በጎርጎሪዮሳዊው 1943 ዓም የተከሰተው የቤንጋል ጠኔ በመባል በታሪክ የተመዘገበውን የረሀብ ጊዜ መመልከታቸው ዕድሜ ዘመናቸውን ለግብርናው ዘርፍ መሻሻል ለመሥራት እንዲወስኑ እንዳደረጋቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚያም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በግብርና ዘርፍ ያዙ፤ በመቀጠልም በጎርጎሪዮሳዊው 1947 ዓም ወደ ሕንድ የግብርና ምርምር ተቋም በመግባት የዘረመሎችን እና የእጽዋትን የማዳቀል ጥናት ለሁለት ዓመታት በማካሄድ በከፍተኛ ማዕረግ የሁለተኛ ዲግሪያቸውን ምርምር አጠናቀቁ። በመቀጠልም በተመ የትምህርት የሳይንስ እና ባህል ድርጅት UNESCO ሥር ባገኙት የምርምር ዕድል ኔዘርላንድስ ውስጥ በእጽዋት ዘረመል ላይ የጀመሩትን ጥናት ገፉበት። በሁለተኛው ጦርነት ማግስት ቀደም ሲል ለድንች ዘር ይሰጥ የነበረው ትኩረት የተለያዩ የእህል ዘሮችን እያፈራረቁ ወደ መዝራት በመለወጡ እሳቸውም የሚያደርጉትን ጥናት እና ምርምር በማስፋት እንደ ጀርመን ባሉ በጦርነቱ በደቀቁ ሃገራት የተመለከቱትን ሀገርን ከወደቀጥበት የማንሳት ጥረት በአንክሮ በመከታተል አቅማቸውን አጠናከሩ። በጎርጎሪዮሳዊው 1950 ወደ ሀገራቸው ሕንድ ሲመለሱ በእሳቸው የሙያ ዘርፍ የሥራ ዕድል አልነበረም። ከጥቂት ቆይታ በኋላ በሩዝ ዘር ላይ ምርምር ያደርግ በነበረ ተቋም ውስጥ በተባባሪ ተመራማሪነት ተቀጠሩ። አጋጣሚውም በስንዴ ዘር ላይ ለሚያደርጉት ምርምር የተሻለ አጋጣሚ ፈጠረላቸው። ስዋሚንታን ከሀገራቸው ሕዝብ 70 በመቶ የሚሆነው ኑሮው በእርሻ ሥራ ላይ የተመሠረተ ሆኖ ሳለ ሕንድ ከውጭ ምግብ ማስገባቷን አጥብቀው ይተቹ ነበር። በዚያም ላይ ድርቅ እና እሱን ተከትሎም ረሀብ በሕንድ ይደጋገም ስለነበር መፍትሄ እንዴት አይኖርም የሚለው ሲያሳስባቸው ኖሯል።
በዚህ ጊዜ ነበር ከአሜሪካዊው የአዝርዕት ዘረመል ተመራማሪ ኖርማን ቦላውግ ጋር በመተባበር ሜክሲኮ ውስጥ የሚገኙ አጫጭር የስንዴ ዘሮችን ከጃፓን የስንዴ ዘሮች ጋር የማዳቀል ምርምር መሥራት የጀመሩት። የተዳቀለውን ዘርም በሙከራ ማሳ ላይ ዘርተው ውጤቱ አስደናቂ ሆነ። በነገራችን ላይ በተመሳሳይ የምርምር መስክ የተሰማሩት አሜሪካዊው ቦላውግ በመላው ዓለም በእርሻው ዘርፍ ምርታማነትን የሚያሻሽሉ ምርምሮችን በማድረግ እና በመደገፍ ይታወቃሉ። ስዋሚንታን በርካታ ምርት የሚያስገኙትን፤ ደረጃቸው ጥሩ መሆኑ የታየውና በሽታ የሌለባቸውን ድቅል የስንዴ ዘሮች ለሀገራቸው ገበሬዎች ለማስተዋወቅ ቢሞክሩም መጀመሪያ ላይ ያን ያህል ተቀባይነት አላገኙም ነበር። ይበልጥ ለሕንድ የአየር ጠባይ እንዲስማሙ የያደርገው ምርምር ከተካሄደ በኋላ በጎርጎሪዮሳዊው 1968 የምርት ዘመን 17 ሚሊየን ቶን ስንዴ ማምረት ተቻለ። ቀደም ሲል እንዲህ ያለ የስንዴ ምርት ሕንድ አፍሳ አታውቋም ነበርና ትኩረት ሳበ። ከሁለት ዓመታት በኋላ የኖቤል ሽልማት ከማግኘታቸው አስቀድሞ ኖርማን ቦላውግ የሚከተለውን መልእክት ለስዋሚንታን ጻፉ።
«አረንጓዴው አብዮት የቡድን የጥረት ውጤት ነው፤ ሆኖም ግን አብዛኛው ለጥረቱ የሚሰጠው ምስጋና እና አበርክቶ ለሕንድ ባለሥልጣናት፣ ድርጅቶች፤ ሳይንቲስቶች እና ገበሬዎች ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ስዋሚንታን የሜክሲኮ አጫጭር የስንዴ ዘሮችን ምንነት አምነው በመቀበልዎ ስኬቱ ለእርስዎ ነው። ይኽ ባይደረግ ኖሮ እስያ ውስጥ አረንጓዴ አብዮት የሚባል ነገር አይደረግም ነበር።» በማለት ለአስተዋጽኦዋቸው ትልቅ እውቅና ሰጥተዋል። ከዚያም በጎርጎሪዮሳዊው 1971 ዓ,ም ነበር ሕንድ እራሷን በእህል ምርት መቻሏን ለዓለም ይፋ ያደረገችው። እሳቸውም በአንድ ወቅት እንዲህ ነበር ያሉት።
«ክቡራት እና ክቡራን ይህ የሽግግር ጊዜ ትርጉም ያለው ወቅት እንደነበር ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም እኔ የእርሻ ተመራማሪ ነኝ በአሁኑ ጊዜ የምግብ ዋስትና እና ብሔራዊ ደህንነት አንዳቸው ከሌላቸው ጋር የተያያዙ ናቸው፤ ምግብ ባይኖረን ኖሮ ባንግላዴሽን መርዳት አንችልም ነበር፤ ምግብ ባይኖረን ቬትናምን መርዳት አንችልም ነበር፤ በኢንድራ ጋንዲ ዘመን በምግብ ራሳችንን የቻልን ባንሆን ኖሮ ያደረግነውን ሁሉ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱ ደግሞ ምግብ ከሚከለክል ማዕቀብ በቀር ማንኛውንም ማዕቀብ ልትቋቋም ትችል ይሆናል፤ ስለዚህ የሆነው ታሪካዊ ሽግግር ነው እላለሁ።»
ለስዋሚንታን የምርምር ሥራዎች መንገድ ከፍቶ ሀገራቸውን ከረሀብ ታሪክ አውጥቶ ከስኬት ለማድረስ የረዳቸው ከጎርጎሪዮሳዊው 1961 እስከ 1972 ዓ,ም ባሉት ጊዜያት የሕንድ የግብርና ምርምር ተቋም ዳይሬክተርነት ያገለገሉበት ጊዜ እንደሆነ ይታመናል። በተጠቀሱት ጊዜያት በአዝርዕት ዘሮች ላይ ያደረጓቸው ምርምሮች ወደ ሕንድ ጎተራዎች የገባው የእህል ምርት መጠኑ በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር ማስቻሉን መረጃዎች ያሳያሉ። በሂደቱም በመላ ሕንድ የረሀብ ክስተት ታሪክ እንዲለወጥ ትልቅ ሚና መጫወታቸውም እንዲሁ።
የምርምር ውጤት የታየበት
በዚሁ የዘመን ቀመር በ2004 የሕንድ ገበሬዎች ብሔራዊ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሆነው ተሰየሙ። በወቅቱ የዘሩት እህል አልበቅል እያለ የሕንድ ገበሬዎች በአሳሳቢ ደረጃ ሕይወታቸውን እስከማጥፋት ደርሰው ነበር። እሳቸው ሁል ጊዜም ቢሆን የአነስተኛ የእርሻ ማሳ ባለቤት ለሆኑ ገበሬዎች እና ዘላቂነት ስላለው የአስተራረስ ልምድ ተሟጋች ነበሩና ትልቅ ለውጥ እንዲመጣ የምርምር ዕውቀትና ግኝታቸውን እየተጠቀሙ ሕይወታቸውን ለመለወጥ ጥረት አድርገዋል። ሴት አርሶ አደሮችም አቅማቸው ተጠናክሮ ራሳቸውን እንዲችሉ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ከልጆቻቸው አንዷ የአባታቸውን አበርክቶ እንዲህ ይገጻሉ።
«በፖሊሲውም ይሁን በዩኒቨርሲቲዎች ግብርናን በማስተማሩ በኩልም ቢሆን፣ ለሚሠሩት ሥራ እውቅና ባለመስጠትም ቢሆን ሴቶች በእርሻው ዘርፍ እንደተዘነጉ አስቀድመው ከገባቸው ጥቂት ሰዎች አንዱ ነበር። ስለዚህ የእኔ አባት ሴቶችን ብቁ ለማድረግ ብዙ እንቅስቃሴዎችን በማነሳሳት ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
እርግጥ ነው ሕንድ ውስጥ ዛሬ የምግብ እጥረት የሚያጋጥመው የኅብረተሰብ ክፍል የለም አይባልም፤ ግን ሕንድ ከውጪ አስገብታ አይደለም ለተቸገሩ ዜጎቿ እህል የምታድለው፤ የዓለም የምግብ ድርጅት ሕንድ ውስጥ ቢኖርም ሥራው ከሕንድ መንግሥት ለዜጎቹ የሚቀርበውም ምግብ በሥርዓት ማድረስ እንደሆነ በራሱ መረጃ ይፋ ያደረገው እውነት ነው።
ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ዕለት ዜና እረፍታቸው እንደተሰማ መላው ሕንድ በሀዘን ተዋጠ፤ ግን ደግሞ በመልካም አስተዋጽኦዋቸው እንደማይዘነጋቸው የሚገልጸው ሕንዳዊም ሆነ የሌላ ሀገር ዜጋ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴው መልእክቱን አስተላለፈ። ስዋሚናታን በዓለም የመጀመሪያውን የምግብ ሽልማት በጎርጎሪዮሳዊው 1987፤ የሕንድን ከፍተኛ የሲቪል ሽልማት ደግሞ በ1989 ያገኙ ሲሆን፤ ከዓለም ምርጥ የተባሉ ዩኒቨርሲቲዎችም 84 የክብር ዶክትሬቶችን በምርምር ጊዜያቸው ተቀብለዋል። አድማጮች አንዳንዶች ወደዚች ምድር መጥተው የቆዩባትን ጊዜ ቁምነገር ከምንም በላይ ለሀገር ለወገናቸው የረባ ነገር ሠርተው እንዳይዘነጉ ሆነው ማለፍ ይሳካላቸዋል። እንዲህ ካሉት ጥቂት ሰዎች ሕንዳዊው የእርሻ ዘርፍ ሳይንቲስት ዶክተር ስዋሚንታን አንዱ ናቸው። የምርምር ጥረታቸው እሳቸው እንደተናገሩት የሀገሪቱን ፖለቲከኞች በጎ ፈቃድ ታክሎበት ዛሬ ሀገራቸው ሕንድ በረሀብ ስማቸው ከሚነሱ ሃገራት ዝርዝር ወጥታለች።
ሸዋዬ ለገሠ
ማንተጋፍቶት ስለሺ