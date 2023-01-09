 በህዝበ ውሳኔው ዙሪያ የዎላይታ እና የጋሞ ዞን ነዋሪዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 05.02.2023

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ኢትዮጵያ

በህዝበ ውሳኔው ዙሪያ የዎላይታ እና የጋሞ ዞን ነዋሪዎች አስተያየት

በደቡብ ክልል ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ነገ በሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከ3 ሚሊዮን በላይ መራጮች ድምፅ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ድምፅ የሚሰጥባቸው ዎላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ ፣ደቡብ ኦሞ ፣ጌዴኦ ዞኖችና አማሮ ፣ቡርጂ ፣ደራሼ፣አሌና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ናቸው፡፡ የዶቼ ቬለ ዘጋቢ የዎላይታና የጋሞ ዞን ነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስቧል

በህዝበ ውሳኔው ዙሪያ የዎላይታ እና የጋሞ ዞን ነዋሪዎች አስተያየት

በደቡብ ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ነገ ጥር 29 2015 ዓም በሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከ3ሚሊዮን በላይ መራጮች ድምፅ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡
የህዝበ ውሳኔ ድምፅ የሚሰጥባቸው የዎላይታ ፣ ጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ኮንሶ ፣ ደቡብ ኦሞ ፣ ጌዴኦ ዞኖችና እንዲሁም አማሮ ፣ ቡርጂ ፣ ደራሼ ፣ አሌ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ናቸው ፡፡
በህዝበ ውሳኔው ዞኖቹና ልዩ ወረዳዎቹ በአንድ የጋራ ክልል ሥር እንዲዋቀሩ  “ እደግፋለው“ ወይም “ አልደግፍም “ በሚሉ አማራጮች  ላይ ድምፅ ይሰጥባቸዋል፡፡
የዶቼ ቬለ DW ዘጋቢ ሸዋንግዛው ወጋየሁ  ህዝበ ውሳኔው ከሚካሄድባቸው ዞኖች መካከል የዎላይታ እና የጋሞ ዞን ነዋሪዎችን አስተያየት እንደሚከተለው አሰባስቧል ፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

እሸቴ በቀለ

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በህዝበ ውሳኔው ዙሪያ የዎላይታ እና የጋሞ ዞን ነዋሪዎች አስተያየት

ተዛማጅ ዘገባዎች

በደቡብ ክልል ለሚካሔደው ሕዝበ ውሳኔ በ24 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ዳግም እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገጸ

በደቡብ ክልል ለሚካሔደው ሕዝበ ውሳኔ በ24 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ ዳግም እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገጸ 09.01.2023

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የሚካሂደው ሕዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ መጠናቀቁን ገለፀ። የሕግ ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል በተባሉ 24 የምርጫ ጣቢያዎች እንደገና የመራጮች ምዝገባ እየተካሄደ ነው።

የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል

የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል 06.01.2023

በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ የሕግ ጥሰት ታይቶባቸዋል በሚል ተዘግተው የቆዩ የምርጫ ጣቢያዎች የድጋሚ የመራጮች ዳግም ምዝገባ መካሄድ ጀምረዋል። ጣቢዎቹ የመራጮች ምዝገባ የጀመሩት በመራጭነት ካርድ አሰጣጥ ሂደት ላይ መጭበርበር ታይቶባቸዋል በሚል ለአንድ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ ተዘግተው ከቆዩ በኋላ ነው።

ለተፈናቃዮች የተከፈተው የምርጫ ጣቢያ

ለተፈናቃዮች የተከፈተው የምርጫ ጣቢያ 02.01.2023

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል በመጪው ጥር ወር ለሚያካሄደው ህዝበ ውሳኔ በአንድ ዞንና በሁለት ልዩ ወረዳዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሚያገለግሉ የምርጫ ጣቢያዎችን መክፈቱን አስታወቀ። ካሳለፍነው ቅዳሜ ጀምሮ የተከፈቱት የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ በማካሄድ ላይ ናቸው።