በህብረቱ የቤልጅየም ፕሬዚደንትነት እና የጀርመን ገበሬዎች ተቃዉሞ

በህብረቱ የቤልጅየም ፕሬዚደንትነት እና የጀርመን ገበሬዎች ተቃዉሞማክሰኞ፣ ጥር 7 2016
የአውሮፓ ህብረት ተቋማትና አሰራራቸው
27 አባል አገሮችን የሚያካተውና 450 ሚሊዮን ነዋሪዎች ያሉት የአውርፓ ህብረት የሚዘወረው ባአራት ዋና ዋና ተቋማቱ ነው። ከሀያ ሰባቱ አገሮች የተመረጡ 705 እንደራሴዎች ያሉበት ያውሮፓ ፓርላማ፤ የሀያ ሰባቱ አገሮች መሪዎች ያሉበት የአውሮፓ ህብረት ምክርቤት፤ የህብረቱ ሚኒስትሮች ካውንስልና የአውሮፓ ኮሚሽን ዋናዎቹ ህብረቱ የተዋቀረባቸው ተቋሞች ናቸው። የመሪዎቹ ምክርቤት በህብረቱ ፕሬዝዳንት ሰብሳቢነት በአመት ቢያንስ አራት ግዜ ጉባኤውን በማካሄድ ከሚኒስትሮች ምክርቤትና ከከኮሚሽኑ በሚቀርቡ አጀንዳዎች ላይ ባብዛኛው በስምምነት ውሳኔዎችን ያሳልፋል። የሚኒስትሮች ምክርቤት ግን ከአባል አገራት የሚወከሉ ሚኒስትሮች የሚሳተፉበት ሲሆን፤ አመራሩ ወይም ፕሬዝደንሲው በዙር በአባል እገሮች የሚያዝ ነው። በፕሬዝደንሲው አመራርም እየተመራ በህብረቱ የፖለቲካ፤የአውሮጳ ሕብረት በስደተኞች ጉዳይ ላይ ያሳለፈው ውሳኔ የኢኮኖሚ፤ ማህበራዊና የጸጥታ አጀንዳዎች ላይ እንደ አስፈላጊነቱና በህጉ መሰረት በድምጽ ብልጫ ጭምር ውሳኔዎችን በማስተላለፍ የፖለቲካ አቅጣጫ ይሰጣል። የፕሬዝደንሲው ወይም የስድስት ወር የየካውንስሉን ሰብሳቢነት የሚወስደው አገር ሀላፊነት፤ አጀንዳ መቅረጽ፣ ስብሰባ መምራት፤ካውንስሉን መወክልና ድምጽ መሆን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በአጀንዳዎች ላይ በሚነሱ ልዩነቶች ዙሪያ አባላትን በገለልተኝነት ማደራደርና ማስማማት ዋና ተግባሩ ነው።
የቤልጅየም የ2024 ፕሬዝደንሲ
ቢልጀየም አሁን የያዘችውን የፕሬዝደሲ ስልጣን የተረከበችው ባለፉት ስድስት ወራት ስልጣኑን ይዛው ከነበረችውና ጥሩ አፈጻጸም አሳይታለች እየተብለች ካለችው ስፔን ነው። ቤልጅየም ከህብረቱ መስራች አገሮች አንዷ ከመሆን በተጨማሪ፤ የህብረቱ ዋና ከተማ ብራስልስ የሚገኝባትና በርካታ የህብረቱ ተቋሞችና ሰራተኖችም የሚኖርባት በመሆኑ ከህብረቱ ጋር ልዩ ቁርኝት እንዳላት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሌክሳንደር ዴክሮ የስድስት ወር ዕቅዳቸውን ይፋ ባደረጉበት ወቅት አመላክተዋል። “የአውርፓ ህብረት በደማችን ውስጥ ነው ያለው። የአውሮጳ ሕብረት አባል ሃገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባየህብረቱ ዋና ከተማ፤ ተቋማቱ እዚህ ናቸቸው። አውሮፓውያንን ሁሉ በማቀፍ የህብረቱን አንድነት አሁን ከድረሰበት ድረጃ እንዲደርሰ ማዕከል በመሆን ያገልገለ እንደቤልጀየም ያለ የለም በማለት የየአውሮጳ ሕብረት በስደተኞች ጉዳይ ላይ ያሳለፈው ውሳኔፕሬዝደንሲውን ስልጣን በደስታና በፍላጎት እንደተረከቡና ውጤትም እንደሚያስመዘግቡ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ሃላፊነትና ተግባር
አገራቸውና መንግስታቸው ዋና የህብረቱ አላማዎች ደጋፊና አቀንቃኝ እንደመሆናቸው ሁሉ፤ የሚጠበቅባቸውን ሲገልጹ፤ “ የህብረቱ ዜጎች ወደ አውሮፓ ህብረት ነው አንጋጠው የሚያዩት። ብዙም ይጠብቃሉ። ከደህንነት ስጋት እንዲጠብቃቸው ይሻሉ፤ የጋራ ደህንነታቸው እንዲከበር፣ ማህበራዊ ዋስትናቸው እንዲረጋገጥ ይፈልጋሉ በማለትም ይህን ሁሉ እንደሚረዱና የሚጠበቅባቸውን በማድረግ ሀለፊነታቸውን የሚወጡ መሆኑን አስታውቀዋል።
የትኩረት አጀንዳዎችና ተጠባቂ ውጤቶች
በእርግጥም ቤልጅየም በድርድር የተመሰረተችና ፖለቲከኖቿም ልዩነቶቻቸውን በውይይትና ድርድር በመፍታት የሚጠቀሱ፤ በልዩነት አብሮ መኖርንና መስራትንም የሚያውቁ በመሆናቸው በአንዳንድ አጀንዳዎች በአባል አገሮች መካከል ልዩነቶች ቢንጸባረቁ እንኳ አቻችለውና አቀራርበው በተሻለ ሁኒታ ውጤት ሊያስመዘግቡ እንደሚችሉ ነው በብዙዎች የሚጠበቀው። ሚስተር ዴክሮ አገራቸው የፕሬዝደንሲውን ስልጣን ይዛ በምትቆይባቸው ግዚያት በዋናነት በሶስት መሰረታዊ አጀንዳዎች እንደምታታኩር ግልጽ አድርገዋል፤ “ መጀመሪያ የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ፤ ሁለተኛ ኢኪኖሚውን ማጠናከር፤ ሶስተኛ ለወደፊት የጋራ እድገትና ደህንነት ላይ መስራት የፕሬዝደንሲው መርሆዎችና አይነተኛ አጀንዳዎች ናቸው ብለዋል።።
የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ሲያብራሩም፤ የደህንነት ዋስትና መስጠት፣ የሀግ የበላይነት መከበርን ማረጋገጥ፤ የማህበራዊና የጤና አጀንዳዎችን መተግበር እንዲንዲሁም አባል አገራት አገራራት ዩክሬንን በመርዳት በኩል ያሳዩትን አንድነት አጠናክረው እንዲቀጥሉ ማድረግ መሆኑን አጽነኦት ሰተውበታል።
ኢኮኖሚውን በማጠናከር በኩል ደግሞ፤ በአለማቀፍ ደረጃ ያውሮፓን ተወዳዳሪነት ማሳደግና በአረንጓዴና ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚደረጉ ሽግግሮችን ለማጎልበት መስራት መሆኑን ያወሱት ዴክሮ፤ ህብረቱ ከግዜው ጋር የሚሂድ እንዲሆንና ተቋማቱን በማሻሻል ለዘመኑ ዝግጁና ብቁ እንዲሆኑ መስራት የፕርዝደንሲው አንዱ ተግባር እንደሚሆን አስታውቀዋል።
ዩክሬን ዋና የህብረቱ አጀንዳ ሁና ስለመቀጠሏ
የዩክሬን አጀንዳ የህብረቱ አይነተኛ አጀንዳ ሆኖ እንንደሚቀጥል በገለጹበት አግባብ በአባል አገሮች ያለው ስሜትና በመካከለኛው ምስራቅ የተፈጠረው ቀውስ፤ ለዩክሬን የሚደረገውን እርዳታ የቀነሰው ስለመሆኑ የተጠየቁት ሚስተር ዴክሮ፤ “ ለዩክሬን የየሚሰጠው ድጋፍ ቀንሷል የሚለው አስተሳሰብ ትክልል አይደለም” በማለት ለዩክሬን ያለው ድጋፍና የሚስጠው እርዳታ እንዳለ ነው ሲሉ ዩክሬን አሁንም የሀብረቱ አይነተኛ አጀንዳ መሆኗን አረጋግጠዋል። የኮሚሽኑ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ቮንዴርለየንም ከጠቅላይ ሚኒስተር ዴክሮ ጋር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫም፤ በአሁኑ ሩሲያ በዩክሬን ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እየፈጸመች ባለችበት ወቅት ለዩክሬን የሚሰጠው እርዳታ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያላቸውን እምነት ነው የገለጹት፤ በተለይ አሉ ወይዘሮ ቮንዴርለየን፤” በተለይ ዩክሬን ወደህብረቱ ለመግባት የሚያስችላትን የመግቢያ ድርድር እንድትጀምር ከተላለፈው ታሪካዊ ውሳኔ በኋላ ለዩክሬን የሚደረገው እርድታ ተጠናካሮ እንደሚቀጥልና ለዚህም የቤልጅየም ፕሬዝዳንሲ የበኩሉን እንደሚወጣ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።፡የአውሮፓ ሕብረት የዓመቱ የመጨረሻ ስብሰባ
የፕሬዝደንሲው ተግዳሮቶች
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ይበሉ እንጂ ይህ ቤልጅየም የህብረቱን ፕሬዝደንሲ የተረከበችበት ወቅት በተለይ፤ በሩሲያና ዩክሬንና፤ በመካከለኛው ምስራቅ እየተካሄዱ ባሉት ጦርነቶች፤ ዩክሬንና ሞልዶቫ ወደ ህብረቱ ለመግባት የሚያስችላቸውን ንግግር እንዲጀምሩ የተወሰነትበት ግዜ መሆኑንና የድሕረ ኮሮና የኢኮኖሚና የህይል ወይም ኢነርጂ ቀውስ ይተከሰተበት ግዜ በመሆኑ፤ በርካታ ተግዳሮቶች እንደሚገጥሟት ነው የሚነገረው። በስኔ ወር መጀመሪያ ላይ የሚደረገው የአውሮፓ ፓርላማና በራሷ ቤልጅየም በዚሁ ወቅት የሚደረጉት ምርጫዎች በፕሬዝደንሲው የስራ ክንውንና ውጤት ላይ ተጽኖ ማሳደራቸው የማይቀር ነው። በአሁኑ ወቅት የፕሬዝደንሲውን ውስኔ የሚጠብቁ ከ150 በላይ ፋይሎች ያሉ መሆኑን የጠቀሱት ሚስተር ዴክሮ፤ ባለው ግዜ ውስጥ ሁሉንም ማከናወን ባያቻልም በትርፍ ግዜ ቢሆን በመስራት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ጥረት እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
ያለፈው ያለውና የሚመጣው ፕሬዝደንሲዎች የጋራ መድረክ (council presidency trio)
በህብረቱ አሰራር መሰረት የወቅቱ የህብረቱ ሰብሳቢ ወይም ፕሬዝደንሲ ስራዎቹን የሚሰራው ካለፈውና ከመጭው ፕሬዝደንሲዎች ጋር በሶስትዮሽ ወይም ካውንስል ፕሬዝደንሲ ‘ትሪዮ[ አማክይነት ነው። ይህ 18 ወራት የሚዘልቀው የፕሬዝደንሲዎች የሶስትዮሽ መድረክ ከሊስቦን ስምምነት በኋላ ስራ ላይ የዋለና ስራዎች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ለማደረግ የረዳ አሰራር እንደሆነ ነው የሚነገረው። በዚህም መሰረት ቤልጀየም በፕሬዝደንሲያዋ ወቅት ካለፈውና ከመጭው የስፔንና ሀንጋሪ ፕሬዝደንሲዎች ጋር በጋራ እንዲሰራ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስተር ዴክሮን የአውሮፓ ህብረት ከዚህ የደረሰው በብዙ ፈተነዎች ውስጥ እንድመሆኑ ህሉ አሁን የገጠሙትንም ፈተናዎችዎች በመወጣት አላማዎቹን እንደሚያስቀጥልና ፕሬድንሲያቸውም በችግሮች መሀልም ሆኖ፤ አጀንዳዎቹን በማሳክት የህረቱን አላማዎች እንደሚያሳካና እንደሚያስቀጥል ቃል ገብተዋል።
የጀርመን ገበሬዎች ተቃውሞ
ሳምንት የዘለቀው የጀርመን ገበሪዎች ተቃው ትናንት በተለይ ዋና ከተማ ብርሊንን ቀጥ አድርገዋት ውለዋል።30 ሺ የሚሆኑ ገበሮውችና የልዩ ልዩ ሰራተኞች ተወካዮች በታክተሮችቸውን የርሽ አመሳሪይዎቻቸው በምሀል በርሊን ወደ ፓርላምውና የመንግስት መስራቤቶች የሚወስዱ መንገዶችን ዘግተው ውለዋል።የጣልያን የምርጫ ውጤት በአውሮፓ ሕብረት ያለው አንድምታ
የገበሬዎቹ ጥያቄዎች
ተቃውሞው የጀርመን መንግስት፤ ገበሬዎች ነዳጅ ሲገዙ እንዳይቀረጡ የሚያዘውን ህግ ለማጠፍ መወሰኑን በመቃወም መሆኑ ታውቋል። የጀርመን ገበሬውዎች ማህበር ፕሬዝድንት ጃኪም ሩክዊይድ ፤ መንግስት ገበሬዎችን ሊያከስርና ሊጎዳ የሚችለውን ድጎማን የማቆም እቅድ እንዲያጥፍ አሳስበዋል።የጀርመን ገበሬዎች እና የጣምራዉ መንግሥት ዉዝግብ
የተቃውሞው ቀጣይነትና አንደምታው
የትናንትናው ሰልፍ በመላ ጀርመን ላንድ ሳምንት ሲካሄድ የቆየው ተቃውሞ ለጊዜው ያበቃ መሆኑን የሚይሳይ ነው ቢባልም፤ ለቀረቡት ጥያቄዎች ግን መልስ ባለመሰጠቱ ይልቁንም ተቃውሞው እያየለ በመሄዱ በቀጣይ ተጠናክሮና በስፋት መምጣቱ እንደማይቀር ነው የሚታመነው።
በአጠላይም የቻንስለር ሹልዝ የጣምራ መንግስት በአሁኑ ወቅት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በሚነሱ ተቃውሞችና ጥያቄዎች ተወጥሮ እንደተይዘ ነው የሚነገረው። አንዳንዶች ጥያቄዎችን ከማቅረብ አልፎ ምርጫ እንዲደረግና አዲስ መንግስት እንዲቋቋም እየጠየቁ እንደሆነም እይተገለጸ። የጀርመን አክራሪ ፖለቲከኞች፤ ይህንን የህዝብ ቁጣና ጥያቄ ለራሳቸው የፖለቲካ አላማ ሊጠቀሙበት እንደሚችሉና ችግሮቹንም የበለጠ ሊያወሳስቧቸው እንደሚችሉ የፖለቲካ ተነታኞች ያሳስባሉ።
ገበያው ንጉሴ
ታምራት ዲንሳ