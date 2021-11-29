 በሀዋሳ በጦርነት ለተፈናቀሉ ርዳታ ተሰበሰበ | ኢትዮጵያ | DW | 29.11.2021

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ኢትዮጵያ

በሀዋሳ በጦርነት ለተፈናቀሉ ርዳታ ተሰበሰበ

በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል እየተካሄድ የሚገኘውን ጦርነት ተከትሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎቸ የሚገኙ ነዋሪዎች ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የሀዋሳ ከተማ የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎችም በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ70 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ አሰባስበዋል። 

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ለተፈናቃዮች ከ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቦአል

በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል እየተካሄድ የሚገኘውን ጦርነት ተከትሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎቸ የሚገኙ ነዋሪዎች ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የሀዋሳ ከተማ የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎችም በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ70 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ አሰባስበዋል። 

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ዛሬ በተካሄደው በድጋፍ ሥነ-ስርዓት ላይ የተገኙት የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ ኢትዮጵያዊያን አገራቸው ፈርሶባቸው እንደተቸገሩ ሰዎች እንዳንሆን መተባበር ይኖርብናል ብለዋል።
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ 
ነጋሽ መሐመድ 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮ-ሱዳን ድንበር ውዝግብና አንድምታው

የኢትዮ-ሱዳን ድንበር ውዝግብና አንድምታው 29.11.2021

ሱዳን የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮቿን እንደገደሉ ገልጻለች ተብሎ መነገሩን የኢትዮጵያ መንግስት ውድቅ አደረገ፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን እንዳሳወቀው ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የገባችበትን የድንበር ውዝግብ አሁንም በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አማራጮችን በመመልከት ላይ ትገኛለች፡፡

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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US Secretary of State Antony Blinken (R) speaks during the press briefing after their billateral meeting at the Serena Hotel in Nairobi, Kenya, on November 17, 2021. (Photo by Simon MAINA / AFP) (Photo by SIMON MAINA/AFP via Getty Images)

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