በሀላባ ሙስናን ያጋለጡ ለወከባ ተጋለጥን አሉ

በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን የሙስና ድርጊቶችን በመጠቆማችን በአካባቢው ባለሥልጣናት ለወከባና ለእሥር እየተዳረግን እንገኛለን ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎች ለዶይቸ ቤለ (DW)ተናገሩ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ሙስናን በማጋለጣቸው የጠበቃቸው ግን እሥርና ወከባ መሆኑን ተናግረዋል።
በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን የሙስና ድርጊቶችን በመጠቆማችን በአካባቢው ባለሥልጣናት ለወከባና ለእሥር እየተዳረግን እንገኛለን ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎች ለዶይቸ ቤለ (DW)ተናገሩ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ በዞኑ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን የመንግሥት ሀብትና ንብረት ዘረፋን በተመለከተ ለዶይቼ ቬለ እና ሌሎች የተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን ቢገልጹም የጠበቃቸው ግን እሥርና ወከባ መሆኑን ተናግረዋል። የሀላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በበኩላቸው ተፈጸመ የተባለው እሥር ከሙስና ጥቆማው ጋር የተገናኘ አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል። በሙስና ጠቋሚዎች ላይ እሥር ስለመፈጸሙ መረጃ እንደደረሳቸው ለዶቼ ቬለ (DW) ያረጋገጠው የደቡብ ክልል የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በበኩሉ ለጠቋሚዎች የዋስትና ከለላ እንደሚሰጥ አስታውቋል።
በሃላባ ዞን ዜጎች ወከባና እሥር እየደረሰብን ነው አሉ
በደቡብ ክልል ሃላባ ዞን የሙስና ድርጊቶችን በመጠቆማችን በአካባቢው ባለሥልጣናት ለወከባና ለእሥር እየተዳረግን እንገኛለን አሉ ፡፡ ቅሬታ አቅራቢዎቹ በዞኑ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን የመንግሥት ሀብትና ንብረት ዘረፋን ዶቼ ቬለን ጨምሮ ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ቢገልጹም የጠበቃቸው ግን እሥርና ወከባ መሆኑን ተናግረዋል ፡፡
ቅሬታ አቅራቢዎቹ እንደሚሉት ወከባና የእሥር ድርጊቱ እየተፈጸመባቸው የሚገኙት በዞኑ አመራሮችና በፀጥታ አባላት አማካኝነት ነው፡፡ ወከባና እሥሩ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በሀዋሳ ከተማ በሚገኘው የደቡብ ክልል የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ቅጥር ግቢ በመገኘት ተቃውሞ ማሰማታቸውንና የሙስና ጥቆማ ማቅረባቸውን ተከትሎ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ጥቆማውን ካቀረቡት አንዱ አቶ ረህማቶ ከድር እሳቸውን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሃላባ ዞን ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ይፈፀማሉ ያሏቸው የሙስና ድርጊቶች እንዲጣሩላቸው ባለፈው ሳምንት ለኮሚሽኑ ማቅረባቸውን ገልፀዋል ፡፡ ይሁንእንጂ ጥቆማውን አስገብተው ወደ ሃላባ እንደተመለሱ የዞኑ አመራሮች ሂደቱን ሲያስተባብሩ ነበር ያሏቸውን ማሰርና ማዋከብ መጀመራቸውን የሚናገሩት አቶ ራህማቶ ‹‹ የዞን አመራሮችና የፀጥታ አባላቱ ለምን ሀዋሳ ሄዳችሁ ጥቆማ ሰጣችሁ ፡ ማንስ የህዝብ ተወካይ አደረጋችሁ ብለውናል ፡፡ አሁን ላይ የጥቆማ ሂደቱን ስናስተባብር ከነበርነው መካከል አንዱን ይዘው አሥረውት ይገኛሉ ፡፡ እኛም ለተመሳሳይ እስር እንዳረጋለን ብለን በመፍራት ተሸሽገን ነው ያለነው ›› ብለዋል፡፡
የሃላባ ዞን መስተዳድር ሥለቅሬታው ምን አለ ?
በቅሬታ አቅራቢዎቹ ዙሪያ አስተያየታቸውን የሰጡት የሃላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር መሀመድ ኑርዬ በበኩላቸው በዞኑ ሙስና ተፈጽሟል በሚል እየተነገሩ የሚገኙት ከእውነት የራቁ ናቸው ይላሉ ፡፡ በተለይም ከመሬት ጋር በተያያዘ ተፈፀመ የተባለው ፍፁም ሀሰት ነው በማለት የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው ‹‹ ከኢቨስትምንት መሬት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የተከናወኑ ሥራዎች ህግን የተከተሉ ናቸው ፡፡ ከአሠራርና ከደንብ ውጪ የተሰጠ አንድም መሬት የለም ፡፡ ለዚህ የትኛውም አካል ጥቆማ ካለው ሊያቀርብና ሊመረመር ይችላል ›› ብለዋል ፡፡
ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጥቆማ በማቅረባችን ወከባና እሥር ተፈጽሞብናል ይላሉ ፡፡ ለዚህ የእርስዎ ምላሽ ምንድ ነው በሚል በዶቼ ቬለ DW የተጠየቁት ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር መሀመድ ‹‹ ይኼም ፈፅሞ ውሸት ነው፡፡ ጥቆማ ሰጥታችኋል በሚል የታሠሩ ሰዎች የሉም ፡፡ ታሠረ ተብሎ የተጠቀሰው ግለሰብም በሌላ ወንጀል ተጠርጥሮ እንጂ ከጥቆማው ጋር በተገናኘ አይደለም ›› ብለዋል ፡፡
የጸረ ሙስና ኮሚሽንና የህገ ከለላ
የደቡብ ክልል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፋሲካ ጌታቸው ቅሬታ አቅራቢዎቹ ቀደምሲል ወደ ሀዋሳ መጥተው ጥቆማቸውን አድርሰው መመለሳቸውን ይናገራሉ ፡፡ ይሁንእንጂ ወደ ሃላባ ሲመለሱ በዞኑ አስተዳደር እሥርና እንግልት እየደረሰብን ነው ብለው ቅሬታቸውን ማቅረባቸውን የሚናገሩት አቶ ፋሲካ ‹‹ በእኛ በኩል ወከባ የተፈጸመባቸው የእኛ ጠቋሚዎች ናቸው ወይ የሚለውን ከለየን በኋላ የህግ ከለላ የሚደረግላቸው ይሆናል›› ብለዋል ፡፡
ያም ሆኖ ቃለ ምልልስ ለማድረግ በኮሚሽኑ መሥሪያቤት የተገኘው የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ከሃላባ ዞን የመጡ ናቸው የተባሉ ቅሬታ አቅራቢዎች የህግ ከለላ እንዳላቸው የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ተጽፎላቸው ከግቢው ሲወጡ ተመልክቷል፡፡ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከደቡብ ክልል ሃላባ ዞን የመጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በደቡብ ክልል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በመገኘት ሰላማዊ ሠልፍ ማድረጋቸው ይታወቃል ፡፡ ሠልፈኖቹ የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት በዞኑ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን የሙስና ድርጊት መንግሥት እንዲመረመር በመጠየቅ አሉን የሚሏቸውን የሠነድ ማስረጃዎችን ለኮሚሽኑ ማስገባታቸው ይታወሳል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሰ