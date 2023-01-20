 በሀላባ ሙስናን ያጋለጡ ለወከባ ተጋለጥን አሉ | ኢትዮጵያ | DW | 20.01.2023

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ኢትዮጵያ

በሀላባ ሙስናን ያጋለጡ ለወከባ ተጋለጥን አሉ

በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን የሙስና ድርጊቶችን በመጠቆማችን በአካባቢው ባለሥልጣናት ለወከባና ለእሥር እየተዳረግን እንገኛለን ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎች ለዶይቸ ቤለ (DW)ተናገሩ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ሙስናን በማጋለጣቸው የጠበቃቸው ግን እሥርና ወከባ መሆኑን ተናግረዋል።

እስካሁን በፍራቻ የደበቁም አሉ

በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን የሙስና ድርጊቶችን በመጠቆማችን በአካባቢው ባለሥልጣናት ለወከባና ለእሥር እየተዳረግን እንገኛለን ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎች ለዶይቸ ቤለ (DW)ተናገሩ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ በዞኑ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን የመንግሥት ሀብትና ንብረት ዘረፋን በተመለከተ ለዶይቼ ቬለ እና ሌሎች የተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን ቢገልጹም የጠበቃቸው ግን እሥርና ወከባ መሆኑን ተናግረዋል። የሀላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በበኩላቸው ተፈጸመ የተባለው እሥር ከሙስና ጥቆማው ጋር የተገናኘ አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል። በሙስና ጠቋሚዎች ላይ እሥር ስለመፈጸሙ መረጃ እንደደረሳቸው ለዶቼ ቬለ (DW) ያረጋገጠው የደቡብ ክልል የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በበኩሉ ለጠቋሚዎች የዋስትና ከለላ እንደሚሰጥ አስታውቋል።  

በሃላባ ዞን ዜጎች ወከባና እሥር እየደረሰብን ነው አሉ  

በደቡብ ክልል ሃላባ ዞን የሙስና ድርጊቶችን በመጠቆማችን በአካባቢው ባለሥልጣናት ለወከባና ለእሥር እየተዳረግን እንገኛለን አሉ ፡፡ ቅሬታ አቅራቢዎቹ በዞኑ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን የመንግሥት ሀብትና ንብረት ዘረፋን ዶቼ ቬለን ጨምሮ ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ቢገልጹም የጠበቃቸው ግን እሥርና ወከባ መሆኑን  ተናግረዋል  ፡፡  

ቅሬታ አቅራቢዎቹ እንደሚሉት ወከባና የእሥር ድርጊቱ እየተፈጸመባቸው የሚገኙት በዞኑ አመራሮችና በፀጥታ አባላት አማካኝነት ነው፡፡ ወከባና እሥሩ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በሀዋሳ ከተማ በሚገኘው የደቡብ ክልል የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ቅጥር ግቢ በመገኘት ተቃውሞ ማሰማታቸውንና የሙስና ጥቆማ ማቅረባቸውን ተከትሎ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 

Äthiopien Protest gegen Korruption in Halaba

በሃላባ ዞን ስለተደራጀ ሌብነት ነዋሪዎች መፈክሮችን በተወጠሩ ሰሌዳዎች ይዘው ቅሬታ ሲያሰሙ

ጥቆማውን ካቀረቡት አንዱ አቶ ረህማቶ ከድር እሳቸውን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሃላባ ዞን ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ይፈፀማሉ ያሏቸው የሙስና ድርጊቶች እንዲጣሩላቸው ባለፈው ሳምንት ለኮሚሽኑ ማቅረባቸውን ገልፀዋል ፡፡ ይሁንእንጂ  ጥቆማውን አስገብተው ወደ ሃላባ እንደተመለሱ የዞኑ አመራሮች ሂደቱን  ሲያስተባብሩ ነበር ያሏቸውን ማሰርና ማዋከብ  መጀመራቸውን የሚናገሩት አቶ ራህማቶ ‹‹ የዞን አመራሮችና የፀጥታ አባላቱ ለምን ሀዋሳ ሄዳችሁ ጥቆማ ሰጣችሁ  ፡ ማንስ የህዝብ ተወካይ አደረጋችሁ ብለውናል ፡፡ አሁን ላይ የጥቆማ ሂደቱን ስናስተባብር ከነበርነው መካከል አንዱን ይዘው አሥረውት ይገኛሉ ፡፡ እኛም ለተመሳሳይ እስር እንዳረጋለን ብለን በመፍራት ተሸሽገን ነው ያለነው ›› ብለዋል፡፡ 

የሃላባ ዞን መስተዳድር ሥለቅሬታው ምን አለ ?  

በቅሬታ አቅራቢዎቹ ዙሪያ አስተያየታቸውን የሰጡት የሃላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር መሀመድ ኑርዬ በበኩላቸው በዞኑ ሙስና ተፈጽሟል በሚል እየተነገሩ የሚገኙት ከእውነት የራቁ ናቸው ይላሉ ፡፡ በተለይም ከመሬት ጋር በተያያዘ ተፈፀመ የተባለው ፍፁም ሀሰት ነው በማለት የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው ‹‹ ከኢቨስትምንት መሬት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የተከናወኑ ሥራዎች ህግን የተከተሉ ናቸው ፡፡ ከአሠራርና ከደንብ ውጪ የተሰጠ አንድም መሬት የለም ፡፡ ለዚህ የትኛውም አካል ጥቆማ ካለው ሊያቀርብና ሊመረመር ይችላል ›› ብለዋል ፡፡ 

ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጥቆማ በማቅረባችን ወከባና እሥር ተፈጽሞብናል ይላሉ ፡፡ ለዚህ የእርስዎ ምላሽ ምንድ ነው በሚል በዶቼ ቬለ DW የተጠየቁት ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር መሀመድ ‹‹ ይኼም ፈፅሞ ውሸት ነው፡፡ ጥቆማ ሰጥታችኋል በሚል የታሠሩ ሰዎች የሉም ፡፡ ታሠረ ተብሎ የተጠቀሰው ግለሰብም በሌላ ወንጀል ተጠርጥሮ እንጂ ከጥቆማው ጋር በተገናኘ አይደለም ›› ብለዋል ፡፡ 

የጸረ ሙስና ኮሚሽንና የህገ ከለላ  

Äthiopien I Fasika Getachew - SNNPR anti-corruption commission

የደቡብ ክልል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፋሲካ ጌታቸው

የደቡብ ክልል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፋሲካ ጌታቸው ቅሬታ አቅራቢዎቹ ቀደምሲል ወደ ሀዋሳ መጥተው  ጥቆማቸውን አድርሰው መመለሳቸውን ይናገራሉ ፡፡ ይሁንእንጂ ወደ ሃላባ ሲመለሱ በዞኑ አስተዳደር እሥርና እንግልት እየደረሰብን ነው ብለው ቅሬታቸውን ማቅረባቸውን የሚናገሩት አቶ ፋሲካ ‹‹ በእኛ በኩል ወከባ የተፈጸመባቸው የእኛ ጠቋሚዎች ናቸው ወይ የሚለውን ከለየን በኋላ የህግ ከለላ የሚደረግላቸው ይሆናል›› ብለዋል ፡፡  

ያም ሆኖ ቃለ ምልልስ ለማድረግ በኮሚሽኑ መሥሪያቤት የተገኘው የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ከሃላባ ዞን የመጡ ናቸው የተባሉ ቅሬታ አቅራቢዎች የህግ ከለላ እንዳላቸው የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ተጽፎላቸው ከግቢው ሲወጡ ተመልክቷል፡፡ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከደቡብ ክልል ሃላባ ዞን የመጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በደቡብ ክልል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በመገኘት ሰላማዊ ሠልፍ ማድረጋቸው ይታወቃል ፡፡ ሠልፈኖቹ የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት በዞኑ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን የሙስና ድርጊት መንግሥት እንዲመረመር በመጠየቅ አሉን የሚሏቸውን  የሠነድ ማስረጃዎችን ለኮሚሽኑ ማስገባታቸው ይታወሳል ፡፡  

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

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ኂሩት መለሰ

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እስካሁን በፍራቻ የደበቁም አሉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

(FILES) In this file photo taken on December 11, 2020 A woman carrying crops walks next to an abandoned tank belonging to Tigrayan forces south of the town of Mehoni, Ethiopia. The town of Mehoni, located in Southern Tigray, experienced shelling resulting in civilian deaths and injured people. - Ethiopian authorities on August 24, 2022 accused Tigray rebels of launching a new offensive against federal forces in the country's north, five months after a truce paused the worst of the fighting. Disregarding the numerous peace options presented by the Ethiopian government, the armed wing of the terror group TPLF (Tigray People's Liberation Front), pushing with its recent provocations starting 5 am (0200 GMT) today committed an attack in a region around southern Tigray, the Government Communication Service said in a statement. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)

የዐርብ፤ ጥር 12 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ዜና መጽሄት 20.01.2023

በሃላባ ዞን የተንሰራፋው ሙስና ህብረተሰቡን አማሯል

በሃላባ ዞን የተንሰራፋው ሙስና ህብረተሰቡን አማሯል 16.01.2023

በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን ተንሰራፍቷል ያሉትን የሙስና ተግባር መንግሥት መርምሮ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ ሲሉ የዞኑ ተወላጆች በሰላማዊ ሠልፍ ጠየቁ ፡፡ ከዞኑ እንደመጡ የሚናገሩት ሠልፈኞቹ ‹‹ አንዳንድ የዞኑ አመራሮች የከተማ ቦታ እየተቀራመቱ ፣ የመንግሥትና የቀበሌ ቤቶችን በራሳቸውና በዘመዶቻቸው ሥም እያዛወሩ ይገኛሉ ›› ብለዋል ፡፡

በሙስና የተጠረጠሩ ባለሥልጣናት ታሰሩ

በሙስና የተጠረጠሩ ባለሥልጣናት ታሰሩ 02.12.2022

በቅርቡ የተቋቋመው ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ በሙስና የተጠረጠሩ ባለሥልጣናትን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታወቀ። ኮሚቴው ዛሬ ይፋ ያደረገው በሙስና የተጠረጠሩ የባለሥልጣናት እስር ወንጀሉ ለሀገርም ለመንግሥትም ስጋትነቱ ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን እንደሚያመላክት ተገልጿል።