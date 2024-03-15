ቅኝ ግዛትን መታገል የአፍሪካውያን የተቃውሞ ታሪክ ነውዓርብ፣ መጋቢት 6 2016
ቅኝ ግዛትን መታገል የአፍሪካውያን የተቃውሞ ታሪክ ነው። በምስራቅ አፍሪካ እና በታላላቅ ሀይቆች አካባቢ የጀርመን ቅኝ አገዛዝ የጀመረው የጸረ-ባርነት ትግል እያደገ በመጣበት ወቅት ቢሆንም በ1907 ግን አብዛኛው ምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች በጀርመን ቁጥጥር ስር ገብቶ ነበር። ይህ ሁኔታ ግን በበርካታ የምስራቅ አፍሪቃውያን እስካፍንጫቸው በታጠቁ የቅኝ ገዢ ኃይሎች ላይ ድፍረት የተሞላበት ተቃውሞ እንዲያስነሱ አድርጓል ።
በጎርጎርሳውያኑ 1885 በርሊን ውስጥ ተካሂዶ በነበረው ጉባኤ ጀርመን የዛሬዎቹ ታንዛኒያ ፣ ሩዋንዳ እና ብሩንዲ ፣ የሚገኙበትን የጀርመን ምስራቅ አፍሪካ ብላ በሰየመቻቸው ግዛቶች ላይ የይገባኛል ጥያቄ አነሳች ። ጥያቄው ግን በተጨባች ካለው እውነታው ይልቅ በንድፈ-ሀሳብ ላይ ተመስርቶ የቀረበ የቅኝ ግዛት የመሬት ጥያቄ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ጀርመን አካባቢው ላይ የመንግስትነት ስልጣን ስላልነበራት ነው። የጀርመን በምስራቅ አፍሪቃ መገኘት እውነታው ግን ሌላ ነው። ካርል ፒተርስን በመሳሰሉ የግል ቅኝ ገዢዎች የፈጸሟቸውን የመሬት ወረራ በመከተል ነበር።
«መራሄ መንግስት ኦቶ ፎን ቢስማርክ ቅኝ ግዛቶችን ይቃወማሉ የሚል ግንዛቤ ቢኖርም እኔ ግን ትክክል ሆኖ አላገኘሁትም ። በ1860 ዎቹ የጀርመን የንግድ ድርጅቶች ከፈረንሳይ ፣ እንግሊዝ እና አሜሪካውያን አቻዎቻቸው ጋር በመሆን መላውን አፍሪካ አዳርሰዋል። በዚያም በዘረጉት ‘የኢኮኖሚ ቅኝ ግዛት' በራሳቸው ብቻ የሚመራ እና ወደውጭ በሚላኩ ምርቶች ላይ ብቻ ያተኮረ የንግድ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር።»
ቢስማርክ የጀርመን ግዛትን ሲመሰርት በተመሳሳይ ንግድ ላይ አትኩሮ የነበረ ሲሆን በሁለቱም ጉዳዮች ላይ ብሪታንያን እንደ አርአያ ነገር ግን ደግሞ እንደ ታላቅ ተፎካካሪ ይመለከት ነበር። በዚህ ጊዜ ታዲያ የቅኝ ግዛቶችን ለመያዝ ፉክክሩ እየጨመረ ሲሄድ ጀርመን ወደ ኋላ መቅረት አልፈለገችም። ለዚህ ደግሞ የጀርመን የምስራቅ አፍሪካ የቅኝ ግዛት ኩባንያ ባለቤት ታዋቂው ካርል ፒተርስ ትልቅ ሚና የተጫወተበትን አይነት ሚና ለሲቪል ማህበረሰብ ቡድኖች ፍላጎት እውቅና መስጠት እና መደገፍ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ግለሰቡ በበርሊን ጉባኤ ላይ ዋና ተዋናይ የነበረ ሲሆን ቀደም ሲል ጀርመን በምትሰጠው ከለላ የምስራቅ አፍሪቃ መሬቶችን የግሉ ማድረግ ችሏል።»
ከበርሊን ጉባኤ በኋላ ጀርመን ያቀረበቻቸው የይገባኛል ጥያቄዎች በኃይል ተፈፃሚ ሆኑ። የጀርመን እርምጃ ግን ነገሮችን አልጋ በአልጋ አላደረጋቸውም ። በ1888 በምስራቅ አፍሪካ የባህር ዳርቻ የሚገኙ የጀርመን ሰፈሮች ከአቡሺሪ እና ብዋና ሄሪ ጥቃት ደረሰባቸው።
በስዋሂሊ የባህር ዳርቻ አካባቢዎች የነበሩ የንግድ ስራ አንቀሳቃሾች ከአካባቢው መሪ አቡሺሪ ቢን ሳሊም አል ሃርት ጋር ግንኙነት ያላቸው ሲሆን ለዚህም ትርፋማ የሆነውን የሐር ፣ ጌጣጌጥ ፣ የዝሆን ጥርስ እና የባሪያ ንግድ መስመራቸውን ጀርመን እንድታውክባቸው አይፈልጉም ። የሚገርመው ግን ጀርመን የባሪያ ንግዱን ለማስቆም የጦር መሳሪያ እና ወታደራዊ ኃይሏን መጠቀሟ ነው። ጀርመን እንዳሰበችው ሆኖላታል፤ እስከአፍንጫው የታጠቀው የወታደራዊ ኃይሏ ጥቅሟን ማስጠበቅ ችሎ ነበር።
መጀመሪያ ላይ በሄርማን ፎን ቪስማን ይመራ የነበረው ታዋቂው የጥበቃ ሃይል ማክሲም የተባለ አውቶማቲክ ጠመንጃ የመሳሰሉ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች በመጠቀም ነው ምስራቅ አፍሪካን ያቋረጠው። ይህ ቡድን ምንም እንኳን ግልጽ በሆነ መልኩ የጀርመንን ወይም የግል ጥቅም ለማስከበር የተሰማራ ቢሆንም ፤ ይንቀሳቀስ የነበረው ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ ነበር። ወታደራዊ ቡድኑ ይጠቀም የነበረው በይፋ ጀርመናውያን ወታደሮችን ሳይሆን ትውልደ አፍሪቃዊ ምልምሎችን ነበር ። ወታደሮቹ እጅግ ጨካኝ ከመሆናቸው የተነሳ የጀርመን የምስራቅ አፍሪቃ ጨቋኙ አገዛዝ አሰቃቂ ተግባሮቹን እንዲፈጽሙ ሁነኛ ሚና ነበራቸው ። ይህንኑ ተከትሎ በየአካባቢው ስቅላት ፣ መድፈር እና ዘረፋ ይፈጸም ነበር። በኋላ ላይም በ1891 የምስራቅ አፍሪቃ የባህር ዳርቻ አካባቢዎች በሙሉ በጀርመን ወታደሮች ቁጥጥር ስር ገብቶ ነበር።
በወቅቱ የወታደሮቹን አስከፊ ተግባር የሚገልጹት ከቅኝ አገዛዝ ዘመን በኋላ በጀርመን መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩት ያን ሌ ጋል ስለወታደሮቹ ባህሪ ሲናገሩ።
ቅጥረኞቹ በብዛት ይመጡ የነበረው ከዛሬውዎቹ ሱዳን እና ደቡብ አፍሪካ ነው። በእርግጥ በጣም ወጣት የነበሩ ምልምሎቹ ስልጠና ይሰጣቸው የነበረው በነጭ ወታደራዊ መኮንኖች ሲሆን ለዚሁ የተለየ ዓላማ ወደ ስፍራው የተላኩ ነበሩ ። እናም ወጣቶቹ ሰላማዊ ሰዎች ሰዎች ላይ በሚያደርሷቸውው ስቅየቶች ይደሰቱም ነበር። »
«ሰው ሊደፍሩ፣ ሊገድሉ፣ አልያም ከዚህም የከፋ አድርገዋል፤ ነገር ግን እነዚህ ወጣት ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ከማኅበረሰባቸው ተነቅለው የወጡ ናቸው ። ቋንቋውን የማይናገሩበት ፣ማንንም በማያውቁበት ሀገር እንዲኖሩ በማድረግ የጀርመን ቅኝ ገዥ ጦር የአከባቢውን ህዝብ ከወታደሮቻቸው እንዲለይ ማድረግ ችሏል ፣ ከዚህ የተነሳ እነዚሁ ወታደሮች በደረሱበት ቦታ ምንም ርህራሄ እንዳይኖራቸው አድርጓል።»
በዚሁ የቅኝ ግዛት ዘመን ብዙ አትራፊ በነበረው የስዋሂሊ የባሕር ዳርቻ የጀርመን ቅኝ ገዥዎቹ ወደ ታንጋኒካ ሐይቅ በማማተራቸው ምክንያት ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው። ለዚህ ተቃውሞ ደግሞ ምናልባትም ከዋሄሄው መሪ ምኳዋ የበለጠ የሚቀርብ እንደሌለ ነው የሚነገረው ።
ምክዋዋ እና ሌሎች የአካባቢው አለቆች ከ1885 እስከ 1906 በጀርመን አስተዳደሮች የተፈፀመው የዘር ማጥፋት አይነት ውርደት እና ብዝበዛ እጅጉን አንገሽግሿቸው ነበር፤ ስለዚህ ማክዋዋያ ያኔ ባደረገው ነገር ዛሬ ጀግና ነው።
ምክዋዋ በወቅቱ አስተዋይ ዲፕሎማት ታላቅ ወታደራዊ ስልት ነዳፊ እንደነበር ይነገርለታል ። በ1891 የዋሄሄ አርበኞች በመያዝ በዘሌቭስኪ ጦር ላይ ከበባ አደረገ ። አዛዡ ዘሌቭስኪም በዚሁ ጊዜ ተገደለ ። ይህ በእርግጥ የጀርመን ቅኝ ገዥዎች የማይረሱት አሳፋሪ ሽንፈታቸው ነበር። ይህ ግን ብዙ አልቆየም ሽምቅ ይዋጉ የነበሩ የዋሄሄ የአርበኞች በተራቸው በጀርመን ኃይሎች ከባባ ስር ወደቁ ፤ ምክዋዋም በቅኝ ገዢ ኃይሎች ከመያዝ ብሎ ራሱን ማጥፋት መረጠ ፤ በ1898 በኢሪጋ ግዛት ራሱን ገደለ ። የጀርመን ቅኝ ገዥዎች ምክዋዋን እጅጉን ከመጥላታቸው የተነሳ ከሞተ በኋላ አንገቱን ቆርጠው ጭንቅላቱን ወደ በርሊን ወሰዱ ።
ከኪሊማንጃሮ ተራራ ተዳፋታማ መንደር የመጣው የዋቻጋ ጎሳ ገዥ ማንጊ ሜሊም ቢሆን ከተመሳሳይ ጥቃት አላመለጠም። በጀርመን ኃይሎች ከበባ ስር በመውደቁ በ1900 ከሌሎች የቻጋ መኳንንት ጋር በአገር ክህደት ወንጀል በስቅላት ተቀጥቷል። ግድያው የአከባቢውን የአመራር መዋቅር ከማፈራረሱም በላይ የጀርመን ቅኝ ገዥ ባለስልጣናት እንደ ማካዋዋ ሁሉ የማንጊ ሜሊን አንገት በመቁረጥ በመቁረጥ ችንቅላቱን ወደ በርሊን በመላክ ሳይንሳዊ የዘር ጥናት እንዲካሄድባቸው አድርገዋል። እስከ ዛሬም ድረስ የማንጊ ሜሊ የራስ ቅል በጀርመን ሙዚየም ውስጥ ይገኛል።
እስከ አሁን ድረስ የሚወዷቸው ቻጋዎች ማንጊ ሜሊ ከኪሊማንጃሮ በስተቀር ሌላ ቦታ መቀበር የለባቸውም ብለው ያምናሉ። አሁን፣ የምንናገርላቸው እነዚህ ቅድመ አያቶች፣ ንጉሣውያን የነበሩ ሰዎች ነበሩ፣ እነዚህ በእርግጥ የህዝባቸው መሪዎችም ነበሩ።
በ1905 ከ20 የሚበልጡ ማህበረሰቦች በኪንጄኬቲሌ ንጓሌ ስር አንድ ሆነው የጀርመንን አገዛዝ፣ ቀረጥ እና የግዳጅ ጉልበትን በተለይም ጥጥ ለማምረት በሚል የሚደርስባቸውን ብዝበዛ ለመቃወም ተነሱ። ተቃውሞው በርትቶም የማጂ ማጂ ተቃውሞን አቀጣጠለ። እንደ ምንያካ ምቦሮ ሱሩሩ በድህረ ቅኝ ግዛት ዘመን ወደ በርሊን የመጡ የታሪክ ተመራማሪዎች ይህንን የማጂ ማጂ ጦርነት በጀርመን ቅኝ አገዛዝ ላይ የተስፋ መቁረጥ መደምደሚያ አድርገው ይመለከቱታል።