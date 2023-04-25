 ቅሬታ የቀረበበት የኦነግ አመራሮች የእስር ቤት አያያዝ | ኢትዮጵያ | DW | 22.05.2023

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ኢትዮጵያ

ቅሬታ የቀረበበት የኦነግ አመራሮች የእስር ቤት አያያዝ

በእስር ላይ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሰባት አመራሮች በእስር የተያዙበት ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው እና ፓርቲያቸው አመለከቱ። ከሳምንታት በፊት የነበሩበት የዱከም ፖሊስ ጣቢያ በመጸዳጃ ቤት አጠገብ እና እጅግ ጠባብ ክፍል እንደነበር ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል።

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በእስር ላይ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሰባት አመራሮች በእስር የተያዙበት ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው እና ፓርቲያቸው አመለከቱ። ከሳምንታት በፊት የነበሩበት የዱከም ፖሊስ ጣቢያ በመጸዳጃ ቤት አጠገብ እና እጅግ ጠባብ ክፍል እንደነበር ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። ይሁንና ታሳሪዎቹ ዛሬ ከሰኣት በኋላ ደግሞ ከዱከም ቀደም ሲል ወደ ነበሩበት ቡራዩ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ሥዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ በላከው ዘገባ እንዳመለከተው በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለማካተት የክልሉን ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ደውሎ ስልካቸውን ባለማንሳታቸው አልተሳካለትም።  

በእስር ላይ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሰባት አመራሮች ከቡራዩ ተወስደው በዱካም ፖሊስ ጣቢያ ያሳለፉባቸው ያለፉት ጥቂት ሳምንታት እጅግ አስከፊ ነበር ሲሉ ቤተሰቦች እና ፓርቲው አስታወቁ፡፡ ከአመራሮቹ መካከል አንዱ የሆኑት የአቶ ዳዊት አብደታ ወንድም ብርሃኑ አብደታ ለዶቼ ቬለ እንደገለጹት ታሳሪዎቹ በዱከም ፖሊስ ጣቢያ ታስረው የነበሩበት ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪና ፈጽሞ የማይመች ነው ይላሉ። አክለውም፤

«ወደ ዱከም ከተወሰዱ በኋላ እስካሁን በዚያ ያነጋገራቸው አንድም የመንግስትም ሆነ ሰብዓዊ ድርጅት የለም፡፡ የዱከም ፖሊስ መምሪያ ከበላይ አካል በአደራ ተሰጠን ከማለት ውጪ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም፡፡ የበላይ አካል ያሉት መስሪያ ቤት የቱ እንደሆነ አይታወቅም፡፡ በዚህ ጉዳይ እነሱም የተቸገሩበት ይመስላል፡፡ በጣም ጠባብ ክፍል ውስጥ ነው ሰባት ሰው ሆነው የሚገኙት፡፡ ለሰው ልጅ የማይመጥን ቦታ ነው፡፡ እዛው አጠገባቸው ያለው ሽንት ቤት ደግሞ እነሱ እዛ ለሚኖሩት አይደለም እኛ ጠይቀን እስክንወጣ እንኳ የሚያውክ ነው፡፡ ይህ መደረግ ያልተገባ ነበር፡፡ ግራ ያጋባንም ይሄው ነው፡፡”  ብለዋል።

የእስረኞቹ ቤተሰቦች እንደሚሉት ከሳምንታት በፊት እነሱ የታሰሩበትንም ማግኘት አስቸጋሪ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ቤተሰቦች እንደልብ መጠየቅ ተፈቅዶላቸዋል። ዶይቼ ቬለ ከዚህ በፊት እንደዘገበው፤ ሰባት የኦነግ አመራሮቹ ከታሰሩበት ቡራዪ ፖሊስ ጣቢያ በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የተቋቋመ ኮሚቴ ያሉበትን ሁኔታ ለመመልከት ባቀደ ከቀናት በፊት ነበር ወደ ዱከም መወሰዳቸው የተሰማው፡፡ ይህ በመሆኑ ከፖለቲካ ፓርቲዎች እና ከምርጫ ቦድ የተውጣጣው ኮሚቴ እስረኞቹን ለመጠየቅ ሳይችል ቀርቷል ነው የተባለው፡፡ የእስረኞቹ ቤተሰቦች አክለውም፤ አሁን በክስ ሂደት ላይ ያለ አንድም አመራር አለመኖሩንም ያስረዳሉ፡፡ «ለምሳሌ ጃል አብዲ በስድስት ክስ ነበር የተከሰሰው፡፡ ያውም በተለያዩ ጊዜያት የተከፈቱበት ነበር፡፡ በተለያዩ ጊዜያት ከነዚህ ሁሉ ክሶች ነጻ ተባሉ፡፡ ሰኔ 17 ቀን 2013 ዓ.ም. ነጻ ከተባለ ወዲህ ምንም ክስ የለበትም፡፡ የሌሎቹም ጉዳይ ተመሳሳ ነው፡፡ ተከሰው ወደ ፍርድ ቤት የሚመላለስ የለም ባሁን ወቅት፡፡ እንዲሁ ነው ከእስር ቤት ወደ እስር ቤት እየተቀያየሩ የሚቀመጡት፡፡ ፍርድ ቤት እነዚህን ሰዎች ወይ ለፍርድ አቅርቡ ወይ ሊቀቁአቸው ብሎ በተለያዩ ጊዜያት ደብዳቤ ብጽፍም አልተተገበረም፡፡»

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፓርቲ በበኩሉ አመራሮቹን ከእስር ለማስለቀቅ የሄድኩበት የሕግ ሂደቶች ተሟጧል ይላል። የፓርቲው ቃል አቀባይ ለሚ ገመቹ ለዶቼ ቬለ እንደነገሩት፤ የእስረኞቹ አሁናዊ ሁኔታ አሳዛኝም ነው ብለዋል፡፡ «በጣም  በአስቸጋሪ ሁኔታ ጠባብ ቤትና ሽንት ቤት አጠገብ ነው ታስረው ያሉት፡፡ ከዚህ ቀደም ፍርድ ቤት ባሰናበታቸው መሰረት የአካል ነጻ መውጣትም ተጠይቆ ሊለቁዋቸው አልቻሉም፡፡ ስለዘህ መፍትሄው ይህ ነው የምንለው ነገር የለም፡፡ ጠበቆቻቸውም ሁሉንም የሕግ አማራጮች ተጠቅመው መሄዳቸውን አስገንዝበውናል፡፡»

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ የኦነግ አመራሮቹ እስር ላይ የቆዩበት መንገድ ለኔ ግልጽ አይደለም ይላል፡፡ በኮሚሽኑ የሪጂናል ዳይሬክተር ኢማድ አብዱልፈታ ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት፤ «ስለአመራሮቹ እስራት ከመንግሥት ጋር በተደጋጋሚ ብንወያይም በነሱ አያያዝ ላይ እርምት ለምን እንዳልተደረገ ለእኛ ግልጽ አይደለም» ብለዋል፡፡ ኮሚሽናቸው ስለ ኦነግ አመራሮቹ ያላነሳበት እና ቸል ያለበት አጋጣሚ እንደሌለም አስረድተዋል፡፡ ዶይቼ ቬለ ስለአመራሮቹ እስራት ከዚህ ቀድም ለቀድሞ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ ጥያቄውን አቅርቦ የኦነግ ባለሥልጣናቱ በኦሮሚያ ታጥቆ መንግሥትን ከሚወጋው ታጣቂ ቡድን ጋር ትስስር አላቸው በሚል ተጠርጥረው ምርመራ እየተካሄደባቸው መሆኑን ማስረዳታቸው አይዘነጋም፡፡    

ሥዩም ጌቱ

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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የቤተሰቦችና የፓርቲው አቤቱታ

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከቡራዩ ተወሰዱ ስለተባሉ የኦነግ አመራር

ከቡራዩ ተወሰዱ ስለተባሉ የኦነግ አመራር 25.04.2023

በቡራዩ ፖሊስ ጣቢያ ከአንድ ዓመት በላይ ታስረው ቆይተዋል የተባሉት ሰባት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) አመራር ዱከም ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኙ ፓርቲው እና የታሳሪዎች ቤተሰቦች አመለከቱ ። አመራሩ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ወደየት እንደተወሰዱ አላውቅም ሲል ፓርቲው በሳምንቱ መጨረሻ ባወጣው መግለጫ ዐሳውቆ ነበር ።

የዛንዚባሩ የሰላም ውይይት ለየተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት

የዛንዚባሩ የሰላም ውይይት ለየተፈናቃዮች ተስፋና ስጋት 28.04.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት «ኦነግ ሸኔ» ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ኃይል ጋር ሰሞኑን በዛንዚባር ታንዛንያ በሚያደርገው ውይይት ሰላም ሊመጣ ይችላል በሚል ተስፋ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ያሉትን ያህል፣ ብዙዎች ደግሞ ነገሩ ላይሳካ ይችላል በሚል ስጋት አድሮባቸዋል።

Links: Uhuru Kenyatta Copyright: Imago Images Mitte: SOCHI, RUSSIA - OCTOBER 23, 2019: Former Nigerian President Olusegun Obasanjo 19761979, 19992007 at the 2019 Russia-Africa Summit and Economic Forum at the Sirius Park of Science and Art. Anton Novoderezhkin/TASS Host Photo Agency PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C0375 Rechts: March 5, 2020, New York, NY, USA: United Nations, New York, USA, March 05, 2020 - Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director, UN Women Ahead of International Womens Day on 8 March, launched its report, Womens Rights in Review 25 years after Beijing, a comprehensive stock-take on the implementation of the Beijing Platform for Action, which remain... + Mehr lesen Aufnahmedatum 05.03.2020 Bildnachweis picture alliance / ZUMAPRESS.com | Luiz Rampelotto

በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ውይይት በአፋጣኝ እንዲጀመር ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጥሪ አቀረቡ 23.04.2023

ባለሥልጣናት "ኦነግ ሸኔ" ከሚሉት እና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጋር በታንዛኒያ ድርድር እንደሚጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተናግረዋል። ዐቢይ የአማራ እና የትግራ ክልሎች መሪዎች ግንኙነታቸውን እንዲያሻሽሉ ጥሪ አቅርበዋል። ኦሊሴጉን ኦባሳጆ በበኩላቸው ፖለቲካዊ ውይይት በአፋጣኝ እንዲጀመር አሳስበዋል።