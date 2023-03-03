 ቅሬታ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምሥረታ | ኢትዮጵያ | DW | 03.03.2023

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ኢትዮጵያ

ቅሬታ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምሥረታ

በትግራይ ግዜያዊ አስተዳደር ለማዋቀር የተጀመረው ሂደት የፌደራል መንግስት ይሁንታ እንደሚጠብቅ ተገለፀ ። በክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር ለማቋቋም የተጠራው ኮንፈረንስ ሲጠናቀቅ በአስተዳደሩ አደረጃጀት፣ የስልጣን ክፍፍል እና ሀላፊነት ላይ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የሚወክሉ ተሳታፊዎች መግባባት ላይ መድረሳቸው ተጠቁሟል ።

«የመሪነት ወይም ስራ አስፈፃሚነት ሚና ሕወሓት ይወስዳል»

በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለማዋቀር የተጀመረው ሂደት የፌደራል መንግስት ይሁንታ እንደሚጠብቅ ተገለፀ ። በክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር ለማቋቋም የተጠራው ኮንፈረንስ ሲጠናቀቅ በአስተዳደሩ አደረጃጀት፣ የስልጣን ክፍፍል እና ኃላፊነት ላይ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የሚወክሉ ተሳታፊዎች መግባባት ላይ መድረሳቸው ተጠቁሟል ። ይሁንና በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ለማቋቋም እየተደረገ ያለው ሂደት በተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ትችት እየቀረበበት ይገኛል ። በኮንፈረንሱ በብቸኝነት የተሳተፈ ተቃዋሚው ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፥ ሊዋቀር የታቀደው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በሕወሓት የበላይነት ለማቋቋም እየተሠራ ነው ብሏል ። 

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለማዋቀር የተጠራው እና የተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች ያሳተፈው የሁለት ቀናት ኮንፈረንስ ትናንት ማምሻው የተጠናቀቀው የጊዜያዊ አስተዳደሩ አወቃቀር፣ ኃላፊነት እና የሥልጣን ክፍፍል የሚያመላክቱ ሰነዶች ላይ ተወያይቶ በመግባት መሆኑ ተነግሯል። በኮንፈረንሱ የተሳተፉ ምንጮች እንደነገሩን፥ በስልጣን ክፍፍሉ ሊቋቋም የታቀደው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የመሪነት ወይም ስራ አስፈፃሚነት ሚና ሕወሓት ይወስዳል የተባለ ሲሆን፣ ሁለት ምክትል ደግሞ ከትግራይ ታጣቂ ሀይሎች እና የክልሉ ምሁራን ይደረጋሉ ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪ 9 የክልሉ አስተዳደር ቢሮዎች በህወሓት ሹመኞች ሊመሩ መታቀዱ የነገሩን የኮንፈረንሱ ተሳታፊ ምንጫችን፤ 6 ደግሞ ለተቃዋሚዎች ተደልድሏል ብለዋል። ይህና ሌሎች የአወቃቀር፣ ስልጣን ክፍፍል እንዲሁም ቆይታ ግዜ ያጠቃለለ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ማቋቋሚያ ሰነድ ለፌደራል መንግስቱ ቀርቦ ይሁንታ ሊያገኝ እንደሚጠበቅም ተነግሯል። 

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለማዋቀር የተጠራው ስብሰባ ተሳታፊዎች ከክምችት ማኅደር)

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለማዋቀር የተጠራው ስብሰባ ተሳታፊዎች ከክምችት ማኅደር)

የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በማቋቋም ሂደት ላይ ከተለያዩ አካላት ጠንካራ ትችት እየቀረበ ይገኛል። በማዋቀርያው ኮንፍረንስ እንዲሳተፉ ጥሪ ከቀረበላቸው መካከል ሶስት ፖርቲዎች ራሳቸው ከኮንፈረንሱ ማግለላቸው ይታወሳል። በኮንፈረንሱ በብቸኝነት የተሳተፈው ተቃዋሚው ዓሲምባ ዴሞክራሲ ፓርቲ የአስተዳደሩ ማወቀር ሂደት ተችተዋል። የፖርቲው ሊቀመንበር አቶ ሓገስ ወልዱ፣ ህወሓት በሲቪክ ማሕበራት እና ሌላ ስም አብዛኛው የስልጣን መዋቅር ለመጠቅለል እየሰራ መሆኑ ገልፀዋል። 

ከሂደቱ ራሳቸው ካገለሉ የፖለቲካ ፖርቲዎች መካከል የሆነው የትግራይ ነፃነት ፖርቲ በበኩሉ በትግራይ ሊቋቋም የታሰበው ግዚያዊ አስተዳደር አካታች እንዳይሆን በማድረግ ህወሓትን ተችተዋል። የፖርቲው ኮምኒኬሽን ሐላፊ ዶክተር ደጀን መዝገበ የህወሓት አጃቢ ለመሆን አንገባም ብለዋለ።

ሚሊዮን ኃይለሥላሴ

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ነጋሽ መሐመድ
 

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