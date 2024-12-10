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ቃለ ምልልስ ከክቡር አምባሳደር እስክንድር ይርጋ በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደር፦ ክፍል ሁለት

ማክሰኞ፣ ታኅሣሥ 1 2017

በዛሬው ክፍል ሁለትና የመጨረሻው ክፍል ቃለ ምልልስ አምባሳደር እስክንድር ይርጋ የአውሮጳ ኅብረት በኢትዮጵያውያን ላይ ስለጣለው የቪዛ ገደብ፣ ኢትዮጵያውያን በጀርመን የስራ ስምሪት እና ስልጠና እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመከናወን ላይ ስላሉ ተግባራት ስለ ዳያስፖራ ዲፕሎማሲና በመንግሥት ላይ ስለሚቀርቡ ክሶች ለዶቼቬለ የሰጡት መልስ ተካቷል።

https://p.dw.com/p/4nyhg
አምባሳደር እስክንድር ይርጋ በጀርመን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር
አምባሳደር እስክንድር ይርጋ በጀርመን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ምስል Ethiopian Embassy Berlin


በዚህ ዓመት ጥቅምት አጋማሽ ላይ የሹመት ደብዳቤያቸውን ለጀርመን ፕሬዝዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ያስረከቡት አምባሳደር እስክንድር ይርጋ ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን በተላለፈው የመጀመሪያው ክፍል ቃለ ምልልስ ላይ በተሰጣቸው ሃላፊነት ሊያሳኩ ስላሰቧቸው ጉዳዮች የጀርመን ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወርቱ፣ ኢትዮጵያ የሚሄዱ ቱሪስቶች ቁጥርም እንዲያድግ ምን እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል።

ቃለ ምልልስ ከአምባሳደር እስክንድር ይርጋ በጀርመን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ጋር ክፍል አንድ

በዛሬው ክፍል ሁለትና የመጨረሻው ክፍል ቃለ ምልልስ የአውሮጳ ኅብረት በኢትዮጵያውያን ላይ ስለጣለው የቪዛ ገደብ፣ ኢትዮጵያውያን በጀርመን የስራ ስምሪት እና ስልጠና እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመከናወን ላይ ስላሉ ተግባራት ስለ ዳያስፖራ ዲፕሎማሲና በመንግሥት ላይ ስለሚቀርቡ ክሶች የሰጡት መልስ ተካቷል። 

 

ኂሩት መለሰ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
 