 ቃለ መጠይቅ፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቀዉስና ድርድር | አፍሪቃ | DW | 21.06.2022

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አፍሪቃ

ቃለ መጠይቅ፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቀዉስና ድርድር

በአካባቢዉ የሚታየዉ የሠላም መድፈረስ ገና ቅርፅ ያልያዘዉን የድርድር ሐሳብ ያስተጓጉለዋል የሚል አስተያየት አስከትሏል።ድርድር ጨርሶ አያስፈልግም የሚሉ ወገኖችም አሉ።በጦርነቱ የተሳተፉት ወገኖች በርካቶች በመሆናቸዉ ሁሉንም የሚያረካ ድርድርና ስምምነት መደረጉም ብዙዎችን እያጠራጠረ ነዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 22:18

«ድርድሩ ከተጀመረ (የተፋላሚ ኃይላት) አቋም ሊለዝብ ይችላል---» ዶክተር አደም ካሴ



የኢትዮጵያ መንግስትና የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) መሪዎች ለመደራደር ዝግጁ መሆናቸዉን ባለፈዉ ሳምንት በየፊናቸዉ አስታዉቀዋል።ሁለቱ ወገኖች ባለፈዉ መጋቢት ያወጁት የሰብአዊነት ተኩስ አቁም ሙሉ በሙሉ ገቢራዊ ባይሆንም አሁንም  እንደተጠበቀ ነዉ።ይሁንና ሁለቱ ወገኖች የሚያደርጉት ወታደራዊ ዝግጅት አሁንም እንደቀጠለ ነዉ።አንዱ ሌላዉን ማዉገዙና ማሳጣቱም ቀዝቀዝ ከማለት በስተቀር ሙሉ በሙሉ አልቆመም።ከዚሕ በተጨማሪ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዉስጥ በተለያዩ ከተሞች የሚደረገዉ ግጭት፣ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈፀመዉ ዘርን መሰረት ያደረገ ግድያና ጥቃት መደጋጋሙ የድርድሩን ተስፋ ያጨልመዋል የሚል ሥጋት አሳድሯል።
ባለፈዉ ሳምንት ጋምቤላ፣ ደምቢዶሎና ጊምቢ ዉስጥ የብዙ ሰዉ ሕይወት ያጠፋዉን ዉጊያ  የጫረዉ ከሕወሓት ጋር የጋራ ትብብር የመሰረተዉ የኦሮሞ ነፃነት ጦር ወይም መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለዉ አማፂ ቡድን እንደሆነ በሰፊዉ እየተነገረ ነዉ።በሳምንቱ ማብቂያ ጊምቢ አጠገብ በመቶ የሚቆጠሩ በአብዛኛዉ ሰላማዊ የአማራ ተወላጆችን በመደዳ የጨፈጨፈዉም የኦሮሞ ነፃነት ጦር (ኦነግ ሸኔ) እንደሆነ እየተዘገበ ነዉ።
በአካባቢዉ የሚታየዉ የሠላም መድፈረስ ገና ቅርፅ ያልያዘዉን የድርድር ሐሳብ ያስተጓጉለዋል የሚል አስተያየት አስከትሏል።ድርድር ጨርሶ አያስፈልግም የሚሉ ወገኖችም አሉ።በጦርነቱ የተሳተፉት ወገኖች በርካቶች በመሆናቸዉ ሁሉንም የሚያረካ ድርድርና ስምምነት መደረጉም ብዙዎችን እያጠራጠረ ነዉ።የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ቀዉስና የድርድሩን ሐሳብ በሚመለከት የዓለም አቀፉን የዲሞክራሲና የምርጫ ድጋፍ ሰጪ ተቋም (IDEA-በእንግሊዝኛ ምሕፃሩ) ባልደረባ ዶክተር አደም ካሴን አነጋግረናል።ሙሉዉን ቃለ ምልልስ እነሆ፣-

ነጋሽ መሐመድ
 

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«ድርድሩ ከተጀመረ (የተፋላሚ ኃይላት) አቋም ሊለዝብ ይችላል---» ዶክተር አደም ካሴ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

«ድርድሩ ከተጀመረ (የተፋላሚ ኃይላት) አቋም ሊለዝብ ይችላል---» ዶክተር አደም ካሴ

«ድርድሩ ከተጀመረ (የተፋላሚ ኃይላት) አቋም ሊለዝብ ይችላል---» ዶክተር አደም ካሴ 21.06.2022

The Amhara Regional Government is facilitating the relocation of hundreds of thousands of people displaced mainly from Tigray and bordering areas as well as from Oromia regions due to conflict and violence, according to Amhara Regional authorities and recent multiagency assessments. To date, the internally displaced people (IDPs) will be relocated from the Kobo Town in North Wollo Zone and Sekota Town in Waghemra Zone. The relocation of an estimated 60,000 IDPs in Raya Kobo Woreda of North Wollo Zone, Amhara Region started on 14 March. The majority of IDPs were displaced from Raya Alamata, Ofla, Zata, Korem and Raya Azebo woredas of Southern Zone, Tigray Region. As of 23 March, nearly 10,000 IDPs were reported to have relocated to Jara in Dire Roka Kebele of Habru Woreda. Photo: Alemenw Mekonnen/DW

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር 20.06.2022

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር 20.06.2022

የትግራይ፣ የአማራ፣ የአፋርን ሕዝብ የፈጀዉ --- ጦርነት፣ መተከልን ያንገረገበዉ ግድያ፣ሰሜን ሸዋን ያነፈረዉ ጥቃት ገለል-ቀለል ማለቱ አስገምግሞ ሳበቃ ደዋ ጨፋ ላይ የተዋለዉ ዘግናኝ ግፍ ፈጋ።ሰሞኑን ጋምቤላ፣ዴምቢዶሎ፣ ጊምቢ ላይ የረገፈዉ አስከሬን ሲቆጠር፣የክሳይ ንዳጅ አመድ ሲዛቅ ጊምቢ መዳረሻ ዳግም ተንፈቀፈቀች።