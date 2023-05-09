 ቃለ መጠይቅ፣ ዉጠረትና የሰላም ድርድር በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 09.05.2023

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ኢትዮጵያ

ቃለ መጠይቅ፣ ዉጠረትና የሰላም ድርድር በኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልል የናረዉን ዉጥረት ለማስተንፈስ በኃይልም፣በዛችም፣በሕግም እየተጫነ፣ ኦሮሚያ ዉስጥ ከሸመቀዉ ከኦሮሞ ነፃ አዉጪ ሰራዊት (ኦነሰ) ጋር ድርድር ጀምሯል

ከአቶ ባይሳ ዋቅ ወያ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

 

የኢትዮጵያ ፈደራዊ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ከ6 ወራት በፊት ያደረጉት ስምምነት ገቢራዊነት አልፎ አልፎ ጥያቄ ቢነሳበትም በአብዛኛዉ ገቢር እየሆነ ነዉ።የተለያዩ መንግስታትም የስምነቱን ገቢራዊነት እያደነቁ ለቀድሞ ተፋላሚ ኃይላት ድጋፋቸዉን እየሰጡ ነዉ።

ይሁንና በጦርነቱ ወቅት ከፌደራሉ መንግስት ጦር ጋር አብረዉ ህወሐትን ሲወጉ በነበሩት በአማራ ክልል ልዩ ልዩ ኃይላት ዘንድ የተፈጠረዉ ቅሬታ እልባት አላገኘም።የኢትዮጵያ መንግስት «የክልሎችን ልዩ ኃይላት ዳግም ለማደራጀት» በሚል ዉሳኔ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን ትጥቅ ማስፈታት ከጀመረ ወዲሕ ደግሞ ቅሬታዉ ተባብሶ ወደ ግጭትና  ዉጥረት ንሯል።

ማሕደረ ዜና፣ ኢትዮጵያ የስምምነት ማግስት ጠብና ዉጥረት

የኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልል የናረዉን ዉጥረት ለማስተንፈስ በኃይልም፣በዛችም፣በሕግም እየተጫነ፣ ኦሮሚያ ዉስጥ ከሸመቀዉ ከኦሮሞ ነፃ አዉጪ ሰራዊት (ኦነሰ) ጋር ድርድር ጀምሯል።እስካለፈዉ ሳምንት ሮብ ድረስ ዛንዚባር-ታንዛኒያ ዉስጥ የተደረገዉ ድርድር ግን ያስገኘዉ ሁነኛ ዉጤት የለም።የሕግ ባለሙያና የቀድሞዉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባይሳ ዋቅወያ እንደሚሉት ግን ተደራዳሪዎች ለዘጠኝ ቀን መነጋገራቸዉና ወዲፊት ለመነጋገር መስማማታቸዉ ራሱ ጥሩ ስኬት ነዉ።ከአቶ ባይሳ ዋቅ ወያ ጋር ያደረግነዉ ሙሉ ቃለ መጠይቅ ተከታዩን ማገናኛ በመጫን ያድምጡ።

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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ከአቶ ባይሳ ዋቅ ወያ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ማሕደረ ዜና፣ ኢትዮጵያ የስምምነት ማግስት ጠብና ዉጥረት 09.05.2023

የኤርትራና የአማራ ኃይላት ወዳጅነትና የወዳጅነቱ ደረጃ ለጊዜ ሒደት የሚተዉ ነዉ።የኢትዮጵያ ፈደራዊ መንግስት «የክልሎች ልዩ ኃይላትን ዳግም ለማደራጀት» ባለዉ ዘመቻ የአማራ ታጣዊዎችን ትጥቅ ማስፈታት ከጀመረበት ካለፈዉ ወር ወዲሕ ግን በመንግስትና በአማራ ኃይላት መካከል የተፈጠረዉ ጠብ እየተካረረ መምጣቱን ለማወቅ አስተንታኝ አያስፈልግም።

ከስደት ወደ ከፋ ሕይወት እንገባለን የሚል ሥጋት የተጫናቸው የቅማንት ስደተኞች በሱዳን

ከስደት "ወደ ከፋ ሕይወት እንገባለን" የሚል ሥጋት የተጫናቸው የቅማንት ስደተኞች በሱዳን 08.05.2023

በሱዳን የሚካሔደውን ውጊያ የሚሸሹ ስደተኞች ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ጎረቤት አገራት ድንበር እያቋረጡ ነው። ከሁለት ዓመታት ገደማ በፊት በምዕራብ ጎንደር ዞን የተቀሰቀሰ ግጭት ሸሽተው በገዳሪፍ ግዛት የተለጠለሉ የቅማንት ስደተኞች ጦርነቱ ሥጋት ውስጥ ከቷቸዋል። ስደተኞቹ ወደ ትውልድ ቀያቸው ለመመለስ የደሕንነት ዋስትና እንደሚፈልጉ ይናገራሉ።

ለሠርግ ከታረደች ላም ከወርቅ የላቀ ቁስ ተገኘ መባሉ

ለሠርግ ከታረደች ላም ከወርቅ የላቀ ቁስ ተገኘ መባሉ 27.04.2023

በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ይልማና ዴንሳ ወረዳ ደዋሮ ቀበሌ ልዩ ስሟ «አካሌ ባድማ» በተባለች መንደር ልጃቸውን ለመዳር ለሰርግ የተገዛች ላም የሐሞት ከረጢት ውስጥ ያልተጠበቀ ሀብት ተገኘ ይለናል ቀጣዩ ዘገባ ። የተገኘው ቁስ ዋጋው ከወርቅም በላይ ነው ተብሏል ።