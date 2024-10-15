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ቃለ መጠይቅ ከፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ የሃይድሮ ፖለቲክስ ተመራማሪ ጋር

ማክሰኞ፣ ጥቅምት 5 2017

የወንዙ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ግብጽ እና ሱዳን ማዕቀፉ የዓለም አቀፍ ሕግጋት እና መርሆዎችን ያላከበረ ነው ሲሉ ውድቅ አድርገውታል,ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ግን "የጋራ የልማትና የአካባቢያዊ ውህደት ዓላማችንን ለማሳካት" የሚያግዘውን ይህንን ማዕቀፍ እንድትቀላቀሉ ሲሉ ሕጉን ላልፈረሙት ሀገራት በፊርማቸው እንዲያፀድቁት ጠይቀዋል።

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ከግራ ወደ ቀኝ የግብፅ ፕሬዝደንት አብዱል ፈታሕ አል ሲሲ፣ የቀድሞዉ የሱዳን ፕሬዝደንት ዑመር አል በሽርና የቀድሞዉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በ2007 ካርቱም ላይ ሥለ አባይ የዉኃ አጠቃቀም ተስማምተዉ ነበር።
ከግራ ወደ ቀኝ የግብፅ ፕሬዝደንት አብዱል ፈታሕ አል ሲሲ፣ የቀድሞዉ የሱዳን ፕሬዝደንት ዑመር አል በሽርና የቀድሞዉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በ2007 ካርቱም ላይ ሥለ አባይ የዉኃ አጠቃቀም ተስማምተዉ ነበር።ምስል Ashraf Shazly/AFP/Getty Images

ቃለ መጠይቅ ከፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ የሃይድሮ ፖለቲክስ ተመራማሪ ስለ ናይል ወንዝ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ

የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ (CFA) ከእሑድ ጀምሮ ተግባራዊ መሆን ጀመሯል።

የናይል ወንዝ ተፋሰስ ሀገሮች ጉባኤ ያለስምምነት ፊርማ መጠናቀቁየናይል ወንዝ አጠቃቀምና አስተዳደር በሕጋዊና ተቋማዊ ማዕቀፍ እንዲመራ የሚያስችል ነው የሚባልለት ይህ ማዕቀፍ የናይል ኮሚሽንን በማቋቋም ያንን ተፈፃሚ ያደርጋል። ይህንኑ አስመልክቶ በ X መልዕክት ያሰፈሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሂደቱን "የናይል ውኃን ፍትሐዊ እና ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ለመጠቀም የተደረገው ረጅም ጉዞ ፍጻሜ" አድርገው ጠቅሰዋል።

የወንዙ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ግብጽ እና ሱዳን ማዕቀፉ የዓለማቀፍ ሕግጋት እና መርሆዎችን ያላከበረ መሆኑን በመጥቀስ ውድቅ ያደረጉት ሲሆን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ግን "የጋራ የልማትና የአካባቢያዊ ውህደት ዓላማችንን ለማሳካት" የሚያግዘውን ይህንን ማዕቀፍ እንድትቀላቀሉ ሲሉ ሕጉን ላልፈረሙት ሀገራት በፊርማቸው እንዲያፀድቁት ጠይቀዋል። 

የኢንቴቤ ስምምነት ተብሎ የሚታወቀውና በናይል ተፋሰስ ሀገሮች መካከል ልዩነት የፈጠረው የውኃ አጠቃቀም የስምምነት ማእቀፍ "እያንዳንዱ የናይል ተፋሰስ ሀገር በግዛቱ ውስጥ የናይል ወንዝ ውኃን የመጠቀም መብት" የሚሰጥ ነው። ፍትሐዊ እና ምክንያታዊ አጠቃቀም እንዲኖርም ያግዛል። 

ደቡብ ሱዳን የናይል ወንዝ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍን ከሁለት ወራት በፊት ተቀብላ ማጽደቋን ተከትሎ ማዕቀፉ ከትናንት ጀምሮ ወደ ተግባር መለወጡ ተነግሯል።

የናይል ወንዝ ተፋሰስ ሐገራት ከ10 ዓመት በፊት ያደረጉት ስምምነት በ6 ሐገራት በመፅደቁ በቅርቡ ተግባራዊ ሆኗል።ግብፅና ሱዳን ግን ይቃወሙታል
የናይል (ጥቁርና ነጭ አባይ) ወንዝ የግብፅ ርዕሠ ከተማ ካይሮን እሁለት ገምሶ ሲፈስ።የወንዙ የዉኃ አጠቃቀም ግብፅን ከሌሎቹ የወንዙ ተፋሰስ ሐገራት በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር እያወዛገበ ነዉ።ምስል AFP

ሆኖም ግብጽ እና ሱዳን ይህ እርምጃ የዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችን የሚጥስ መሆኑን በመጥቀስ እንደማይቀበሉት መግለፃቸው ተዘግቧል። ዶቼቬለ በጉዳዩ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሃይድሮ ፖለቲክስ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ጋር አጭር ቃለ መጠይቅ አድርጓል።

 

 ሰለሞን ሙጬ 

ኂሩት መለሰ

ሸዋዬ ለገሠ