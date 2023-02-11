 ቃለ-መጠይቅ ከኢ/ኦ/ተ/ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አቡነ ጴጥሮስ ጋር | ኢትዮጵያ | DW | 14.02.2023

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ኢትዮጵያ

ቃለ-መጠይቅ ከኢ/ኦ/ተ/ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አቡነ ጴጥሮስ ጋር

የኢትዮጵያ ኦርቶዶ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከሲኖዶሱ ቀኖና እና ዶግማ ውጪ መፈጸሙን ያወገዘችው በሦስት ሊቃነ ጳጳሳት የተመሠረተ የኦሮሚያ እና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ጉዳይ ማወዛገቡን ቀጥሏል። ዶቼ ቬለ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊን አነጋግሯል።

ቃለመጠይቅ ከሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ጋር

የኢትዮጵያ ኦርቶዶ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከሲኖዶሱ ቀኖና እና ዶግማ ውጪ መፈጸሙን ያወገዘችው በሦስት ሊቃነ ጳጳሳት የተመሠረተ የኦሮሚያ እና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ጉዳይ ማወዛገቡን ቀጥሏል። የቤተክርስቲያኒቱ መሪ አባቶች ከመንግሥት ባለሥልጣናት ጋር ውይይት ካደረጉበት ካለፈው ዓርብ ዕለት ወዲህም አዲስ አበባ ላይ ሳይቀር የቤተክርስቲያኒቱ ሰባኪያን እና ምዕመናን የመታሰራቸው ዜናም እየተሰማው ነው። መንግሥት በውስጥ አሠራሬ አይግባ ሲል የቤተክርስቲያኒቱ ሲኖዶስ አቤቱታውን ካሰማ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ከሊቃነጳጳሳት ጋር ተወያይተው፤ ውጤቱም አዎንታዊ እንደሆነ በቤተክርስቲያኒቱ አባቶች ተገልጾ ነበር። አሁንም ግን የረገበ ነገር አይታይም።  በጉዳዩ ላይ ሸዋዬ ለገሠ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ እና የኒዎርክና አካባቢው ሊቀጳጳስ የሆኑትን አቡነ ጴጥሮስ አነጋግራለች።  

ሸዋዬ ለገሠ

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የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የጠራው ሰልፍ መራዘሙ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የጠራው ሰልፍ መራዘሙ 11.02.2023

በውይይቱ ቤተክርስቲያኗ በአሰራሯ ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደሌላት ተነስቶ መንግስትም ይህንኑን በመቀበል የቤተክርስቲያንቱን ሉዓላዊት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አረጋግጧል ተብሏል፡፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አቤቱታ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አቤቱታ 13.02.2023

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ አገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ፤ መንግስት እየወሰደ ነው ያሉት የእስራት እርምጃ የተጀመረውን ችግሮችን በሰላማዊ መንግድ በመነጋገር የመፍታቱን ጥረት እንዳያበላሽ ያሰጋል ነው ያሉት፡፡

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መልስና ማስጠንቀቅያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መልስና ማስጠንቀቅያ 02.02.2023

"በሕገ ወጥ መንገድ ተሹመናል የሚሉት አካላት” በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ወዳልተፈቀደላቸው የአገልግሎት ቦታዎች በመግባት በቤተክርስቲያኗ ላይ “ሁከት እየተፈጠረ መሆኑን ለመረዳት ችለናል” ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የካቢኔ አባላቶቻቸው በዚህ ጉዳይ እጃቸውን እንዳያስገቡ ማዘዛቸው “መንግሥት ሕግን የማስከበር ኃላፊነቱን ችላ ያለበት ነው” ።