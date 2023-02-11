ቃለ-መጠይቅ ከኢ/ኦ/ተ/ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አቡነ ጴጥሮስ ጋር

የኢትዮጵያ ኦርቶዶ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከሲኖዶሱ ቀኖና እና ዶግማ ውጪ መፈጸሙን ያወገዘችው በሦስት ሊቃነ ጳጳሳት የተመሠረተ የኦሮሚያ እና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ጉዳይ ማወዛገቡን ቀጥሏል። ዶቼ ቬለ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊን አነጋግሯል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከሲኖዶሱ ቀኖና እና ዶግማ ውጪ መፈጸሙን ያወገዘችው በሦስት ሊቃነ ጳጳሳት የተመሠረተ የኦሮሚያ እና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ጉዳይ ማወዛገቡን ቀጥሏል። የቤተክርስቲያኒቱ መሪ አባቶች ከመንግሥት ባለሥልጣናት ጋር ውይይት ካደረጉበት ካለፈው ዓርብ ዕለት ወዲህም አዲስ አበባ ላይ ሳይቀር የቤተክርስቲያኒቱ ሰባኪያን እና ምዕመናን የመታሰራቸው ዜናም እየተሰማው ነው። መንግሥት በውስጥ አሠራሬ አይግባ ሲል የቤተክርስቲያኒቱ ሲኖዶስ አቤቱታውን ካሰማ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ከሊቃነጳጳሳት ጋር ተወያይተው፤ ውጤቱም አዎንታዊ እንደሆነ በቤተክርስቲያኒቱ አባቶች ተገልጾ ነበር። አሁንም ግን የረገበ ነገር አይታይም። በጉዳዩ ላይ ሸዋዬ ለገሠ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ እና የኒዎርክና አካባቢው ሊቀጳጳስ የሆኑትን አቡነ ጴጥሮስ አነጋግራለች።
ሸዋዬ ለገሠ
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