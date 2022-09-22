 ቃለ መጠይቅ ከ«አፋር ሕዝብ ፓርቲ» መሪ ጋር | ኢትዮጵያ | DW | 28.09.2022

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ኢትዮጵያ

ቃለ መጠይቅ ከ«አፋር ሕዝብ ፓርቲ» መሪ ጋር

የጦርነት ሜዳ ከሆኑት ክልሎች አንዱ በሆነው የአፋር ክልል የሚንቀሳቀሰው «የአፋር ሕዝብ ፓርቲ» መሪ የሆኑት አቶ ሙሳ አደምን ሰሞኑን ብራስልስ በሥራ ጉብኝት ላይ በነበሩበት ወቅት ከዶይቸ ቬለ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገዋል። የፓለቲካ ፓርቲያቸው ጦርነቱ እንዲቆምና በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ምን እያደረገ ነው?

«የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነታችን በጣም አደጋ ላይ ነው»

በ2013 ዓ.ም ጥቅምት ወር ላይ የተጀመረው የፊደራል መንግስትና የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጦርነት  ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ የበርካቶችን ሕይወት እየቀጠፈና በሚሊዮን የሚቆጠሩትን እያፈናቀለ አሁን ድረስ ዘልቋል። ለተወሰኑ ወራት ጋብ ብሎ የነበረው ጦርነት ባለፈው ነሐሴ ወር ሕወሓት በወሎ የቆቦ ግንባር ወረራ በማካሄድ ተጣሰ ከተባለ ወዲህ ዋግ ሁምራ፤ ሰሜን ወሎ፤ አፋር፤ ስሜን ጎንደርና ትግራይ በከፋ ጦርነት ውስጥ ናቸው። በተወሰኑ ቡድኖች የፖለቲካ ልዩነትና ፍላጎት ምክንያት የአንድ አገር ሕዝቦች ይህን ለመሰለ አስከፊ ጦርነት መዳረጋቸው ለብዙዎች እንቆቅልሽ ነው። የብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሤ የጦርነት ሜዳ ከሆኑት ክልሎች አንዱ በሆነው የአፋር ክልል የሚንቀሳቀሰው «የአፋር ሕዝብ ፓርቲ» መሪ የሆኑትን አቶ ሙሳ አደምን ሰሞኑን ብራስልስ በሥራ ጉብኝት ላይ በነበሩበት ወቅት አግኝቶ አነጋግሯቸዋል። የእናንተ የፓለቲካ ፓርቲ ጦርነቱ እንዲቆምና በዚህች አገር ሰላም እንዲሰፍን ምን እያደረገ ነው የሚለው ነበር የመጀመሪያ ጥያቄው።

ገበያው ንጉሤ

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«የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነታችን በጣም አደጋ ላይ ነው»  

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75 በመቶ ያህሉ የአፋር ሕዝብን የምግብ እጥረት ያለበት ተብሎ መለየቱን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ተናገረ። የጽ/ቤቱ ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን በተለይም ለዶቼ ቬለ (DW) እንደተናገሩት ዳግም ባገረሸው ጦርነት ሰለባ የሆኑ ከ120 ሺህ በላይ ዜጎች ተፈናቅለው በአራት መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል።

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የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ወቀሳ 01.06.2022

ፓርቲዉ ሰሞኑን ሠመራ-አፋር ክልል ባደረገዉ ስብሰባዉ ማብቂያ ላይ እንዳለዉ በተለይ ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጋር በተደረገና በሚደረገዉ ዉጊያ የአፋር ሕዝብ፣ ፓርቲዉ «ያልተገባ» ያለዉን የሕይወትና የሐብት መስዋዕትነት ለመክፈል ተገድዷል።