 ቃለመጠይቅ።ድርድሩ ተሰረዘ፤ ጦርነቱ ቀጠለ።ከዚያስ? | ኢትዮጵያ | DW | 11.10.2022

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ኢትዮጵያ

ቃለመጠይቅ።ድርድሩ ተሰረዘ፤ ጦርነቱ ቀጠለ።ከዚያስ?

የድርድሩ መሰረዝ አነጋግሮ ሳያበቃ የኢትዮጵያ መንግስት፣የኤርትራና የሕወሓት ኃይሎች ኢትዮጵያና ኤርትራን በሚያዋስነዉ ድንበር የገጠሙት ጦርነት መፋፋሙ ተዘግቧል።ሕወሓት የትግራይ ሕዝብ ለጦርነቱ እንዲከት ባለፈዉ ዕሁድ ጠይቋል።ድርድር ሲጠበቅ የዉጊያ ዜና መሰማቱ ተፋላሚ ኃይላት ጠባቸዉን በድርድር ለመፍታት «አይፈልጉም» የሚል ሥጋትና ጥርጣሬ አጭሯል

Kombobild | Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Phumzile Mlambo-Ngcuka


የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ባለፈዉ ሳምንት ማብቂያ ያደርጉታል ተብሎ የነበረዉ ድርድር ላልተወሰነ ጊዜ ተላልፏል።ሁለት ዓመት ሊደፍን ሳምንታት የቀሩትን ጦርነት ለማስቆም ይረዳል የሚል ተስፋ የተጣለበት ድርድር ለመሰረዙ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይላት በግልፅ ያሳወቁት ነገር የለም።ይሁንና የሕወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸዉ ረዳ ቀጠሮዉ ፓርቲ (ዳንኪራ) አይደለም በማለት ማሽሟጠጣቸዉ ተጠቅሷል።ስለጉዳዩ በቅርብ እናዉቃለን የሚሉ ዲፕሎማቶች እንደሚሉት ግን ድርድሩ የተሰረዘዉ «በሎጂስትክስ ችግር» ምክንያት ነዉ።

በአደራዳሪነት ከተመረጡት ሶስት የቀድሞ ፖለቲከኞች በቅርቡ ከስልጣን በጡረታ የተገለሉት የቀድሞዉ የኬንያ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የድርድሩ መሰረዝ ከመሰማቱ በፊት «በቀጠሮ መደራረብ ምክንያት» ቢያንስ በመጀመሪያዉ ዙር ድርድር ላይ መገኘት እንደማይችሉ አስታዉቀዉ ነበር።ኬንያታ ወደፊት የሚደረገዉን ድርድር ለመሸምገልም የድርድሩ መነሻና መድረሻ፣የሥርዓቱና የሒደቱ እንዴትነት እንዲብራራላቸዉ የአፍሪቃ ሕብረትን  ጠይቀዋል።

አቶ አዳርጋቸዉ ፅጌ፣ ፖለቲከኛና የፖለቲካ ተንታኝ

አቶ አዳርጋቸዉ ፅጌ፣ ፖለቲከኛና የፖለቲካ ተንታኝ

  

የአፍሪቃ ሕብረት፣ ሌሎቹ አደራዳሪዎችና ተደራዳሪዎች ራሳቸዉ ስለ ድርድሩ መሰረዝ፣ ስለሚቀጥልበት ጊዜና ሁኔታ በግልፅ የተናገሩት አለመኖሩ መገናኛ ዘዴዎችን፣ ታዛቢና የፖለቲካ ተንታኞችን ግራ አጋብቷል።

የድርድሩ መሰረዝ አነጋግሮ ሳያበቃ የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኤርትራና የሕወሓት ኃይሎች ኢትዮጵያና ኤርትራን በሚያዋስነዉ ድንበር የገጠሙት ጦርነት መፋፋሙ ተዘግቧል።ሕወሓት መላዉ የትግራይ ሕዝብ ለጦርነቱ እንዲከት ባለፈዉ ዕሁድ ጠይቋልም።ድርድር ሲጠበቅ የዉጊያ ዜና መሰማቱ ተፋላሚ ኃይላት ጠባቸዉን በድርድር ለመፍታት «አይፈልጉም» የሚል ሥጋትና ጥርጣሬ አጭሯል።ባለፉት ሐምሳ ዓመታት ግድም የነበሩና ያሉ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ልዩነታቸዉን በድርድር የፈቱበት ፖለቲካዊ ዳራ መኖር አለመኖሩም እያጠያየቀ ነዉ።

Äthiopien Yared Tibebu

አቶ ያሬድ ጥበቡ፣ የቀድሞ ፖለቲከኛና የፖለቲካ ተንታኝ

የተሰረዘዉን ድርድር፣ የተፋላሚዎችን ዓላማና የድርድርን ባሕል አንስተን ከሁለት የቀድሞ ፖለቲከኞች፣ ታጋዮችና የፖለቲካ ተንታኞች ከአቶ አንዳርጋቸዉ ፅጌና ከአቶ ያሬድ ጥበቡ ጋር አጫጭር ቃለ መጠይቅ አድርገናል።በቅደም ተከተል የተያያዙትን ማገናኛዎች (ሊንኮችን) በመጫን ሙሉ ቃለ መጠይቁን አድምጡ።

ነጋሽ መሐመድ

 

 

 

 

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ከአቶ አንዳርጋቸዉ ፅጌ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ  

ከአቶ ያሬድ ጥበቡ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኢትዮጵያ የድርድር ፖለቲካ የናፈቃት ሐገር

ኢትዮጵያ የድርድር ፖለቲካ የናፈቃት ሐገር 10.10.2022

ሕወሓት ይባል ብልፅግና፤ ኢሐዴግ ይሁን ደርግ፣ ገዢ ፓርቲ ሆነ ተቃዋሚ፣ አማፂ ይሁን ሰላማዊ ታጋይ ጠብ ልዩነትን በድርድር ለመፍታት ፈቃደኛነኝ የማይል የለም።አንዳቸዉም አንድም ጊዜ የትኛዉንም ልዩነት በድርድር ፈተዉ ግን አያዉቁም።ለምን

An internally displaced woman washes the face of a child in the makeshift camp where they are sheltered in the village of Erebti, Ethiopia, on June 09, 2022. - The Afar region, the only passageway for humanitarian convoys bound for Tigray, is itself facing a serious food crisis, due to the combined effects of the conflict in northern Ethiopia and the drought in the Horn of Africa which have notably caused numerous population displacements. More than a million people need food aid in the region according to the World Food Programme. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo by EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images)

የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ድርድር ያዉቃሉ? 10.10.2022