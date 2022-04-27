ቀውሶች፣ ጦርነቶችና ዓመፅ በፕሬስ ነፃነት ላይ አደጋ ደቅነዋል

የፕሬስ ነፃነት በሚታሰብበት ቀን ዛሬ ኢትዮጵያ ጥናት ከተደረገባቸዉ 180 ሃገራት መካከል በፕሬስ ነት 114 ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ማሊ 111 ኛ ፤ ቡርኪና ፋሶ ደግሞ 41 ኛ ደረጃ ላይ ናቸዉ። ኖርዌይ በፕሬስ ነፃነት መከበር በድጋሚ አንደኛ ደረጃን ይዛ ትገኛለች። ኤርትራና ሰሜን ኮርያ ደግሞ በፕሬስ ነፃነት መጨረሻ ላይ ተቀምጠዋል።
ቀውሶች፣ ጦርነቶች እና ዓመፅ በዓለማችን ሃገራት ፕሬስ ነፃነት ላይ አደጋ ደቅነዋል ሲል ሪፖርተርስ ዊዝ አዉት ቦርደር የተባለው መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ዛሬ የፕሬስ ነፃነት በሚታሰብበት ቀን ዓመታዊ ጥናታዊ መረጃዉን ይፋ አደረገ። ድርጅቱ ይፋ ባደረገዉ መረጃ ኢትዮጵያ ጥናት ከተደረገባቸዉ 180 ሃገራት መካከል 114 ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ምዕራብ አፍሪቃዉያኑ ሃገራት ማሊ 111 ኛ ፤ ቡርኪና ፋሶ ደግሞ 41 ኛ ደረጃ ላይ ናቸዉ። ኖርዌይ በፕሬስ ነፃነት መከበር በድጋሚ ቀዳሚውን ቦታ ይዛ ትገኛለች። በመቀጠል ዴንማርክ እና ስዊድን በሁለተኛ እና ሦስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ሰሜን ኮርያ እና ኤርትራ ደግሞ የፕሬስ ነጻነት የተደፈቀባቸዉ የዓለም ሃገራት መሆናቸዉን ጠቅሶ ድርጅቱ በመጨረሻ ረድፍ ላይ አስቀምጦአቸዋል።
ለሰዎች መረጃ የማግኘት መብት የሚሟገተው ድርጅት «Reporters Without Borders» በጀርመን የፕሬስ ነጻነት ደረጃ ዝቅ ብሏል ሲል ባወጣዉ ዓመታዊ ዘገባዉ ገልፆአል። በድርጅቱ ጥናት መሰረት በጀርመን በዋነኝነት በመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት እና ጠንካራ ተቃዉሞ እየጨመረ በመምጣቱ ብሎም በመገናኛ ብዙኃን መካከል ያለዉ ልዩነት እየቀነሰ በመምጣቱ ምክንያት የጀርመን ፌደራል ሪፑብሊክ ባለፈዉ ዓመት ከነበረበት ደረጃ በሦስት በመቀነስ 16ኛ ደረጃ ላይ መቀመጡን ይፋ አድርጓል። በጀርመን ባለስልጣናት ለፕሬስ ነፃነት መከበር የሚያደርጉት ድጋፍ ዝቅ ማለቱ ለሀገሪቱ የፕሬስ ነፃነት ደረጃ ዝቅ ማለት ሌላዉ ምክንያት እንደሆነም ተመልክቶአል። በፕሬስ ነፃነት መከበርን በተመለከተ ድርጅቱ በዓለማችን ከሚገኙ የ 180 ሀገራት ላይ ጥናት አድርጎ ይፋ እንዳደረገዉ ከ 180 ሃገራት መካከል ኦስትርያ 31 ኛ ፤ ፈረንሳይ 26 ኛ፤ ኢጣልያ 58 ኛ፤ ቻይና 175 ሩስያ ደግሞ 155 ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል።
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ