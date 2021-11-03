«ቀውስ ውስጥ ገብቷል» የተባለው የምጣኔ ሃብት

የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምጣኔ ሃብት በማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት፣ በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት «ቀውስ ውስጥ» ገብቷል እየተባለ ነው። መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር እንደሚገባ ዶቼ ቬለ ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያ ጠይቀዋል።
የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምጣኔ ሃብት በማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት፣ በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት «ቀውስ ውስጥ» ገብቷል እየተባለ ነው። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ከዚህ ችግር እንዲወጣ «ሁለንተናዊ የመፍትሔ ማዕቀፍ» እንደሚያስፈልግ መክረዋል። መንግሥት በዚህ ዓመት የኑሮ ውድነትን ማረጋጋት እና የውጭ ንግድን ማሳደግ ላይ ትኩረት አድርጌ እሠራለሁ ሲል ቃል ገብቷል። ሆኖም የሰሜኑ ጦርነት የተጨመረበት የዋጋ ንረት፣ የዕዳ ጫና ፣ የብድር ክልከላ ፣ የውጭ ቀጥተኛ መዋዕለ ነዋይ ፍሰት መቀነስ ፣ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ስጋት እንዲሁም የዲፕሎማሲ ጫና መንግሥት በዓመቱ ያቀደውን ለማሳካት ፈተና እንደሚሆንበት ነው ባለሙያዎች የሚያሳስቡት። ይህም በመሆኑ መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያ ጠይቀዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ