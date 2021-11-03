 «ቀውስ ውስጥ ገብቷል» የተባለው የምጣኔ ሃብት | ኤኮኖሚ | DW | 19.10.2021

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ኤኮኖሚ

«ቀውስ ውስጥ ገብቷል» የተባለው የምጣኔ ሃብት

የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምጣኔ ሃብት በማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት፣ በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት «ቀውስ ውስጥ» ገብቷል እየተባለ ነው። መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር እንደሚገባ ዶቼ ቬለ ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያ ጠይቀዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:11

«መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር ይገባል»

የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምጣኔ ሃብት በማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት፣ በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት «ቀውስ ውስጥ» ገብቷል እየተባለ ነው። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ከዚህ ችግር እንዲወጣ «ሁለንተናዊ የመፍትሔ ማዕቀፍ» እንደሚያስፈልግ መክረዋል። መንግሥት በዚህ ዓመት የኑሮ ውድነትን ማረጋጋት እና የውጭ ንግድን ማሳደግ ላይ ትኩረት አድርጌ እሠራለሁ ሲል ቃል ገብቷል። ሆኖም የሰሜኑ ጦርነት የተጨመረበት የዋጋ ንረት፣ የዕዳ ጫና ፣ የብድር ክልከላ ፣ የውጭ ቀጥተኛ መዋዕለ ነዋይ ፍሰት መቀነስ ፣ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ስጋት እንዲሁም የዲፕሎማሲ ጫና መንግሥት በዓመቱ ያቀደውን ለማሳካት ፈተና እንደሚሆንበት ነው ባለሙያዎች የሚያሳስቡት። ይህም በመሆኑ መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያ ጠይቀዋል።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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«መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር ይገባል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

*******Achtung: Verwendung nur zur abgesprochenen Berichterstattung 12.01.2021 via Eshete Bekele, 13.01.2021

የጦርነት ዘመን ኤኮኖሚ 03.11.2021

በትግራይ፣ በአማራ እና በአፋር ክልሎች በሺሕዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉበት፣ በሚሊዮኖች የተፈናቀሉበት እና ዛሬ ዕኩለ-ሌሊቱን አንድ ዓመት የሚሞላው ጦርነት አገሪቱ በዓመታት ልፋት ያጠራቀመችውን ጥሪት ጭምር እያወደመ ነው። በጦርነቱ ዳፋ ኢትዮጵያ በአጎዋ በኩል ለአሜሪካ የገበያ የነበራትን ዕድል ከጥር ወር ጀምሮ ስታጣ ባለወረቶችንም እያሸሸ ነው

Civilians carry a placard with Prime Minister Abiy Ahmed’s portrait during a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

TOPSHOT - Ethiopian National Defence Forces (ENDF) soldiers shout slogans after finishing their training in the field of Dabat, 70 kilometres northeast of the city of Gondar, Ethiopia, on September 14, 2021. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP) (Photo by AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images)

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ የጦርነት ዘመን ኤኮኖሚ 03.11.2021