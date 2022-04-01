ቀበሮሜዳ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙት ተፈናቃዮች አቤቱታ  

በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት አብዛኛዎቹ ከትግራይ ክልልና ከሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ተፈናቅለው በጎንደር አዘዞ ክፍለ ከተማ “ቀበሮሜዳ” በተባለ የመጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ከ3 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች የጎንደር ከተማ ህዝብ ከሚያደርግላቸው ድጋፍ ውጪ ለምግብ እጥረት መጋለጣቸውን አመለከቱ።
ተፈናቃይ አሁንም ከትግራይ እየመጣ እንደሆነም የተፈናቃዮቹ አስተባባሪዎች ያስረዳሉ። የክረምቱን መግባት ተከትሎ ያሉበት አካባቢ ጭቃማ በመሆኑ መንግስት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅትም እንዲደርግላቸው ጠይቀዋል፡፡ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸውም ይናገራሉ፡፡ በብዛት ከትግራይ ክልል ተፈናቅለው በጎንደር ከተማ አዘዞ አካባቢ“ቀበሮሜዳ” በተባለ የመጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለተደራራቢ ችግሮች መዳረጋቸውን መላሽ ታከለ የተባሉ ተፈናቃይ ሰሞኑን በስፍራው ለተገኘው ለዶይቼ ቬሌ ዘጋቢ ተናግረዋል፡፡ በአጠቃላይ ከትግራይና ከሌሎችም አካባቢዎች ተፈናቅለው በካምፑ
ከ3200 በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ መላሽ አመልክተዋል፡፡
ወ/ሮ የሺመቤት በላቸው በበኩላቸው በመጠለያ ጣቢያው ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው የገለፁት፡፡ ጸጋዬ ኃይለሚካኤል የተባሉ ሌላው ተፈናቃይ «ችግሩ ያለው የጎንደር ማዕከላዊ ዞንና የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መስሪያ ቤቶች ባሉ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ነው» ይላሉ፡፡ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ ተጠይቀው ጉዳዩ የእርሳቸውን ጽ/ቤት እንደማይመለከት ተናግረዋል ፡፡
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ ዘውዱ ማለደ ምግብን በተመለከተ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የምግብ ዋስትና ጽ/ቤትን እንደሚመለከት ጠቁመው የተፈናቃዮችን ደህንነትን በተመለከተ «ከንቲባ ጽ/ቤቱ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል» ብለዋል፡፡
የአማራ ክልል የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን የቀረበውን የተፈናቃዮች አቤቱታ በተመለከተ ተጠይቀው«ተፈናቃዮቹ የሚያቀርቡት ቅሬታ ትክክል ነው» ብለዋል። ተፈናቃዮች የጎንደር ከተማ ህዝብ ያለመሰልቸት ላደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል፡፡
ተፈናቃዮች ከክሊኒኩ አቅም በላይ የሆነ ህመም ሲያጋጥማቸው ውጪ መድሀኒት ለመግዛት እንደሚቸገሩ፣ በክሊኒኩም የመድኃኒት እጥረት እንዳለ የክሊኒኩ ነርስ አዲሱ አዳነ ተናግረዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ልደት አበበ
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