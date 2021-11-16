 ሻርምኤልሼክ፤ 27ተኛው የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ | ዓለም | DW | 07.11.2022

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ዓለም

ሻርምኤልሼክ፤ 27ተኛው የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ

ጉባኤው ከባቢ አየርን የሚበክሉ ጋዞች መጠን ቅነሳንና በዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት ችግር ውስጥ የወደቁ ታዳጊ ሀገራትን በገንዘብ የመደገፍ ጥያቄን የመሳሰሉ ጥሪዎች ይተላለፉበታል ተብሎ ይጠበቃል።ሀብታም ሀገራት የዛሬ 13 ዓመት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተከሰቱ ችግሮችን ለመቋቋም የሚውል የ100 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ቃል ገብተው ነበር።

DR Kongo Kinshasa | Vor-Gipfel zum Klimagipfel COP27 | Gruppembild

ሀያ ሰባተኛው የተባበሩት መንግሥታት የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ዓመታዊ ጉባኤ ዛሬ ሻርምኤልሼክ ግብጽ ውስጥ ተጀምሯል። በዘንድሮው ጉባኤ ቁጥራቸው ወደ አንድ መቶ የሚጠጋ የሀገራትና የመንግሥትት መሪዎች ተሳትፏል ።ጉባኤው ከባቢ አየርን የሚበክሉ ጋዞች መጠን ቅነሳንና በዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት ችግር ውስጥ የወደቁ ታዳጊ ሀገራትን በገንዘብ የመደገፍ ጥያቄን የመሳሰሉ ጥሪዎች ይተላለፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። የዓለማችን ሀብታም ሀገራት ከዛሬ 13 ዓመት አንስቶ በአየር ንብረት ለውጥምክንያት የተከሰቱና ወደፊትም ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመቋቋም የሚውል የ100 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ለደሀ ሀገራት ለመለገስ ቃል ቢገቡም እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም። ዛሬ ስለተጀመረው ስለዚሁ ጉባኤ የዶቼቬለ አማርኛው ክፍል የጤናና አካባቢ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ሸዋዬ ለገሠ ጉባኤዉ ዋና ርዕስ ስላደረገዉ ጉዳይ ከባልደረባዋ ኂሩት መለሰ ጋር አጠር ያለ ቃለ ምልልስ አድርጋለች።  
ሸዋዮ ለገሠ
ኂሩት መለሠ
 

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27ተኛው የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ  

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የተመድ የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ 26ኛ ጉባኤ ከታቀደለት ጊዜ አንድ ቀን ጨምሮ ባሳለፍነው ቅዳሜ አዳዲስ ስምምነትና ቃል የተገቡ ዕቅዶችን ይፋ በማድረግ ተጠናቋል። ከጉባኤው ምን ተገኘ? ስምምነቱስ ትርጉም ይኖረው ይሆን?

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33ኛውን የአፍሪቃ እግር ኳስ ዋንጫ ልዩ ብቃታቸውን ያስመሰከሩት ሴኔጋሎች ለመጀመሪያ ጊዜ በእጃቸው አስገብተዋል። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ለሊቨርፑል በአጥቂ መስመር የሚሰለፈው ሳዲዮ ማኔ ነበር የማሸነፊያዋን የመጨረሻ የመለያ ምት የመታው። ሌላኛው የሊቨርፑል አጥቂ ሞሐመድ ሳላኅ በእንባ ተውጦ አምሽቷል።

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ብርቱ የረሐብ አደጋ እና የአሸባሪዎች ጥቃት ለሶማሊያው አዲሱ ፕሬዚደንት ጠንካራ ተግዳሮቶች ሆነዋል። ፕሬዚደንቱ ሰሞኑን ወደ ዩናይትድ ስቴትስ አቅንተው ስለዚሁ ተግዳሮት ጉዳይ ከአሜሪካ ባለሥልጣናት ጋር ተወያይተዋል። ረሐብ እና ሽብር ለአዲሱ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ብርቱ ተግዳሮቶች መሆናቸውን ቀጥለዋል።