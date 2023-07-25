 ስደተኞችን ለመቆጣጠር የተስማማ ጉባኤ በሮም | አፍሪቃ | DW | 25.07.2023

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አፍሪቃ

ስደተኞችን ለመቆጣጠር የተስማማ ጉባኤ በሮም

ጉባኤተኖቹ የደረሱበት ስምምነት የፈላስያንን ቁጥር የሚቀንስ፤ በስደተኖች ላይ የሚደርሰውን እንግልትና ሞት የሚያስቀር መሆኑን ግን በተለይ የስደተኖች ድርጅቶችና የሰባዊ መብት ተክራክራዎች አብዝተው ይጠራጠራሉ።

ስደተኞችንና ስደተኛ አሸጋጋሪዎችን ለመቆጣጠር የተደገ ጉባኤ

             

ከአፍሪቃና ከሌሎች አዳጊ ክፍለ ዓለማት ወደ አዉሮጳ የሚገቡ ስደተኞችን ወደ አዉሮጳ እንዳይገቡ መግታትና ስደተኛ አሸጋጋሪዎችን መቆጣጠር በሚቻልበት ስልት ላይ የተነገራገረ ጉባኤ ባለፈዉ ዕሁድ ሮም-ኢጣሊያ ዉስጥ ተደርጓል።በጉባኤዉ ላይ ከ20 የሚበልጡ ሐገራት መሪዎች፣ ባለስልጣናትና የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ኃላፊዎች ተገኝተዋል።ኢጣሊያ የጠራችና ያስተባበረችዉ ጉባኤ ተሳታፊዎች ሕገ-ወጥ የሚሏቸዉን ስደተኞችና  የስደተኛ አሸጋጋሪዎችን ለመቆጣጠር ያስችላል ያሉትን የጋራ ዉል ተፈራርመዋል።

የእሁዱ ስብሰባ እነሱ ህገወጥ በሚሉት መንገድ ወደ አውሮፓ በሚገቡት ስደተኖችና በሚከስተው ቀውስ ዙሪያ፤ ከሜዲታርኒያን ባህር አካባቢ አገሮች ጋር በስፋት ለመምከርና የጋራ የትብብርና የትግበራ ስልት ለማዘጋጀት፤ በጠቅላይ ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ የተጠራ ልዩ የመሪዎች ጉባኤ እንደሆነ ታውቋል። በጉባኤው፤ ካደቡባዊ አውሮፓ ከፈረንሳይና ስፔን በሰተቀር፤ ቱርክን ጨምሮ ሌሎቹ  አገሮች የተሳተፉ ሲሆን፣ የመካከለኛው ምሥራቅ፣ የገልፍ ባህረሰልጤ አገሮች፣ የስሜን አፍሪካና ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች  የምስራቅ አፍርካ አገሮች መሪዎች በስብስባው ተገንተዋል። 
ጠቅላይ ሚኒስተር ሜሎኒ በስብሰባው መክፈቻ ባደረጉት ንግግር፤ የሰዎች ህገወጥ ዝውውርና ፍልሰት ማንንም የማይጠቅም መሆኑን አንስተው፤ የፈላሲይንና ስደተኖች መነሻዎች፤ መተላለፊያዎችና መዳረሻ የሆኑ አገሮች በችግሩ ዙሪያ ተወይተው የጋራ መፍትሄ መፈለግ ያለባቸው መሆኑን አስገንዝበዋል። ‘ ‘ “ “በገፍ የሚደረግ ህገወጥ የሰዎች ፍልሰት ሁላችንንም ነው የሚጎዳው። ከዚህ የሚጠቀሙት የሰው አዘዋዋሪ ነግዴዎች ብቻ ናቸው” በማለት የነዚህ ወንጀለኖች ድርጊት ዜጎችን ለአደጋ የሚያጋልጥ፤ መንግስታትን ለኢኮኖሚና ለፖለቲክ ቀውስ የሚዳርግ መሆኑን አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሯ በመቀጠልም፤ “ ይህ ጉባኤ የእኩያሞች ስብስብና በመከባበር ላይ ውይይት የሚያደረግበት ጉባኤ ነው” በማለት በአውርፓና በሌሎቹ የሜዲትራኒያን ባህር አዋሳኝ አገሮች መክከል ያለው ግንኙነት የፉክክርና የጥቅም ግጭቶች የሚስተዋልበት ሳይሆን፤ በጋራ ጥቅሞችና ፍላጎቶች ላይ የተመሰረተ የዕኩሎች ግንንኙነት መሆን እንዳለበት  አጽኖት ሰተው ተናግረዋል።

Italien | Rettungsaktion von Flüchtlingen vor der italienischen Küste


የአውሮፓ ኮሚሺን ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ቮንዴርሌየን በበኩላቸው ባሰሙት ንግግር ፤ግዜው አዳዲስ ተግዳሮቶች የሚስተዋሉበት መሆኑን አንስተዋል፤ “ በተለየ ግዜና ሁኔታ ላይ ነው የተገናኘነው። የአየር ለውጥ ችግር አግጦ ወቷል። ሁላችንም ወደ ንጽህ የሀይል አቅርቦት መዞርና አዳዲስ የግብርና ቴክኒኮችን በስራ ላይ መዋል ይኖርብናል፤ የሰው ሀይላችንንም ወቅቱ በሚፈልገው መጠን ማሰልጠን ይገባናል” በማለት  የአየር ለውጥ ከፍተኛ ተግዳሮት ይዞ የመጣ ቢሆንም አዳዲስ ዕድሎችም ያሉት መሆኑን ጠቀሰዋል። በሰዎች ስቃይ የሚበልጸጉትን የሰው አዘዋዋሪ ወንጀሎችን ማስቆም፤ በሜድትራኒያን ባህር ላይ የሚደርሰውን የሞት አደጋ ማስቀረት፤ አጣዳፊ ተግባር መሆን እንዳለበት    ያወሱት ወይዘሮ ቮንዴርሌየን፤ ይህ ሁሉ ግን አሉ “ ይህ ሁሉ በሜድትራኒያን ባህር አካባቢ ያሉ አገሮች አዲስ አስተሳሰብ መንገባትና አዳዲስ የትብብር ማዕቀፎችን መዘርጋት የሚገባቸው  መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡ በንግድ፤ በኢንቨስትሜንት፤ በስደተኖች ላይ፤፣ ሉኡላዊንትንና የጋራ ሀላፊነትን መሰረት ያደረገ አዲስ አይነት ትብብር ማድረግን ይጠይቃል ሲሉ፤ ከጉባኤተኞች የሚጠበቀውን ሀላፊነትና ግዴታ አስረድተዋል።
መሪዎቹ በመጨረሻም በአንድ ቀን ሙሉ ውይይታቸው፤ ሰዎች የሚፈናቀሉባቸውንና የሚሰደዱባቸውን መሰረታዊ ምክኒያቶች ለመለየትና በነሱም ላይ ለመስራት፤ በሜድትራኒያን  አካባቢ ባሉ አገሮች የሚንቀሳቀሱ የሰው አዘዋዋሪ ወንጀሎችን ለማስወገድ የሚያስችል “የሮም ፕሮሴሰ” የተሰኘ የጋራ ስምምነት አጽድቀዋል።  በስምምነቱ የተጠቀሱትን ተግዳሮች ለመቋቋምና ውጤት ለማስመዝገብ ተስብስባዎቹ በማህበራዊና ኢኮኖሚ እድገት፤ በድህነት ቅነስ፤ በስው ሀይል ስልጠናና  የስራ ፍጠራ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት ለማድረግ የተስማሙ መሆኑም በሰነዱ ተገልጿል። በዲሱ የሮም  የስምምነት ሰነድ መሰረት ወደ ተግባር ለመግባት የሚያስፈልገውን ገንዘብ፤ ከለማቀፍ  የገንዘብ ድርጅቶችና ከለጋሽ አገሮች ለማግኘት የታሰበ ሲሆን፤  ለግዜውው ከተባበሩት አረብ ኤሚሪቶች 100 ሚሊዮን ኢሮ  እንደተለገሰና ወደፊት ግን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕርግራም እንደሚዘጋጅ ወይዘሮ ሜሎኒ በስብሰባው መዝጊያ አስታውቀዋል።

ወደ አዉሮጳ የሚገቡ ስደተኞች

ወደ አዉሮጳ የሚገቡ ስደተኞች


ይህ ጉባኤና ጉባኤተኖቹ የደረሱበት ስምምነት የፈላስያንን ቁጥር የሚቀንስ፤ በስደተኖች ላይ የሚደርሰውን እንግልትና ሞት የሚያስቀር መሆኑን ግን በተለይ የስደተኖች ድርጅቶችና የሰባዊ መብት ተክራክራዎች አብዝተው ይጠራጠራሉ። 

ገበያው ንጉሤ

ነጋሽ መሐመድ

ታምራት ዲንሳ


 

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ስደተኞችንና ስደተኛ አሸጋጋሪዎችን ለመቆጣጠር የተደገ ጉባኤ

ተዛማጅ ዘገባዎች

በአውሮጳ ደጃፍ በሞሮኮዋ ናዶር የሚገኙ ስደተኞች ይዞታ

በአውሮጳ ደጃፍ በሞሮኮዋ ናዶር የሚገኙ ስደተኞች ይዞታ 26.06.2023

ከሜሊላው አሳዛኝ አደጋ አንድ ዓመት በኋላ ከዚህ ቀደም ወደ ከተማይቱ ለመሻገር የሚፈልጉ ስደተኞች ይኖሩበት የነበረው ጫካ አሁን ሰው የለበትም ።ባለፈው ዓመት ስደተኞች የኤሌክትሪክ ንዝረት ያለው እሾሀማ የድንበር የሽቦ አጥር ዘለው በአውሮጳ ኅብረትዋ ሜሊላ ለመግባት ሲሞክሩ ከፖሊሶች ጋር በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 23 ስደተኞች ተገድለዋል።

የኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች እሮሮ በደቡብ ሱዳን

የኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች እሮሮ በደቡብ ሱዳን 16.06.2023

በሱዳን የተቀሰቀሰውን ግጭት ሸሽተው ወደ ደቡብ ሱዳን የተሰደዱ ኢትዮጵያዉያን የከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ገለፁ።ስደተኞቹ ደቡብ ሱዳን ዶሮ በሚባል የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ሲሆን የምግብ፣የጤና እና የፀጥታ ስጋት ችግር እያጋጠማቸው መሆኑን ገልፀዋል።ቦታው ደን ዉስጥ በመሆኑ በወባ በሽታ በጊንጥ እና በእባብ እየተጎዱ መሆኑንም ተናግረዋል።

አደገኛው የባሕር ላይ ስደትና እልቂት

አደገኛው የባሕር ላይ ስደትና እልቂት 17.06.2023

ባለፉት ስድስት ወራት 12.000 ስደተኞች እና ፍልሰተኞች የአውሮጳ ኅብረት ሃገራት ውስጥ መግባት ተሳክቶላቸዋል ። እነዚህ ሲበዛ እድለኞቹ ናቸው ። በርካቶች በጥልቁ ባሕር ውስጥ የዓሦች ራት ሆነው ቀርተዋል ። ባለፉት ሰባት ዓመታት ብቻ ሰላሳ ሺህ ግድም የባሕር ላይ ስደተኞች ሕይወታቸውን አጥተዋል ።