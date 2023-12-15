«ስኬታማ መሆን ማለት ከሀገር መውጣት ይመስለኝ ነበር።»
«የእንትና ልጅ እኮ ተሳካላት ፤ ውጭ ሀገር ሄደች » የሚሉ ንግግሮች የመሠረት ንጉሤን አስተሳሰብ ቀርጸው ነበር። « ከዚህ በፊት ነገሮችን አሳኩ ብለን የምናስባችን የአካባቢያችን ሰዎች አሉ። ሳያቸው ለምሳሌ ከኛ ቤተሰብ የተሻሉ ነበሩ። ከሀገር የወጡ ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦቻቸውን እዛ ሆነው የሚያግዙ ነበሩ» ስለሆነም «ስኬታማ መሆን ማለት ከሀገር መውጣት ነው» ብላ ደመደመች። ከአዲስ አበባ 78 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሙከ ጡሪ በተባለች ትንሽ የገጠር ከተማ ውስጥ ተወልዳ እንዳደገች የምትናገረው መሠረት ያኔ 18 ዓመቷ ነበር። ከሀገር ውጪ መጀመሪያ የሄደችው ወደ ባህሬን ነው። « ባህሬን የሰው ቤት ለሁለት አመት ሰርቻለሁ። ዩጋንዳ ደግሞ ትሬኒንግ ላይ ከሚሰራ የውጭ ድርጅት ጋር ለተወሰነ ጊዜ ሰርቻለሁ።»
አስተሳሰቧን የቀየረው አጋጣሚ
ዛሬ የ25 ዓመት ወጣት የሆነችው መሠረት ውጭ ሀገር ሰው ቤት ተቀጥራ እየሠራች ሳለች ነበር ስኬት ያ ብቻ እንዳልሆነ እየተገነዘበች የመጣችው። « ሀገር በመቀየር የምንፈልገው ቦታ እንደማይደረስ የነበረኝ ተሞክሮ አስተምሮኛል። » የምትለው መሠረት እሷም ለዚህ ምላሽ የሚሆናትን ነገር ማፈላለግ ጀመረች። እሷ እንደምትለው ጥሩ ነገር የሚናገሩ ሰዎችን ማዳመጥ ጀመረች።
መሠረት ፈልጋ ባገኘቻቸው ስልጠናዎች እሷ እንደምትለው ሕይወቷን የምትቀይርበት ትልቅ ቁልፍ አግኝታለች። « እኔ የወሰድኳቸው የግል ስልጠናዎች ናቸው። ሰው መሆን በሚፈልገው ነገር ላይ እራሱን እያሳደገ እይታውን የእየቀየረ የሚያድግባቸው ስልጠናዎች ናቸው። » እነዚህ ስልጠናዎች የተሳሳታቸውን እይታዎች ምን እንደነበሩ እንድትረዳ እና መዳረሻዋ ምን እንደሆነ እንድታውቅ ረድቷታል።
የመሠረት የወደፊት ህልም
መሠረት የወደፊት ህልሟ ወይም ግቧን በ ሶስት፣ በአምስት እና በ10 ዓመት ብላ ትከፋፍላለች። ከእነዚህ ነገሮች መካከል የቴሌቪዥን ዝግጅት እንዲኖራት እና በእናቷ ስም የሚሰየም የአብነት ትምህርት ቤትን መክፈት ይገኙበታል። « ስልጠናዎች ከወሰድኑ በኋላ ስኬታማ ለመሆን የገቡኝ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ጊዜ ማባዛት ሲሆን ሌላው ደግሞ ገንዘብ ማባዛት ነው።» ነው የምትለው መሠረት የራሷን የአጭር እና የረዥም ጊዜ ግብ ማሳካት ብቻ ሳይሆን ሌሎች በተለይም እንደሷ ያሉ 10 ወጣቶችን አሰባስባ ግብ እንዲኖራቸው ለማገዝ ፍቃደኝነቷን ማኅበራዊ ገጿ ላይ አስፍራለች። « ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ገጼ ላይ ሊያገኙኝ ይችላሉ» ትላለች።
የሥዕብና ስልጠናዎችን እንዴት ማግኘት ይቻላል?
መሠረት የጠቀሟትን ስልጠናዎች ሌሎች ሰዎች እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ እና ስለክፍያው ስትመልስ ስልጠናዎቹን በክፍያ እና ልምድ ባላቸው ሰዎች እዛው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ እንደወሰደች ትናገራለች። ስልጠናዎቹን በኦንላይ ለመውሰድ የሚቻልበትም መንገድ አለ ትላለች። « ኢ ለርኒንግ ሲስተም ስላላቸው በርቀትም መውሰድ ይቻላል» ። በአሁኑ ሰዓት መሠረት ከአንድ የግል ስብዕናን ከሚያጎለብት የግል ተቋም ጋር እየሠራች እንደምትገኝ ገልፃልናለች። ለስብዕና ስልጠናው የሚከፍሉት ገንዘብ ለሌላቸው እና አሁንም ስኬትን ከሀገር መውጣት ነው ብለው ለሚያምኑ ወጣቶች መሠረት የምትመክረው ህልም የእንዲኖራቸው ነው። መሠረትን ከአሰለጠኗት ሰዎች ውጩ ለአስተሳሰብ ለውጧ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ሰዎች መካከል እናቷ አንዷ እንደሆኑም ትናገራለች።
ልደት አበበ
ሸዋዬ ለገሠ