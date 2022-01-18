ስርጭቱ በሩስያ የታገደዉ ዶቼ ቬለ

ሩስያ የጀርመን ዓለም አቀፍ የብዙኃን መገናኛ ዶቼቬለን እዘጋለሁ ስትል አስታወቀች። ይህ የሩስያ ርምጃ የተሰማዉ የጀርመን መንግሥት ትናንት RTDE የተባለዉን በጀርመንኛ የሚያሰራጨዉን የሩስያን ዓለምአቀፍ የቴሌቭዥን ጣብያ መዝጋቱን ተከትሎ ነዉ።
ሩስያ የጀርመን ዓለም አቀፍ የብዙኃን መገናኛ ዶቼቬለን እዘጋለሁ ስትል አስታወቀች። ይህ የሩስያ ርምጃ የተሰማዉ የጀርመን መንግሥት ትናንት RTDE የተባለዉን በጀርመንኛ የሚያሰራጨዉን የሩስያን ዓለምአቀፍ የቴሌቭዥን ጣብያ መዝጋቱን ተከትሎ ነዉ። ሮይተርስ የዜና አገልግሎት የሩስያን የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጠቅሶ ዛሬ እንደዘገበዉ ፤ ሩስያ በሃገሪቱ የሚገኘዉን የዶቼ ቬለን ቢሮ ትዘጋለች፤ የሰራተኞቹን ፈቃድም ትነጥቃለች።የጣብያዉ ስርጭት በሩስያ ግዛት እንዲቆም ይደርጋል። የጀርመን የመገናኛ ብዙኃን ተቆጣጣሪ ኮሚሽን በዚህ ሳምንት እንዳስታወቀው፣የሰርቢያን ፈቃድ ይጠቀማል ያለው በጀርመንኛ ቋንቋ የሚያሰራጨዉ የሩስያ ብዙኃን መገናኛ RTDE ትክክለኛ ፈቃድ ስለሌለዉ መዘጋት አለበት። ይህን መግለጫ ተከትሎ ክሪምሊን በአፀፋዉ ሞስኮ የመከላከያ እርምጃን እንደምትወስድ አስጠንቅቆ ነበር።
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ