 ስርጭቱ በሩስያ የታገደዉ ዶቼ ቬለ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 03.02.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ስርጭቱ በሩስያ የታገደዉ ዶቼ ቬለ

ሩስያ የጀርመን ዓለም አቀፍ የብዙኃን መገናኛ ዶቼቬለን እዘጋለሁ ስትል አስታወቀች። ይህ የሩስያ ርምጃ የተሰማዉ የጀርመን መንግሥት ትናንት RTDE የተባለዉን በጀርመንኛ የሚያሰራጨዉን የሩስያን ዓለምአቀፍ የቴሌቭዥን ጣብያ መዝጋቱን ተከትሎ ነዉ።

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ሩስያ የጀርመን ዓለም አቀፍ የብዙኃን መገናኛ ዶቼቬለን እዘጋለሁ ስትል አስታወቀች። ይህ የሩስያ ርምጃ የተሰማዉ የጀርመን መንግሥት ትናንት RTDE የተባለዉን በጀርመንኛ የሚያሰራጨዉን የሩስያን ዓለምአቀፍ የቴሌቭዥን ጣብያ መዝጋቱን ተከትሎ ነዉ።  ሮይተርስ የዜና አገልግሎት የሩስያን የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጠቅሶ ዛሬ እንደዘገበዉ ፤ ሩስያ በሃገሪቱ የሚገኘዉን የዶቼ ቬለን ቢሮ ትዘጋለች፤  የሰራተኞቹን  ፈቃድም ትነጥቃለች።የጣብያዉ ስርጭት በሩስያ ግዛት እንዲቆም ይደርጋል። የጀርመን የመገናኛ ብዙኃን ተቆጣጣሪ ኮሚሽን በዚህ ሳምንት እንዳስታወቀው፣የሰርቢያን ፈቃድ ይጠቀማል ያለው በጀርመንኛ ቋንቋ የሚያሰራጨዉ የሩስያ ብዙኃን መገናኛ RTDE ትክክለኛ ፈቃድ ስለሌለዉ መዘጋት አለበት። ይህን መግለጫ ተከትሎ ክሪምሊን  በአፀፋዉ  ሞስኮ የመከላከያ እርምጃን እንደምትወስድ አስጠንቅቆ ነበር። 

አዜብ ታደሰ 

ኂሩት መለሰ 

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Sue Edwards and Dr_Tewolde Berhan lifetime achievement award 2017 Titel : Roman currently resides in Addis Ababa and was born and raised in Ethiopia through to adulthood. She is a mixed breed, her mother is English and her father is Ethiopian. Her mother tongue is Amharic and she writes in both English and Amharic. Roman holds a Masters's in Bissnus Admiration from London University. After 10 years she returned to Ethiopia and became a famous poet and publisher. Author: Roman Tewolde-Berhan -@privat

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