ስማርት የንብ ቀፎ የሰራው ወጣት

በስማርት ቴክኖሎጅ ተንቀሳቃሽ ስልኮች እና የኤለክትሪክ ዕቃዎችን መስራት እየተለመደ መጥቷል።በሃያዎቹ አጋማሽ የሚገኘው ወጣት ናትናኤል በኃይሉ ደግሞ በተንቀሳቃሽ ስልኮች ከርቀት መቆጣጠር የሚያስችል ቴክኖሎጅ የተገጠመለት ስማርት የንብ ቀፎ ስርቷል።
በስማርት ቴክኖሎጅ ተንቀሳቃሽ ስልኮች እና የኤለክትሪክ ዕቃዎችን መስራት እየተለመደ መጥቷል። የዛሬው የሳይንስ እና ቴክኖሎጅ ዝግጅት ደግሞ በተንቀሳቃሽ ስልክ በርቀት መቆጣጠር የሚያስችል ስማርት የንብ ቀፎ የሰራ ወጣት የፈጠራ ባለሙያን ያስተዋውቃል።
በሃያዎቹ አጋማሽ የሚገኘው ወጣት ናትናኤል በኃይሉ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሮ ሜካኒካል ምህንድስና የ2013 ዓ.ም ተመራቂ ነው።ቴክኖሎጅን በመደበኛነት በዩንቨርሲቲ ይማረው እንጅ ፤ናትናኤል የዕለት ተዕለት ህይወትን የሚያቃልሉ ፈጠራዎችን መስራት የጀመረው ግን ገና በልጅነቱ የአንደኛ ደረጃ ተማሪ እያለ ተወልዶ ባደገባት መቀሌ ከተማ ነው።«የፈጠራ ሰራ የጀመርኩት የስድሰተኛ ከፍል ተማሪ እያለሁ ነው።ኢለምነተሪ እያለሁ የመጀመሪያ ሰርተፊኬቴን ያገኘሁበት ጊዜ ነበር።ከዚያ በፊት ግን በዲናሞ የሚሰሩ መኪና እሰራ ነበር።ስድስተኛ ክፍል ግን የሰራሁት በኤለክትሪክ ውሃ ማሞቅ የሚችል እና በእንፋሎት ዳቦ ወይም ህብስት መጋገር የሚችል ማሽን ነበር።»በማለት ገልጿል።
በዚህ ሁኔታ የፈጠራ ስራ የጀመረው ወጣት ናትናኤል የ12ኛ ክፍል ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ ወላጆቹ የህክምና ትምህርት እንዲያጠና ፈልገው የነበረ ቢሆንም፤ የልጅነት ህልሙን ለማሳካት የመረጠው ግን በቴክኖሎጅው ዘርፍ ትምህርቱን መቀጠል ነበር።በዩንቨርሲቲው የምህንድስና ትምህርቱን እንዳጠናቀቀም «ሮቴሽናል ሌዘር ሲ.ኤን.ሲ» /Rotational Laser CNC Machine/የተባለ የህትመት ማሽን ሰራ።
ይህ ስራው ለምረቃ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ያቀረበው ቢሆንም በዚያ ዓመት ከተሰሩ ሌሎች ቴክኖሎጅዎች ጋር ተወዳድሮ በመመረጡ በዩኒቨርሲቲው የፈጠራ ስራዎች ማበልፀጊያ ማዕከል ፈጠራውን ከንድፍ ወደሚታይ ስራ ለመቀየር ዕድል ሰጥቶታል። ይህ የህትመት ማሽን የተለያዩ ቅርፆችን ለማተም የሚያስችልና የታተመው ሳይበላሽ ለበርካታ ዓመታት እንዲቆይ የሚያደርግ ነው፡፡ማሽኑ ቀደም ሲል ወረቀትና ፕላስቲክ ላይ ብቻ ያትም የነበረ ሲሆን ቆይቶ ግን የተለያዩ ቅርፃቅርፆችን አሉሙኔየም ላይ ፎቶዎችን ጭምር እንዲያትም አድርጎ በማሻሻል የፈጠራ ባለቤትነቱን በማስመዝገብ ነው ለገበያ ያቀረበው።በዚህ ሁኔታ የፈጠራ ስራን ወደ ምርት እና አገልግሎት ለማስገባት ተደጋግሞ የሚነሳውን የገንዘብ ችግር በመሻገር ማሽኑን ገበያ ላይ አውሎ ባገኘው ገንዘብ ግብርናን ለማዘመን ወደሚያግዙ ቴክኖሎጅዎች ፊቱን አዞረ።ለዚህም ምክንያት አለው።ምክኛቱን ሲገልጽም ግብርና በኢትዮጵያ አበዛኛው ህዝብ የሚተዳደርበት የኢኮኖሚ ዘርፍ በመሆኑ ነው ይላል። ናትናኤል በግብርና ነክ ቴክኖሎጅዎች ላይ ለመስራት ሲወስን ደግሞ ቀድሞ ወደ ሀሳቡ የመጣው ተወልዶ ባደገበት የትግራይ ክልል በሰፊው የሚመረተው የማር ምርት ነበር። ይህ ምርት ቴክኖሎጅ ቢታከልበት የበለጠ ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል በመገንዘቡ ፍላጎቱ ወደዚያው አዘነበለ።ከዚያም ያም የተባለ ስድስት ማዕዘን ያለው እና ስለንቦች መረጃ ማቀበል የሚችል ቴክኖሎጅ የተገጠመለት ዘመናዊ ስማርት የንብ ቀፎ መስራት ችሏል።
አዲሱ ስራው ቀፎውን ከስርቆት የሚከላከል እና በቀፎው ውስጥ ያለውን ሙቀት እና ቅዝቃዜ መረጃ የሚሰጥ ቴክኖሎጅ የተገጠመለት ሲሆን ከርቀት በተንቀሳቃሽ ስልክ መቆጣጠርም ይቻላል።
ይህ ዘመናዊ ቀፎ በእንግሊዝኛ እና በአማርኛ ቋንቋ በተንቀሳቃሽ ስልክ በቀላሉ ማንኛውም ሰው ሊጠቀምበት በሚችል ሆኔታ የተዘጋጄ ሲሆን የንቦችን ድምፅ እና እንቅስቃሴ ከመቆጣጠር ባሻገር ጭስ እና የፀረ-ተባይ መድሃኒትን መለየት የሚችል ጭምር ነው።
በማር ምርት ሂደት አካባቢ፣ የንቡ ዝርያ እና የቀፎው አይነት ወሳኝ ነው የሚለው ናትናኤል ይህንን መሰረት በማድረግ ቀፎዉን በቴክኖሎጅ ለማሻሻል የወሰነው።
ይህንን ፈጠራ ለመስራት ሲነሳም መጀመሪያ ሰፊ ጥናት ያደረገ ሲሆን በዚህም ስለ ንቦች ባህሪ በርካታ መረጃዎችን ሰብስቧል።በዚህ ጥናቱ ንቦች ባህሪያቸው በጣም ውስብስብ መሆኑን በመረዳቱ ያንን የሚመጥን ቴክኖሎጅ ለመስራት ብዙ ጊዜ እንዲያጠፋ አድርጎታል።ባህሪያቸውን ለማጥናት የባለሙያ ድጋፍ ጠቅሞኛል።የሚለው ናትናኤል ከንብ አናቢ ገበሬዎች ጋርም በተለያዩ ቦታዎች ከሶስት ዓመት በላይ አብሮ ሰርቷል።
የአግሮ ኢኮኖሚክስ ባለሙያው እና በንብ ማነብ ስራ ልምድ ያካበቱት አቶ አማኑኤል ሙሉጌታ እገዛ ካደረጉለት ባለሙያዎች መካከል አንዱ ናቸው።እሳቸው እንደሚሉት አዲሱ የንብ ቀፎ ምርት እና ምርታማነትን ይጨምራል።
ከዚህ በተጨማሪ የንብ ቀፎን በቀላሉ ከርቀት መቆጣጠር የሚያስችል በመሆኑ በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች ፈጠራው ትልቅ አጋዥ መሆኑንም አቶ አማኑኤል ጨምረው ገልፀዋል።
እንደ ናትናኤል ገለፃ ይህ የተሻሻለ ዘመናዊ ቀፎ ንቦችን በማስገባት ውጤታማነቱ የተሞከረ ሲሆን ለወደፊቱም ሁኔታውን እያዬ ቴክኖሎጅውን የበለጠ የማሻሻል አና ሌሎች የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን የማካተት ሃሳብ አለው።ናትናኤል በስራዎቹ የተለያዩ የሀገር ውስጥ የፈጠራ ውድድሮች ላይ ተሳትፎ ሽልማት አግኝቷል። ከሽልማቱ በተጨማሪ መድረኮቹ ስራውን ለማስተዋወቅ እንዲሁም የቲዩተር ዋና ስራ አስፈፃሚ ጃክ ሞርሴይን ከመሳሰሉ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ጋር እንዲተዋወቅ ረድቶታል፡፡
ወደ ፈጠራው የገፋኝ የራስ ተነሳሽነት ነው የሚለው ናትናኤል በአሁኑ ወቅት ለፈጠራ ስራው የሚረዱትን መፃህፍት ማንበብን ያዘወትራል።ከትምህርት ከልምድ እና ከመፃህፍት ያገኘውን እውቀት በመጠቀም የሰራቸው በርካታ አዳዲስ የፈጠራ ንድፈ ሀሳቦች እንዳሉት ገልጿል።የማር ምርትን በማሻሻል ረገድ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ በመቀጠል ለውጭ ገበያ እንዲቀርብ ከማድረግ ባሻገር የፈጠራ ስራውን አጠናክሮ በመቀጠልም በቴክኖሎጅው ዘርፍ የራሱን አሻራ የማሳረፍ ትልቅ ህልም አለው።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።
ፀሀይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ