ስለ ዐቢይ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ማብራሪያ የባለሞያዎች አስተያየት

የውስጥ ጦርነትን፣ የሩሲያ እና የዩክሬን ጦርነት ዓለማቀፍ ጫና፣ የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ እና ድርቅን ተቋቁሞ በእድገት ምጣኔ ቀጥሏል ያሉት ዐቢይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፈተናዎች ቢገጥሙትም ለተግዳሮቶቹ ያልተበገረ መሆኑን ያሳየ ነው ብለዋል።የፋይናንስ ባለሙያው ዶ/ር አብዱልመናን መሃመድ ግን በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁለገብነት አያምኑም፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት ከምሥራቅ አፍሪካ ግዙፉ እና ከሰሃራ በታች ካሉ አገራት ሦስተኛ ግዙፍ መሆኑን የዓለም ባንክ መረጃን በዋቢነት ጠቅሰው በትናንትናው የፓርላማ ውሎአቸው ተናግረዋል።በሌላ በኩል ግን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለሁለት ዓመታት በተካሄደው የውስጥ ጦርነት የተነሳ በዋጋ ግሽበት እና በውጭ ምንዛሪ እጥረት ክፉኛ የተፈተነ ይባልለታል፡፡
አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የምጣኔ ሃብት ባለሙያዎችም የኢኮኖሚ እድገት መስፈርት አንድና ያው አይደለም ይላሉ፡፡
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ2014 የበጀት ዓመት ማጠናቀቂያ 6.16 ትሪሊየን ብር (127.6 ትሪሊየን ዶላር) መድረሱንም ዐቢይ በትናንትናው የፓርላማ ውሎያቸው ተንትነዋል። በኢትዮጵያ የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ1200 ዶላር መሻገሩንም ነው ያስረዱት።
በዩናይትድ ኪንግደም የኢኮኖሚና ፋይናንስት ባለሙያው ዶ/ር አብዱልመናን መሃመድ ግን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ በከፍተኛ ድህነት ውስጥ ባሉባት ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እምርታ ልኬቱያውና አንድ ብቻ አይደለም ይላሉ፡፡
የጠቅላይ ሚንሥትር ዐቢይ አህመድ የምክር ቤት ማብራሪያ
“ፖለቲከኞች ስለ አገር ኢኮኖሚ አንዱን የምጣኔ ሃብት እድገት መመዘኛ ነው አንስተው የሚያብራሩት፡፡ ስለ አንድ አገር እድገት ስናብራራ ዓመታዊ ገቢ፣ የነፍስ ወከፍ ገቢ፣ የድህነት እና የዋጋ ግሽበት ምጣነ ሁሉ አንስተው ማብራራትን ይሻል፡፡ አለበለዚያ 300 ሚሊየን ዶላር ዓመታዊ ገቢ ያላትን ጂቡቲ፣ ከኢትዮጵያ ከግማሽ በታች ህዝብ ያላትን ኬንያ በእድገት ምጣኔ ስናወዳድር የተሳሳተ አንድምታ ያለው ትንታኔ እንዳይሆን እሰጋለሁ” ብለዋልም፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በትናንቱ የፓርላማ ማብራሪያቸው በኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የቆየው የውስጥ ጦርነት፣ የሩሲያ እና የዩክሬን ጦርነት ዓለማቀፍ ጫና፣ የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ እና ድርቅን ተቋቁሞ በእድገት ምጣነ ቀጥሏል ያሉት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሰው ሰራሽ እና የተፈጥሮ ፈተናዎች ብገጥሙትም ለተግዳሮቶቹ ያልተበገረ መሆኑን ያሳየ ነው ብለዋል።
በርካታ ምጣኔ ሃብት ያጋጠመውን ጫና መሻገሩም በርካታ ዓለም አቀፍ ተንታኞችን ያስደመመ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ከውጭ ወደ ኢኮኖሚው የሚገባው ቀትተኛ ኢንቨስትመንት (ፎሬይን ዳይሬክት ኢንቨስትመን) ከምሥራቅ አፍሪካ በአንደኛነት እምርታን ያሳየ መሆኑን እና በግብርና ከ6 በመቶ የላቀ ዕድገት መመዝገቡን የማኑፋክቸሪንግ፣ ሰርቪስና የፋይናንስ ሴክተሩ እመርታ ማሳየታቸውን በአብነት ጠቅሰዋል።
የፋይናንስ ባለሙያው ዶ/ር አብዱልመናን መሃመድ ግን የውስጥ ጦርነትን እና ሌሎች ፈተናዎችንም የተቋቋመ በተባለለት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁለገብነት አያምኑም፡፡
“ኢኮኖሚው ፈተናውን ተቋቋመ የምንለው እኮ በጣም በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ (አብዛኛው ማለት የሚቻለው) ከድህነት ወለል በታች በሆነ ኢኮኖሚ ውስጥ ስለሚኖር ነው፡፡ የአውሮፓ እና ሌሎች ያደጉ ኢኮኖሚዎች በፈተና ሲንገዳገዱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያን ሁሉ ጫና ተቋቁሟል ለማለት አንድ መስፈርት ሳይሆን በብዙ አቅጣቻ መታየት ያለበትም ነው” ብለዋል፡፡
የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን በበኩላቸው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የባለፉት ዓመታት እድገት ለማስረዳትም አስቸጋሪ የሚሆን ነው ብለውታል፡፡
በባለፈው ዓመት የኢትዮያ ምጣኔ ሃብት የጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 6.4 በመቶ የተመዘገበ ሲሆን፣ አሁን የተፈጠረውን የሰላም ሁኔታ ማስጠበቅ ከተቻለ ወደ 7.5 ለማሳደግ መታቀዱንም ዐቢይ በትናንትናው ገለጻቸው አብራርተዋል፡፡
የማክሮ ኢኮኖሚ እና ፋይናንስ ባለሙያው ዶ/ር አብዱልመናንም በዚህ ሃሳብ ላይ ይስማማሉ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት ከተፈጠረ እና ዋና ዋና የኢኮኖሚ እድገቱ ተግዳሮቶች ላይ የእርምት ርምጃ ከተወሰደ ተስፋም እንደሚታይ አመልክተዋል፡፡
“ተቋማትን በማጠናከር ሙስናን መዋጋት ከተቻለ፣ የስራ እድል ፈጠራ እና ኢንቨስትመንትን ማበረታታት ላይ ስኬታማ ስራዎች ከተሰሩ የውጭ ምንዛሪውን እጥረት ሚዛናዊ በማድረግ የዋጋ ግሽበቱን መቆጣጠር ስለሚቻል ተስፋዎች አሉ” ብለዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከዋጋ ግሽበትጋር ተያይዞ ለተነሳላቸውም ጥያቄ ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ብዙ አገራት እየተፈተኑበት መሆኑን ገልጸው፣ ለዚህም የፍላጎትና አቅርቦት አለመመጣጠን፣ እንዲሁም በጦርነት ምክንያት የአቅርቦት መስተጓጎል ማጋጠሙን በምክኒያትነት አንስተዋል።
መንግስታቸው በወሰዳቸው እርምጃዎችም ለማክሮ ምጣኔ ሃብት ስብራት ሆኗል ያሉትን ግሽበት በባለፉት አራት ወራት የመቀነስ አዝማሚያ እንዲያሳይ ማስቻላቸውን ገልጸዋል።
ሥዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ