 ስለ ኦሮሚያ የፀጥታ መደፍረስ የነዋሪዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 06.12.2022

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ኢትዮጵያ

ስለ ኦሮሚያ የፀጥታ መደፍረስ የነዋሪዎች አስተያየት

በኦሮሚያ ክልል ያለውን ተደጋጋሚ የፀጥታ መደፍረስ የኦሮሚያና የአማራ ክልል መንግስታት በጋራ መክረው ሊያስቆሙ እንደሚገባ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ መንግስት ችግሩን ለማስቆም አቅም አላጣም ብለዋል። ይልቁኑስ ለችግሩ ትኩረት ነፍጎታል ሲሉም አማረዋል።

የድረሱልን ጥሪው እያስተጋባ ነው

በምዕራብ ኦሮሚያ ያለውን ተደጋጋሚ የፀጥታ መደፍረስ የኦሮሚያና የአማራ ክልል መንግስታት በጋራ መክረው ሊያስቆሙ እንደሚገባ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ መንግስት ችግሩን ለማስቆም አቅም አጥቶ ሳይሆን ለችግሩ ትኩረት ነፍጎታል ይላሉ።

መንግሥት በኦሮሚያ ክልል ጸጥታ እንዲያስከብር መጠየቁ

የመንግስትን ቸልተኝነት የነቀፉት ነዋሪዎቹ አከባቢውን በኮማንድ ፖስት ስር በማድረግ ተጠያቂ የሆኑ አካላትን ከሁሉም ወገን ለሕግ ማቅረብ እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡ 

ዓለምነው መኮንን

ማንተጋፍቶት ስለሺ

አዜብ ታደሠ
 

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ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች አካባቢ በተፈጠረው የፀጥታ መደፍረስ ምክንያት ከሞት ያመለጡ በርካታ የአማራ ተወላጆች ተፈናቅለው በጫካ ውስጥ ለከፍተኛ ርሐብ በመጋለጣቸው መንግስት እንዲደርስላቸው ጠየቁ።

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በኦሮሚያ ክልል በወለጋ ዞኖች ላለፉት አራት ዓመታት የአማራ ማንነት ባላቸው ሰዎች ላይ እየተፈፀመ ነው ያሉት የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ ማፈናቀል፣ የንብረት ዘረፋ እና ውድመት በመንግሥት መዋቅር ድጋፍ የተፈፀመ ነው ሲሉ ሦስት ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፖርቲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ገለፁ።

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በምስራቅ ወለጋ ዞን ሰሞኑን የከፋ አለመረጋጋት ውስጥ ገብተው ከቆዩ አከባቢዎች አንዷ የሆነችው የጊዳ አያና ጉቲን ከተማ መጠነኛ መረጋጋት እንደሚስተዋልባት ነዋሪዎች ገለጹ። ፖለቲከኞች እና የፖለቲካ ድርጅቶችም ሰሞኑን በወለጋ የገጠመውን አለመረጋጋት አደገኛነቱነን በመግለጽ ለእልባቱ ጥሪ አስተላልፈዋል።