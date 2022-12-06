ስለ ኦሮሚያ የፀጥታ መደፍረስ የነዋሪዎች አስተያየት

በኦሮሚያ ክልል ያለውን ተደጋጋሚ የፀጥታ መደፍረስ የኦሮሚያና የአማራ ክልል መንግስታት በጋራ መክረው ሊያስቆሙ እንደሚገባ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ መንግስት ችግሩን ለማስቆም አቅም አላጣም ብለዋል። ይልቁኑስ ለችግሩ ትኩረት ነፍጎታል ሲሉም አማረዋል።
በምዕራብ ኦሮሚያ ያለውን ተደጋጋሚ የፀጥታ መደፍረስ የኦሮሚያና የአማራ ክልል መንግስታት በጋራ መክረው ሊያስቆሙ እንደሚገባ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ መንግስት ችግሩን ለማስቆም አቅም አጥቶ ሳይሆን ለችግሩ ትኩረት ነፍጎታል ይላሉ።
መንግሥት በኦሮሚያ ክልል ጸጥታ እንዲያስከብር መጠየቁ
የመንግስትን ቸልተኝነት የነቀፉት ነዋሪዎቹ አከባቢውን በኮማንድ ፖስት ስር በማድረግ ተጠያቂ የሆኑ አካላትን ከሁሉም ወገን ለሕግ ማቅረብ እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
አዜብ ታደሠ