ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባቶች ስምምነት አስተያየት

ራሱን «የኦሮሚያ እና የብሄር ብሄረሰቦች ሲኖዶስ» ብሎ በሰየመው ቡድን ተፈጥሮ የነበረው ችግር በኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀኖናዊ ስርአትን በተከተለ መንገድ መፈታቱን ቤተክርስቲያኗ ትናንት ዐስታውቃለች። ቤተክርስቲያኗ ሲኖዶሳዊ አንድነቷ እና ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ስምምነት መደረሱንም ገልፃለች።
ራሱን «የኦሮሚያ እና የብሄር ብሄረሰቦች ሲኖዶስ» ብሎ በሰየመው ቡድን ተፈጥሮ የነበረው ችግር በኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀኖናዊ ስርአትን በተከተለ መንገድ መፈታቱን ቤተክርስቲያኗ ትናንት ዐስታውቃለች። ቤተክርስቲያኗ ሲኖዶሳዊ አንድነቷ እና ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ስምምነት መደረሱንም ገልፃለች። ለሳምንታት የዘለቀው እና የሰው ሕይወት የጠፋበት ይህ ውዝግብ መፈታቱ ብዙዎችን ያስደሰተ ቢሆንም በአንፃሩ በዚሁ ሳቢያ የታሰሩ ሰዎች አለመፈታት እና «ስለሞቱት ሰዎች ብዙም የተባለ ነገር የለም።» በሚል ስምምነቱ ሙሉ አይደለም የሚሉም አሉ።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ