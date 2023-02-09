 ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባቶች ስምምነት አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 16.02.2023

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ኢትዮጵያ

ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባቶች ስምምነት አስተያየት

ራሱን «የኦሮሚያ እና የብሄር ብሄረሰቦች ሲኖዶስ» ብሎ በሰየመው ቡድን ተፈጥሮ የነበረው ችግር በኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀኖናዊ ስርአትን በተከተለ መንገድ መፈታቱን ቤተክርስቲያኗ ትናንት ዐስታውቃለች። ቤተክርስቲያኗ ሲኖዶሳዊ አንድነቷ እና ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ስምምነት መደረሱንም ገልፃለች።

ስለ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶስምምነት የነዋሪዎች አስተያየት

ራሱን «የኦሮሚያ እና የብሄር ብሄረሰቦች ሲኖዶስ» ብሎ በሰየመው ቡድን ተፈጥሮ የነበረው ችግር በኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀኖናዊ ስርአትን በተከተለ መንገድ መፈታቱን ቤተክርስቲያኗ ትናንት ዐስታውቃለች። ቤተክርስቲያኗ ሲኖዶሳዊ አንድነቷ እና ሉዓላዊነቷ እንዲከበር ስምምነት መደረሱንም ገልፃለች። ለሳምንታት የዘለቀው እና የሰው ሕይወት የጠፋበት ይህ ውዝግብ መፈታቱ ብዙዎችን ያስደሰተ ቢሆንም በአንፃሩ በዚሁ ሳቢያ የታሰሩ ሰዎች አለመፈታት እና «ስለሞቱት ሰዎች ብዙም የተባለ ነገር የለም።» በሚል ስምምነቱ ሙሉ አይደለም የሚሉም አሉ።

ሰለሞን ሙጬ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሰ

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ስለ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶስምምነት የነዋሪዎች አስተያየት

ተዛማጅ ዘገባዎች

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና የመንግሥት ውዝግብ 09.02.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት "ሀገራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ጠንካራ ሕግ የማስከበር እርምጃ" እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለእሁድ ለተጠራው ሰልፍ "መንግሥት ተገቢውን ጥበቃ" እንዲያደርግ አሊያም ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄዎችን በአግባቡ እንዲመለስ አሳስቧል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪና የትግራይ አባቶች ምላሽ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪና የትግራይ አባቶች ምላሽ 09.02.2023

ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ግንኙነቱ ዳግም እንዲጀመር የሚጠይቀዉ ደብዳቤ ከደረሳቸዉ አንዱ የዓዲግራት ሀገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁእ አባ መርሐክርስቶስ ዛሬ ለዶቸ ቬለ «የሚቀያየር አቋም የለንም» ብለዋል።

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ ተቃወመ 02.02.2023

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለሹማምንቶቻቸው የሰጡት ማብራሪያ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ጠንከር ያለ ተቃውሞ ገጥሞታል። ዐቢይ "የምንደግፈው፤ የምንቃወመው ኃይል የለም" ቢሉም ሲኖዶሱ ግን ንግግራቸውን "ለሕጋዊ ተቋማት መንግሥት ያለበትን የመጠበቅና ዋስትና የመስጠት ኃላፊነቱን ወደ ጎን ያደረገ" ሲል ተችቷል