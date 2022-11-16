ስለ አዲስ የመሬት ይዞታ ፖሊሲ ጥቆማ የሰጠው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የምክር ቤት ውሎ  

የፍትኅ ተቋማት እና የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ ሙስና በኢትዮጵያ ፈተና እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተናግረዋል። መሬት "የደላሎች እና የሌባ ሹመኞች" ሆኗል ያሉት ዐቢይ መፍትሔው በታቀደው "አካታች ብሔራዊ ውይይት በትክክል መነጋገር" መሆኑን ጠቁመዋል። "ቢያንስ በከተሞች መሬት የግለሰብ መሆን አለበት" ሲሉ አቋማቸውን አሳውቀዋል
ጦርነት፣ ድርቅ የተራዘመ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጫና እንዲሁም የሩሲያ እና የዩክሬን ጦርነት ያስከተለው ዓለም አቀፍ ዳፋ "የደቆሱት" የኢትዮጵያ ምጣኔ ሐብት ባለፈው ዓመት በ6.4 በመቶ ማደጉን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ትላንት ማክሰኞ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ በ2014 የበጀት ዓመት መጨረሻ 6.16 ትሪሊዮን ብር (126.7 ቢሊዮን ዶላር ) እንደደረሰ ገልጸዋል። ዐቢይ እንዳሉት "የነፍስ ወከፍ ገቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ 1212 ዶላር ደርሷል።"
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዓለም ባንክ መረጃን ጠቅሰው የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ በግዙፍነቱ ከምሥራቅ አፍሪካ አንደኛ፤ ከሰሐራ በርሐ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ አገራት ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በዓለም ባንክ መረጃ መሠረት በጎርጎሮሳዊው 2021 ከሰሐራ በርሐ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ አገራት የናይጄሪያ ኤኮኖሚ በ440 ቢሊዮን ዶላር ቀዳሚ ነው። የደቡብ አፍሪካ ኤኮኖሚ በ420 ቢሊዮን ዶላር በሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ፤ የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ በ111 ቢሊዮን ዶላር ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ነበር። ለረዥም ዓመታት ከምሥራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የነበረችው የኬንያ ኤኮኖሚ በ110 ቢሊዮን ዶላር አራተኛ ላይ ይገኛል።
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ መሠረት የኢትዮጵያ መንግሥት ኤኮኖሚውን በተያዘው ዓመት ቢያንስ በ7.5 በመቶ ለማሳደግ አቅዷል። ዐቢይ ተፈጥሯል ያሉትን "የሰላም ሁኔታ ማስጠበቅ" ለዚህ የዕድገት ዕቅድ ላቅ ያለ ሚና እንዳለው ገልጸዋል። ይኸ የዕድገት መጠን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በ2023 ለኢትዮጵያ ኤኮኖሚ ከሰጠው ትንበያ በ2.2 በመቶ ገደማ ከፍ ያለ ነው።
ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (IMF) በ2023 የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ በ5.3 በመቶ ያድጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ባለፈው ወር ይፋ አድርጓል። በዓመቱ የዐቢይ መንግሥት በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደቀያቸው መመለስ፣ የትምህርትና የጤና ተቋማትን ጨምሮ የወደመውን መልሶ የመገንባት ፈታኝ ሥራ ይጠብቀዋል። ይኸ የመልሶ ግንባታ ሥራ ብቻውን በኢትዮጵያ መንግሥት ስሌት መሠረት 20 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ይጠይቃል።
በ2015 የኢትዮጵያን ኤኮኖሚ በ7.5 በመቶ ለማሳደግ መታቀዱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተናግረዋል። ይሁንና መንግሥታቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ እና የወደመውን መልሶ የመገንባት ፈታኝ ሥራ ይጠብቀዋል።
"ግብርና 6.1 በመቶ ዕድገት አሳይቷል" ያሉት ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ በስንዴ እና ሩዝ ምርት ረገድ ታይቷል ያሉት ዕድገት ተስፋ የጣሉበት ነው። በ2013 አገሪቱ 5 ሚሊዮን ኩንታል ሩዝ መሸመቷን ገልጸዋል። "ዘንድሮ አማራ ክልል በሩዝ ምርት የጀመረውን ጥሩ ልምድ በኦሮሚያ እና በደቡብ አስፋፍተን ቢያንስ 87 ሚሊዮን ኩንታል እንጠብቃለን" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ሩዝ ከውጪ መሸመት እንደማያስፈልጋት አስረድተዋል።
ከኢትዮጵያ ፍላጎት በላይ የሆነ "የበቆሎ ምርት በዘንድሮው ክረምት" እንደተገኘ ዐቢይ ተናግረዋል። ባለፉት አራት ዓመታት ከ4.7 ቢሊዮን በላይ አዳዲስ የቡና ችግኝ መተከሉን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዓምናው ከ20 በመቶ ከፍ ያለ የቡና ምርት እንደሚጠበቅም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ በ2014 በጀት ዓመት ለዓለም ገበያ 300 ሺህ ቶን ቡና አቅርባ 1.4 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር አግኝታለች።
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ መሠረት በ2014 የኢንዱስትሪ ዘርፍ 4.9 በመቶ የአገልግሎት ዘርፍ 7.6 በመቶ ዕድገት አስመዝግበዋል። በአገልግሎት ዘርፍ በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና ኢትዮ-ቴሌኮምን በምሳሌነት ጠቅሰዋል። የደንበኞቹን ቁጥር ወደ 68.9 ሚሊዮን አድርሷል ያሉት ኢትዮ-ቴሌኮም "በግጭት ምክንያት የተስተጓጎሉ ቦታዎች ቢኖሩም" በተለይ ተደራሽነት እና ትራፋማነቱ ማደጉን ዐቢይ አስረድተዋል።
በግንቦት 2013 የተጀመረው የኢትዮ-ቴሌኮም ቴሌ ብር አገልግሎት ከ25 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ማፍራቱን፤ ከ134 ቢሊዮን ብር በላይ ማንቀሳቀሱን ጠቅሰዋል። የ20 የመንግስት ድርጅቶች ከ40 በላይ አገልግሎቶች ክፍያም በዚሁ በቴሌ ብር አማካኝነት እንዲከናወን መደረጉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረድተዋል።
የደንበኞቹን ቁጥር ወደ 68.9 ሚሊዮን አድርሷል ያሉት ኢትዮ-ቴሌኮም "በግጭት ምክንያት የተስተጓጎሉ ቦታዎች ቢኖሩም" በተለይ ተደራሽነት እና ትራፋማነቱ ማደጉን ዐቢይ አስረድተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ይኸን ማብራሪያ በሰጡ በማግስቱ መንግስታቸው የኢትዮ-ቴሌኮምን 40 በመቶ ድርሻ ለመሸጥ የያዘውን ውጥን እንደገና ጀምሯል። የኢትዮጵያ መንግሥት ከኩባንያው ድርሻ መግዛት የሚሹ ፍላጎታቸውን እንዲያሳውቁ ጥሪ ያቀረበው ከአንድ ዓመት ገደማ በፊት የነበረ ቢሆንም በአገሪቱ እና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ሳቢያ ሒደቱ ተቋርጧል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ በዛሬው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮ-ቴሌኮም ድርሻ መግዛት የሚሹ ፍላጎታቸውን እስከ ታኅሳስ 10 ቀን 2015 እንዲያሳውቁ ጥሪ አቅርበዋል።
አቶ አሕመድ በአዲስ አበባ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ "በሰሜኑ የአገራችን ክፍል በተፈረመው የሰላም ስምምነት እንዲሁም በአጠቃላይ በኢኮኖሚው ውስጥ ያለውን ዕድገት ተከትሎ አመቺ ሁኔታ አለ ተብሎ ስለታመነበት የኢትዮ ቴሌኮምን 40 በመቶ ድርሻ ለመግዛት ፍላጎት ያላቸው አካላት በአዲስ መልክ ፍላጎታቸውን እንዲያሳውቁ ከዛሬ ጀምሮ ይፋ ይሆናል" ሲሉ ተናግረዋል።
የተፈቀደ የካፒታል መጠኑ ወደ 400 ቢሊዮን ብር የደረሰው ኢትዮ-ቴሌኮም በገበያው ብቻውን አይደለም። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግል የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ለመሆን የበቃው ሳፋሪኮም የደንበኞቹን ቁጥር አንድ ሚሊዮን አድርሷል። ኢትዮ-ቴሌኮም እና ሳፋሪኮምን በገበያው ለሚወዳደር ሶስተኛ የአገልግሎት አቅራቢ ኩባንያ ፈቃድ የሚሰጥ ጨረታ ለማውጣት ከዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ጋር ከዛሬ ጀምሮ ምክክር ማድረግ እንደሚጀመር የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግል የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ለመሆን የበቃው ሳፋሪኮም የደንበኞቹን ቁጥር አንድ ሚሊዮን አድርሷል። ከኢትዮ ቴሌኮም እና ሳፋሪኮም ለሚወዳደር ሶስተኛ ኩባንያ ፈቃድ ለመስጠት በቅርቡ ጨረታ እንደሚወጣ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ ተናግረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት ተግባራዊ በሚያደርገው የአገር በቀል የኤኮኖሚ ማሻሻያ ከቴሌኮም አገልግሎት በተጨማሪ የፋይናንስ ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያቸው ይኸ ዘርፍ "ትርጉም ያለው ዕድገት" ያሳየ ብለውታል።
ዘርፉ በ21 በመቶ እንዳደገ የተናገሩት ዐቢይ አጠቃላይ ያለው ሐብት 2.3 ትሪሊየን ብር እንደደረሰ ገልጸዋል። ባንኮች ለደንበኞቻቸው የሰጧቸው ደብተሮች ቁጥር 82.2 ሚሊየን መድረሱን ለምክር ቤቱ ያስረዱት ዐቢይ "በቁጠባ መልክ ባንክ በዚህ ዓመት የተቀመጠው 1.6 ትሪሊየን ብር ነው። አምና ከነበረው ብድር በዚህ ዓመት 29 በመቶ ነው ያደገው። 353 ቢሊን ብር ብድር ተሰጥቷል" ሲሉ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በዓመት ከዓለም ገበያ ለምትሸምተው ሸቀጥ ከ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደምታወጣ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግስታቸው በ38 ምድብ የተካተቱ ሸቀጦች ለሚያስገቡ ነጋዴዎች የውጭ ምንዛሪ ላለመደብ ያሳለፈውን ውሳኔ ተከላክለዋል። ባለፉት ዓመታት ከፍተኛ ዕድገት ያሳየው የዋጋ ግሽበት ጉዳይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጥያቄ ከተነሱ ጉዳዮች አንዱ ነበር።
የዋጋ ንረትን የማክሮ ኤኮኖሚው "ስብራት" ሲሉ የገለጹት ዐቢይ በመቆጣጠሩ ረገድ አሁንም መንግሥታቸው እየተፈተነ እንደሚገኝ አልሸሸጉም። "በግሽበት የተገኘው ውጤት አሁንም ገና ብዙ ሥራ ይጠይቃል" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ "ነገር ግን ባለፉት አራት ወራት የኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበት እያደገ ሳይሆን በመቀነስ ሒደት ላይ እንዳለ ነው የሚያመለክተው" ሲሉ አስረድተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥታቸው የዋጋ ግሽበትን በመቆጣጠር ረገድ እምብዛም እንዳልተሳካለት ቢገልጹም ባለፉት አራት ወራት ቅናሽ ማሳየቱን ግን ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የሙስና ጉዳይ ለመንግሥታቸው ፈተና እንደሆነ እንደ ከዚህ ቀደሙ ደጋግመው አንስተዋል። "በተለይ የገጠመንን ሀገራዊ ፈተና፣ የገጠመንን ሀገራዊ ችግር እንደ ዕድል የወሰዱ፤ቀይ መስመር ያልንውን ሌብነት ቀይ ምንጣፍ አድርገው በነጻነት የሚንሸራሸሩበት ሰዎች እየተፈጠሩ ሔደዋል" ሲሉ ተደምጠዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ "ባለቤት አልባ ፎቆች" በአገሪቱ ተንሰራፍቷል ላሉት ሙስና ማሳያ አድርገው ካቀረቧቸው መካከል ናቸው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "በቴሌግራም ግሩፕ ከፍተው ጉቦ የሚቀባበሉ ዳኞች አሉ" የሚል ብርቱ ክስ አቅርበዋል። "በቂ ደሞዝ አይከፈለውም" ያሉት የመንግስት ሠራተኛ ለሚሰጠው አገልግሎት ክፍያ መጠየቅ ልማድ እየሆነ መጥቷል" ሲሉ ተናግረዋል። "ሌቦች፣ አጥፊዎች እና ሥራ ጠሎች" መኖራቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ብዙ ነገር እንደፈለግንው እየሔደ አይደለም" ሲሉ ተናግረዋል። ዐቢይ እንዳሉት መንግስት ያቋቋመው እና በጉዳዩ ላይ ጥናት እያደረገ የሚገኝ ኮሚቴ ግኝት "ምን አልባት በሁለት እና ሶስት ቀናት ውስጥ" ይፋ ሊደረግ ይችላል።
"ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት የመንግሥትም አይደለም፤ የሕዝብም አይደለም። የደላሎች እና የሌባ ሹመኞች ነው። መንግሥትም አያዝበትም፤ ሕዝብም አያዝበትም" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ሥር ነቀል ማስተካከያ" እንደሚሻ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት "መሬት የሕዝብ እና የመንግሥት ነው" ያሉት ዐቢይ "ደላሎች ወስደውታል" ያሉትን የመሬት ጉዳይ ማስተካከል የሚቻለው በአገሪቱ ሊካሔድ በታቀደው "አካታች ብሔራዊ ውይይት በትክክል መነጋገር" ሲቻል መሆኑን ጠቁመዋል። "ቢያንስ በከተሞች መሬት የግለሰብ መሆን አለበት። ባለቤቱ ይሽጠው" ሲሉ አቋማቸውን አሳውቀዋል።
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ