 ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሕዝብ አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 15.08.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሕዝብ አስተያየት

በአማራ ክልል የተፈጠረውን ወቅታዊ የፀጥታ መደፍረስን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግሥት በትናትናው ዕለት አደጋውን ለመቀልበስ ይረዳኛል ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጸድቋል ።

አዋጁ ድጋፍም ተቃውሞም ተስተናግዶበታል

በአማራ ክልል የተፈጠረውን ወቅታዊ የፀጥታ መደፍረስን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በትናትናው እለት አደጋውን ለመቀልበስ ይረዳኛል ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጸድቋል ። ይሁንና ሕጉ በተወካዮች ምክር ቤቱም ብርቱ ሙግት ገጥሞታል ።

ከአሁናዊ የክልሉ ሁኔታ እና ዘላቂ እልባቱ ጋር በተያያዘም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊነት ላይ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው ። «ህዝብ አንደ ሕዝብ ተነሳ» ጥያቄውም መመለስ ይገባዋል እንጂ አስኳይ ጊዜ አዋጅ አያስፈልግም ሲሉ አስተያየት የሰጡ አሉ ። ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ደግሞ፦ «ሕግ እና ስርዓት ማስከበር ሳይቻል ሀገርን ለመታደግ የሚታወጅ አዋጅ ስለሆነ» ሀገርን ለመታደግ አስፈላጊ ነው የሚል አተያየት ሰጥተዋል ።

ሌላ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው «የኢፌዴሪ ሕገመንግሥትን» ጣቅሰው አዋጁ ተገቢ ነውብለዋል ። «በሰላማዊ ሰልፍም ሆነ» በሌሎች መንገዶች ጥያቄዎችን ብጠይቅ መልስ አላገኘሁም ያለ ማኅበረሰብ «ብቸኛው አማራች ሊሆን የሚችለው ነፍጥ አንስቶ ከመንግስት ጋር መዋጋት ነው የሚል ደግሞ ይሄ ሌላ ዕይታ ሊሆን ይችላል» ብለዋል።

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በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ነዋሪዎች የተለያዩ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል ። ከአሁናዊ የክልሉ ሁኔታ እና ዘላቂ እልባቱ ጋር በተያያዘም አስተያየቶች እየተሰጡ ነው ። የአዲስ አበባ ከተማ ገፅታ፦ ፎቶ ከማኅደር

ኢሰመኮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአማራ ክልል ብቻ እንዲወሰን ለመንግስት ጥሪ አቀረበ

ዘጋቢችን ሥዩም ጌቱ ከተወሰኑ የተለያዩ አስተያየቶች ከሰነዘሩ የማኅበረሰብ አካላት ሐሳባቸውን አጠይቋል፡ ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን የተቃወሙም የደገፉም አሉበት ።

ሥዩም ጌቱ

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አዜብ ታደሰ

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በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ነዋሪዎች የተለያዩ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል ። ከአሁናዊ የክልሉ ሁኔታ እና ዘላቂ እልባቱ ጋር በተያያዘም አስተያየቶች እየተሰጡ ነው ። የአዲስ አበባ ከተማ ገፅታ፦ ፎቶ ከማኅደር

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Former President Donald Trump dances as he leaves the stage after speaking at a fundraiser event for the Alabama GOP, Friday, Aug. 4, 2023, in Montgomery, Ala. (AP Photo/Butch Dill)

የነሐሴ 9 ቀን፣ 2015 ዓ.ም መጽሄተ ዜና 15.08.2023

በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ ከተወሰነ በኋላ ባሕር ዳር እንዴት ዋለች?

በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ ከተወሰነ በኋላ ባሕር ዳር እንዴት ዋለች? 05.08.2023

በባሕር ዳር ከተማ ልደታ በተባለ አካባቢ የጥይት ተኩስ ሲሰማ ውሏል። በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ካሳለፈው ውሳኔ በኋላ በከተማዋ መንገዶች እና መሠረታዊ የአገልግሎት ተቋማት መዘጋታቸውን የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ታዝቧል።

የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ

የተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ 14.08.2023

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሳምንት በፊት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአብላጫ ድምጽ ዛሬ አጸደቀ። አዋጁን 16 የፓርላማ አባላት ሲቃወሙት፤ 12 አባላት ደግሞ ድምጽ ከመስጠት ታቅበዋል። በአማራ ክልልና "እንዳስፈላጊነቱ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች" ተግባራዊ እየተደረገ ለሚገኘውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ተሰይሟል።