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ስለ ተሰናባቿ እና አዲሱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቶች የሕዝብ አሰተያየት

ሥዩም ጌቱ
ማክሰኞ፣ መስከረም 28 2017

የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ በትናንትናው እለት በቀድሞው ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር እና ዲፕሎማት ታዬ አጽቀስላሴ ተተክተዋል ፡፡ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያውያን በብዙ መልኩ እየታወሱ ነው?

https://p.dw.com/p/4lXui
Äthiopien Addis Abeba
ምስል Seyoum Getu/DW

ተሰናባቿና አዲሱ ፕሬዚደንቶች በምን ይታወሳሉ?

ኢትዮጵያን  ላለፉት ስድስት ዓመታት በርዕሰ ብሔርነት ያገለገሉት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ በትናንትናው እለት በቀድሞው ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር እና ዲፕሎማት ታዬ አጽቀስላሴ ተተክተዋል ፡፡

የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያውያን በብዙ መልኩ እየታወሱ ነው?  በሳቸው የፕሬዝዳንትነት ዘመን አገሪቱ ሰፊ የሆነ አስከፊ ጦርነት ውስጥ መክረሟ ይነሳል ።

የቀድሞዋ ፕሬዚደንት ችግሮቹን የመፍታት ሚናቸው አነስተኛ እንደነበር የሚያነሱ በርካቶ ችናቸው፥ አብዛኛው ጥያቄ ጠቅላ ሚንሥትሩ ጫንቃ ላይ እንጂ ፕሬዚደንት ላይ አይደለም ያሉ አሉ ።

አዲሱ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴም ቢሆኑ አሁን በአገሪቱ የተንሰራፋው ግጭት መልክ እንዲይዝ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ሲሉ አስተያየታቸውን የሚገልጹም በርካቶችናቸው ፡፡ የአዲስ አበባ ወኪላችን አስተያየቶቹን አሰባስቧል ።

ሥዩም ጌቱ

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ኂሩት መለሠ