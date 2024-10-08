ስለ ተሰናባቿ እና አዲሱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቶች የሕዝብ አሰተያየት

ስለ ተሰናባቿ እና አዲሱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንቶች የሕዝብ አሰተያየትማክሰኞ፣ መስከረም 28 2017
ማስታወቂያ
ኢትዮጵያን ላለፉት ስድስት ዓመታት በርዕሰ ብሔርነት ያገለገሉት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ በትናንትናው እለት በቀድሞው ውጭ ጉዳይ ሚንሥትር እና ዲፕሎማት ታዬ አጽቀስላሴ ተተክተዋል ፡፡
የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴ በኢትዮጵያውያን በብዙ መልኩ እየታወሱ ነው? በሳቸው የፕሬዝዳንትነት ዘመን አገሪቱ ሰፊ የሆነ አስከፊ ጦርነት ውስጥ መክረሟ ይነሳል ።
የቀድሞዋ ፕሬዚደንት ችግሮቹን የመፍታት ሚናቸው አነስተኛ እንደነበር የሚያነሱ በርካቶ ችናቸው፥ አብዛኛው ጥያቄ ጠቅላ ሚንሥትሩ ጫንቃ ላይ እንጂ ፕሬዚደንት ላይ አይደለም ያሉ አሉ ።
አዲሱ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴም ቢሆኑ አሁን በአገሪቱ የተንሰራፋው ግጭት መልክ እንዲይዝ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ሲሉ አስተያየታቸውን የሚገልጹም በርካቶችናቸው ፡፡ የአዲስ አበባ ወኪላችን አስተያየቶቹን አሰባስቧል ።
ሥዩም ጌቱ
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ኂሩት መለሠ