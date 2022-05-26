 ስለ ሲዳማና ኦሮሚያ አዋሳኝ ወረዳዎች ግድያ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 26.05.2022

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ኢትዮጵያ

ስለ ሲዳማና ኦሮሚያ አዋሳኝ ወረዳዎች ግድያ መግለጫ

በሲዳማ እና በኦሮሚያ አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን ሞትና መፈናቀል ለማስቀረት የሁለቱ ክልላዊ መንግሥታት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ሲል የሲዳማ አንድነት ፓርቲ (ሲአፓ) አሳሰበ።

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6 ሰዎች ሞተዋል፣ 17 ሰዎች ቆስለዋል

በሲዳማ እና በኦሮሚያ አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን ሞትና መፈናቀል ለማስቀረት የሁለቱ ክልላዊ መንግሥታት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ሲል የሲዳማ አንድነት ፓርቲ (ሲአፓ) አሳሰበ። ፓርቲው ማሳሰቢያውን የሰጠው ሰሞኑን የሲዳማ ክልል ከኦሮሚያ ክልል በሚጎራበትባቸው የበንሳ እና ቡራ ወረዳዎች ተፈጽሟል የተባለውን ግድያና መፈናቀል አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው። ፓርቲው በጸሐፊው አቶ መንክር ኃ/ሚካኤል አማካኝነት በንባብ ባሰማው መግለጫው መንግሥት በጥቃቱ ለሞቱትና ንብረት ለወደመባቸው ዜጎች ካሳ ሊከፍል፤ የድርጊቱን ፈጻሚዎችንም በህግ ሊጠይቅ ይገባል ብሏል። በሲዳማ ክልል የበንሳ እና የቡራ ወረዳ ነዋሪዎች ግን የሰሞኑ ጥቃት ያልጠበቁት መሆኑን ጠቅሰው አሁንም በስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ለዶቼ ቬለ (DW) በስልክ ገልፀዋል። 
            
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በሲዳማና በኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ ሰሞኑን ሰዎች ተገድለዋል፤ የመኖሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል፡፡ የዶቼ ቬለ (DW) ታማኝ ምንጮች እንዳረጋገጡት የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞንን የሚጎራበቱት በንሳና ቡራ በተባሉ የሲዳማ ክልል ወረዳዎች ካለፈው ሳምንት ወዲህ ባሉት ጥቂት ቀናት ብቻ ቢያንስ ስድስት ሰዎች ሞተዋል፣ 17 ሰዎች ቆስለዋል፣ በርካታ መኖሪያ ቤቶችም ተቃጥለዋል፡፡

Äthiopien I Sekretär der Partei Sidama Unity, Menkir H-Michael

በግድያና ቃጠሎ ዙሪያ እስከአሁን ከሲዳማም ሆነ ከኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድሮች በኩል ይፋዊ በሆነ መልኩ የተገለፀ ነገር የለም፡፡ ይሁን እንጂ በሲዳማ ክልል የሚንቀሳቀሰው የሲዳማ አንድነት ፖርቲ በሰሞኑ ግድያና ዘረፋ ዙሪያ አለኝ ያለውን ሰጋት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል፡፡ 

በፖርቲው ጸሐፊ በአቶ መንክር ኃይለሚካኤል በቀረበው የፖርቲው መግለጫ ሲአፖ ግድያና ዘረፋው ፖለቲካዊ ተልኮን ያዘለ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ባይደርስም በአካባቢው ሰዎች እየተገደሉና እየተዘረፉ ይገኛሉ ብሏል፡፡ በመሆኑም የሲዳማ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድሮች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ያለው ፖርቲው በጥቃቱ ለሞቱና ለተፈናቀሉ ካሣ ሊከፍሉ፣ የድርጊቱ ፈጻሚዎችንም በሕግ ሊጠይቁ የገባል ብሏል፡፡  

ዶቼ ቬለ በጉዳዩ ላይ የሲዳማና የኦሮሚያን ክልል ባለሥልጣናትን በአካልም ሆነ በስልክ ለማነጋገር ቢጥርም የሁለቱም ክልል አመራሮች የገዢው ፖርቲ ባዘጋጀው ስብሰባ ላይ በመሆናቸው አግኝቶ ምላሻቸውን ማካተት አልቻለም፡፡ በሲዳማ ክልል በንሳ ወረዳ ሀመሾ ቦረና ቀበሌ እና በቡራ ወረዳ የሳንጎታ ቀበሌ ነዋሪዎች ግን የሰሞኑ ጥቃት ያልጠበቁት መሆኑን ጠቅሰው አሁንም በስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ለዶቼ ቬለ በስልክ ገልፀዋል፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

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ሸዋዬ ለገሰ

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6 ሰዎች ሞተዋል፣ 17 ሰዎች ቆስለዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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