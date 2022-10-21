ስለ ሰላም ንግግሩ ህዝቡ ምን ይላል?

በኢትዮጵያ መንግሥትና በህወሓት መካከል ዛሬ ደቡብ አፍሪቃ ይካሄዳል ተብሎ ስለሚጠበቀው ንግግር ዶቼቬለ ተስፋና እና ሥጋታቸውን የጠየቃቸው በአመዛኙ "ጦርነቱ ለሀገር እና ሕዝብ ጥቅም ሲባል በሰላም እንዲቋጭ" የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል። የሚወድቀው፣ የሚያልቀው፣ ሕዝብ ሊያሳዝን ይገባል። አውቀው ቢሸነፉ እና ወደ ሰላም ቢመጡ ጥሩ ነው"ያሉም አሉ።
ሁለት ዓመታት ሊደፍን ጥቂት ቀናት የቀሩት የሰሜን ኢትዮጵያው ደም አፋሳሽ ጦርነት እንዲያበቃ ዛሬ ለሰላም ንግግር የፌደራል መንግሥት እና የሕወሓት ተደራዳሪዎች ደቡብ አፍሪካ እንደሄዱ ሁለቱም ወገኖች በየፊናቸው ተናግረዋል።የህወሓት ቃል አቀባይ፣ ተደራዳሪዎቻቸው ደቡብ አፍሪቃ መግባታቸውን ትናንት ምሽት በትዊተር ጽፈዋል። የኢትዮጵያ መንግሥትም ልዑካኑ ዛሬ ጠዋት ወደ ደቡብ አፍሪቃ መሄዳቸውን ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከዛሬ ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ. ም. ጀምሮ ይካሄዳል የተባለው የሰላም ንግግር በአደራዳሪው በአፍሪካ ሕብረት እንደሚመራ ከዚህ ቀደም ይፋ ተደርጓል። በፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገባ መሠረት የሰላም ንግግሩ የሚካሄድባት ደቡብ አፍሪቃ፣ ንግግሩ ስለመካሄዱም ሆነ የንግግሩ ስፍራ የት እንደሆነ የሰጠችው ማረጋገጫ የለም። በኢትዮጵያ መንግሥትና በህወሓት መካከል ዛሬ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ ይካሄዳል ተብሎ ስለሚጠበቀው ንግግር ዶቼቬለ የህዝብ አስተያየቶችን አሰባስቧል። ተስፋና እና ሥጋታቸውን የጠየቅናቸው ሰዎች በአመዛኙ "ጦርነቱ ለሀገር እና ሕዝብ ጥቅም ሲባል በሰላም እንዲቋጭ" የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል። አንደኛው አስተያየት ሰጪ "ቀደም ብሎ ይህንን ነገር ማድረግ ቢችሉ መልካም ነበር። ትንሽ ሥጋቴ ምንድን ነው ፣ ይሄ ነገር እንደዚህ ከመስፋቱ በፊት መስመር ለማስያዝ ስምምነት ላይ ለመድረስ በፌዴራል መንግሥት በኩል ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። ግን ያ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። እና አሁን በዚህ በውስጥ በሀገራችን መፈታት ያልቻለው ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ሌሎች ሀገሮች ጣልቃ ገብተው እርቅን አውርደው ይመለሳሉ ብዬ ለማሰብ ትንሽ ያሰጋኛል።" ብለዋል።
ሌላኛው ደግሞ " በጣም ዘግይቷል። ጦርነቶች ዞሮ ዞሮ መጨረሻቸው ድርድር ነው። አሁን ፍፃሜ ቢያገኝ ብዙ ሰው ደስተኛ የሚሆን ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደ ሀገር በብዙ ነገር ወደኋላ እየቀረን ነው።" የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። "አዲስ ነገር አይደለም። መደራደር በኢትዮጵያ ብቻ የተጀመረ አይደለም። ነገር ግን ሕወሓት አሸባሪ ተብሎ ተፈርጆ እስካሁን ድረስ በአሸባሪነቱ የዘለቀ ቡድን ነው። የሕወሓት ቡድን እንዳይፈረጥጥ አንደኛው ሥጋቴ ነው" ስትል ሌላኛዋ ያነጋገርናት ሴት ሀሳቧን ገልፃለች። በሌላ በኩል " በአንድ ሀገር ለመኖር ሰላም ግዴታ ነው እና ያንን ሰላም ለማምጣት ደግሞ የሁለት ቡድን ብቻ ሳይሆን የሕዝብም ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። የምጠብቀው መልካም ነገር ነው። ሁለቱም የኢትዮጵያን ፍላጎት ማዕከል ያደረገ ድርድር አድርገው መልካም ውጤት እንጠብቃለን" ያሉን አስተያየት ሰጪም አሉ።ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው "ያለምክንያት እዚያ ድረስ የተለፋበት አይመስለኝም። የሚወድቀው፣ የሚያልቀው፣ ሕዝብ ሊያሳዝን ይገባል። አውቀው ቢሸነፉ እና ወደ ሰላም ቢመጡ ጥሩ ነው" ብላለች። "መታረቅ፣ መስማማቱ ጥሩ" ነው የሚሉት ላላኛው ያነጋገርናቸው ሰው "ሕወሓትን ተጠቃሚ አድርጎ የኢትዮጵያን መንግሥት የሚጎዳ ይመስለኛል" በማለት ሥጋታቸውን ገልጸዋል። "ሕዝቡን አይጎዳም ይሄ ነገር ?" በማለትም ይጠይቃሉ። "ለሀገር ሲባል የምንተዋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይገባል። በሁለቱም ወገን። ከበፊቱ ትንሽ ተስፋ አለ" ሲሉ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ሀሳባቸውን አጋርተውናል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ