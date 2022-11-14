ስለ ሰላም ስምምነቱ ለተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተደረገ ገለጻ

አቶ ሬድዋን"የፖለቲካ ውይይቱን አቆይተነዋል።፣ምርጫ እንዴት ይሁን የሚለውን ለመፍታት መሣሪያ ማስረከብ አለባቸው። ስለዚህ መሣሪያ ማስረከብ ዛሬ ይጀመራል። መከላከያ ወደ መቀሌ አቅራቢያ ዛሬ ይንቀሳቀሳል"ብለዋል።የሽግግር ፍትሕ እና የወንጀል ተጠያቂነት በሂደት የሚተገበሩ ቁልፍ ሥራዎች መሆናቸውንም ገልፀዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ለ53 ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ስለ «ሰላም ስምምነቱ ይዘትና አተገባበር» ማብራሪያ ሰጡ።አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በሰጡት ገለፃ መንግሥት ወደ ጦርነት ውስጥ ላለመግባት ያደርግ የነበረው ከፍተኛ ያሉት ጥረት ባለመሳካቱ ወደፊት ተጣርቶ የሚገለጽ የዜጎች ሞት እንዲሁም እስከ 27 ቢሊየን ዶላር የሚገመት የኢትዮጵያ ሀብትና ንብረት መውደሙን ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የሰላም ስምምነት ላይ መደረሱን በበጎ መመልከታቸውን ገልፀዋል። የስምምነቱ ዝርዝር ይዘት ለሕዝብ ግልጽ እንዲደረግና መንግሥት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ቀውስ እየፈጠረ ነው ያሉትን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እንቅስቃሴ እንያስቆምና ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲያሰፍን ጠይቀዋል።
የፌዴራሉ መንግሥት፣ ሕወሓት ጦርነት ከመክፈቱ በፊትም ሆነ በሂደቱ ለችግሩ መፍትሔ ለመስጠት ከፍተኛ ጥረት አድርጎ እንደነበር አምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ገልፀዋል። ከደቡብ አፍሪካው እና ከኬንያው ይፋዊ ንግግር አስቀድሞ ሲሸልስ እንዲሁም ሁለት ጊዜ ጅቡቲ ላይ በሁለቱ ወገኖች መካከል ውይይት ተደርጎ እንደነበርም ለፖለቲካ ፓርቲዎቹ መሪዎች ገልፀዋል። ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ከትናንት በስቲያ ወደ መቀሌ ስንጓዝ ያስተዋልነው የሕዝቡ ስሜት ሰላምን ምን ያህል ይፈልግ እንደነበር ያስተዋልንበት ነው ብለዋል። ፖለቲካዊ ውይይቶች የዘገዩበትን ምክንያትም ግልጽ አድርገዋል።
"የፖለቲካ ውይይቱን አቆይተነዋል። ለምንድን ነው ያቆየነው የሽግግር መንግሥት መቼ ይሁን ፣ ምርጫ እንዴት ይሁን የሚለውን ለመፍታት መሣሪያ ማስረከብ አለባቸው። ስለዚህ መሣሪያ ማስረከብ ዛሬ ይጀመራል። መከላከያ ወደ መቀሌ አቅራቢያ ዛሬ ይንቀሳቀሳል" ብለዋል። የሽግግር ፍትሕ ፣ እንዲሁም የወንጀል ተጠያቂነት በሂደት የሚተገበሩ ቁልፍ ሥራዎች መሆናቸውንም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ ገልፀዋል። "አሁን ሁለት ጉዳዮች አሉ። አንደኛው የሽግግር ፍትሕ ነው። የገደለ ፣ ሴት የደፈረ ግን ጉዳዩ በፍርድ ቤት ይፈታል። ትጥቅ መፍታቱ አንድ ጫፍ ሲደርስ ለፖለቲካ ውይይት 'ስፔስ' መክፈት ይኖርብናል።
"በፕሪቶሪያው ስምምነት 11 አጀንዳዎችን ለይተን በሁለት ቀናት ውስጥ በ 5ቱ ተስማምተን ነበር፣ ይህ ሲሆን የምእራቡ አለም ደስተኛ አልነበረም ያሉት አምባሳደር ሬድዋን ከዚህ በመነሳት "እንድንታረቅ ይፈለግ ነበር ወይ"? ብለን እንድንጠይቅ አድርጎን ነበር ብለዋል። በጥያቄ ከተነሱና ምላሽ ከተሰጠባቸው ጉዳዮች አንዱ የኤርትራ ኃይል ጉዳይ ይገኝበታል።በተሰጠው ማብራሪ አወዛጋቢ የሆኑ የይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች በሪፐብሊኩ ሕገ መንግሥት መሠረት ምላሽ ያገኛሉ ተብሏል። የክልሎች ልዩ ኃይል አደረጃጀት አሁን ሥነ ሥርዓት ወይም ደንብ ይውጣለት ስለመባሉም ገለፃ ተሰጥቷል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተደረገው በዛሬው ውይይት ሰፋ ያሉና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችም በገለፃም ፣ በጥያቄም፣ በምላሽም ተስተናግደዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ