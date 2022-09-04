ስለ መብት ጥሰቶች የመንግሥት የምርመራ ውጤት

የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ኃይላት በአፋር እና አማራ ክልሎች ውስጥ 2831 ሰዎችን መግደላቸውን የመብት ጥሰቶችን ለመመርመር የተቋቋመው የሚኒስትሮች መርማሪ ግብረ ኃይል የምርመራ እና ክስ ኮሚቴ ዛሬ ባቀረበው ጊዜያዊ የምርመራ ውጤት ይፋ አደረገ። ዘገባው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈፀማቸውን አመልክቷል።
የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ኃይላት በአፋር እና አማራ ክልሎች ውስጥ 2831 ሰዎችን መግደላቸውን የመብት ጥሰቶችን ለመመርመር የተቋቋመው የሚኒስትሮች መርማሪ ግብረ ኃይል የምርመራ እና ክስ ኮሚቴ ዛሬ ባቀረበው ጊዜያዊ የምርመራ ውጤት ይፋ አደረገ። ዘገባው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈፀማቸውን አመልክቷል። በዚህም የሕወሓት ኃይላት በሰብዓዊነት ላይ የተቃጣ እና የጦር ወንጀል መፈፀሙን የሚያመለክት ዓለም አቀፍ ወንጀል መፈፀማቸውን በምርመራው ማግኘቱን ኮሚቴው ዘርዝራል።
በሌላ በኩል የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብት ምክር ቤት ያቋቋመው «ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶች ኮሚሽን በኢትዮጵያ» ያደረገውን የመብት ጥሰት የምርመራ ውጤት መደምደሚያም መንግሥት «ተጠያቂነትን ለማስፈን ሳይሆን የተወሰኑ ሰዎች የሚያራምዱትን ሀሳብ ለመተግበር የወጣ ዘገባ ነው» በሚል ውድቅ አድርጎታል።
በፍትሕ ሚኒስቴር የጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፍቃዱ ፀጋ ከመስከረም 5 እስከ መጋቢት 24 ቀን፣ 2014 ዓ.ም በተከናወነው ምርመራ 175 ወረዳዎች ላይ 11 ሺህ በላይ ምስክሮች ለምርመራው ግብዓት መስጠታቸውን እና 158 ገለልተኛ ባለሙያዎች መሳተፋቸውን ገልፀዋል። በምርመራው በአፋር እና አማራ ክልሎች ውስጥ የሕወሓት ኃይሎች አደረሱት ያሉትን ጥፋት ዘርዝረዋል።
የወንጀሉን አፈፃፀም በተመለከተም ሕወሓት እና ሸኔ የተባሉ አሸባሪ ተብለው የተፈረጁ ድርጅቶች መፈፀማቸውን አቶ ፍቃዱ ገልፀዋል። በቆቦ፣ በአንጾኪያ ገምዛ፣ በጭና እና በጋሊኮማ የተፈፀሙ የጅምላ ጭፍጨፋዎችን ሆነ ተብሎ ታቅዶ የተፈፀሙ ስለመሆናቸው በማሳያነት ጠቅሰዋል።
በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት መዘረፉንና ውድመት መድረሱን የገለፁት ኃላፊው የኅብረተሰብን ሥነ ልቦና ለመስበርና አንገት ለማስደፋት ጭምር ወንጀሎቹ በበቀል ስሜት መፈፀማቸውን በማስረጃ ማረጋገጣቸውን ገልፀዋል። የተፈፀሙት ወንጀሎች በሰብአዊነት ላይ የተቃጡ መሆናቸውንና ከቀጣዩ ጥቅምት ወር ጀምሮ ክስ እንደሚመሰረትም ገልፀዋል።
በሌላ በኩል የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ያቋቋመው መርማሪ ኮሚሽን ከሰሞኑ ያወጣውን ዘገባ መንግሥት ውድቅ አድረጓል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመመርመር የተዋቀረው የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል ጽ/ቤት ኃላፊ ዶክተር ታደሰ ካሳ የመንግሥትን አቋም የመርማሪውን ዘገባ አጣጥለዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ