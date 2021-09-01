 ስለጦርነቱ ማብራሪያ ተጠየቀ | ኢትዮጵያ | DW | 26.10.2021

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ኢትዮጵያ

ስለጦርነቱ ማብራሪያ ተጠየቀ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ  ፍትሕ (ኢዜንማ)ን የሚወክሉ 4 የምክር ቤት አባላት ለምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ በፃፉት ደብዳቤ እንዳሉት መንግሥት ጦርነቱን ለማጠናቀቅ ያቀደበትን ጊዜ፣ ከሕዝብና ከፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠብቀዉን ድጋፍ ማወቅ ይፈልጋሉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:17

የኢዜማ እንደራሴዎች ስለጦርነቱ ጠቅላይ ሚንስትሩ እንዲያብራሩ ጠቀቁ

 

የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሰሜን ኢትዮጵያ ዉስጥ ስለሚደረገዉ ጦርነት ለሐገሪቱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ እንዲሰጡ የተቃዋሚ ፓርቲ እንደራሴዎች ጠየቁ።የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ  ፍትሕ (ኢዜንማ)ን የሚወክሉ 4 የምክር ቤት አባላት ለምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ በፃፉት ደብዳቤ እንዳሉት መንግሥት ጦርነቱን ለማጠናቀቅ ያቀደበትን ጊዜ፣ ከሕዝብና ከፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠብቀዉን ድጋፍ ማወቅ ይፈልጋሉ።ተወካዮቹ እንደሚሉት አሁን የሚደረገዉ ጦርነት እና በሐገሪቱ ላይ «የተደቀነ» ያሉትን አደጋ ለመከላከል መንግሥት የሚያደርገዉን ጥረትና ዕቅዱን ጠቅላይ ሚንስትሩ እንዲያብራሩላቸዉ ይፈልጋሉ።ደብዳቤዉ ለምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ እንደደረሰ መልስ እንደሚሰጥ የአፈ ጉባኤዉ ረዳት አስታዉቀዋል።

ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

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የኢዜማ እንደራሴዎች ስለጦርነቱ ጠቅላይ ሚንስትሩ እንዲያብራሩ ጠቀቁ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

My City Addis Ababa Aufgenommen: 2018 Addis Ababa

የሰሜኑ ጦርነት ኤኮኖሚያዊ ዳፋ 01.09.2021

የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት "የኤኮኖሚ አሻጥር በመፍጠር" የከሰሷቸው የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ እየወሰዱ ነው። የንግድ እና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 50 ሺሕ 450 የንግድ ድርጅቶች መታሸጋቸውን አስታውቋል። መስሪያ ቤቱ ባወጣው መረጃ መሠረት 1 ሺሕ 520 የንግድ ተቋማት ፈቃዳቸው የተሰረዘ ሲሆን 257 ደግሞ ታግደዋል

Members of the Amhara Special Force return to the Dansha Mechanized 5th division Military base after fighting against the Tigray People's Liberation Front (TPLF), in Danasha, Amhara region near a border with Tigray, Ethiopia November 9, 2020. REUTERS/Tiksa Negeri

ስለ ሰሜን እዝ ጥቃት ማብራሪያ  11.11.2020

ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በሰሜን እዝ ላይ በተሰነዘረው ጥቃት ህወሓት  የሀያኛ ክፍለ ጦር አዛዥን በማፈን በመገናኛ ሬድዮ ጦርነት፣ ደም መፋሰስ ይቅርብን የሚል ትዕዛዝ እንዲያስተላልፍ መደረጉን በመግለጥ ሰሜን እዝ ተባብሯል የተባለበት መነሻ ይህ ነው ብለዋል።

Russia's Athletics Federation (ARAF) presidential candidate, former pole vaulter and two-time Olympic champion Yelena Isinbayeva makes her announcement to withdraw from the race during the country's athletics body'?s conference in Moscow on December 9, 2016. / AFP / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

ዉይይት፣ የትግራዩ ዉጊያና መገናኛ ዘዴዎች 06.12.2020

ለመገናኛ ዘዴ ማብራሪያ መስጠት የሚገባቸዉ  ባለስልጣናት፣ ፖለቲከኞች፣ አቀንቃኞች እና ጋዜጠኛ ተብዬዎቹ ምንደኞች  «እኛ እና እነሱ» ባሉት ጠባብ ጎሬ ያልታጨቁ ገለልተኛ ጋዜጠኛ፣ ባለሙያና ሙሑራንን ለማሸማቀቅ፣ ለከት ላጣ ስድብ፣ ክስና ወቀሳ መባተላቸዉ ደግሞ ከማሳዘንም አልፎ ያስተዛዝባል።