ስለግጭቱ የዓለም አቀፉ ማኅብረሰብ አስተያየት

ነሐሴ 24 ቀን በመቀሌ የሚገኘውን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ንብረት የትግራይ ኀይሎች በመቆጣጠር በ12 ቦቴዎች ውስጥ የነበረ 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ ወስደዋል።ይህንን ዘረፋ ለመከላከል፣በስፍራው የነበረው ቡድን ያደረገው ጥረት አልተሳካም።"ስለጉዳዩ እስካሁን በህወሓት በኩል የተባለ ነገር የለም።
በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ መንግሥትና ህወሓት የሠላም ጥረት እንዲጀምሩ የተባበሩት ሠንግሥታት ድርጅትና አሜሪካ ጥሪ አቀረቡ።የመንግሥታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዥ፣በኢትዮጵያ እንደገና ጦርነት መቀስቀሱ እንዳሳዘናቸው ገልጸው ሠላም ጥረት እንደገና እንዲጀመር ጥሪ ማቅረባቸውን ቃል አቀባያቸው ስቴፋን ጁዳሪክ ተናግረዋል።አሜሪካም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒ ብሊንከን አማካይነት፣ባወጣችው መግለጫ ጦርነቱ ዳግም መቀስቀሱ እንዳሳሰባትና ተፋላሚ ኀይላቱ በአስቸኳይ የሠላም ጥረት እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርባለች። ዋና ጸሐፊው፣በኢትዮጵያ እንደገና ጦርነት መቀስቀሱ በእጅጉ እንዳሳዘናቸውና እንዳስደነገጣቸው ተናግረዋል።ጦርነቱ በአስቸኳይ ቆሞ፣በተፋላሚ ኅይላቱ መኻከል የሠላም ድርድር እንዲጀመር ጥሪ ማቅረባቸውንም ዱጃሪክ አመልክተዋል።"ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆም እና በመንግሥት እና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ(ህወሓት)መኻከል የተጀመረው የሰላም ድርድር እንደገና እንዲጀመር ዋና ጸሐፊው ጠንከር ያለ ጥሪ አቅርበዋል።"ለተቸገሩ ሰዎች የሰብዓዊ ተደራሽነት ሙሉ ዋስትና እና የሕዝብ አገልግሎቶችን መልሶ ማቋቋም፣ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ዋና ጸሐፊው አመልክተዋል።ጉተሬሽ ፥በኢትዮጵያ የትግራይ፣ የዐማራ፣ኦሮሞና አፋር ክልሎች በጦርነቱ ምክንያት ብዙ መከራ እንደደረሰባቸው አክለው ገልጸዋል።ኢትዮጵያ በጣም አስቸጋሪ የሆነ የሰብዓዊ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ፣ካለፉት 40 ዓመታት ወዲህ የከፋ ድርቅ እንደገጠማት ቃል አቀባዩ ተናግረዋል።ሁለተኛው ዙር 840 ቶን ማዳበሪያ፣ አርሶ አደሩን ለመደገፍ ወደትግራይ መግባቱን የገለጹት ቃል አቀባዩ፣ነገር ግን በጦር ግንባር አካባቢ ያሉ ሰላማዊ ሰዎች ደህንነት ስለሚያሳስበን ሁሉም ወገኖች በዓለም ዓቀፍ ሕግ መሠረት የሚጠበቅባቸውን ግዴታ እንዲወጡ እንጠይቃለን ብለዋል።
ትናንት ያገረሸው ጦርነት ምን ዐይነት ተጽእኖ እዳስከተለም በመግለጫቸው ላይ አስረድተዋል።"ነሐሴ 24 በመቀሌ የሚገኘውንየዓለም ምግብ ፕሮግራም፣ንብረት የትግራይ ኀይሎች በመቆጣጠር በ12 ቦቴዎች ውስጥ የነበረ 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ ወስደዋል።ይህንን ዘረፋ ለመከላከል፣በስፍራው የነበረው ቡድን ያደረገው ጥረት አልተሳካም።"ስለጉዳዩ እስካሁን በህወሓት በኩል የተባለ ነገር የለም።ይህ የነዳጅ ክምችት ለሰብዓዊ ስራ፣ለምግብ፣ማዳበሪያ እና ሌሎች የአደጋ ጊዜ ቁሳቁሶች ጥቅም ላይ መዋል ነበረበት።ማንኛውም የሰብዓዊ ዕቃዎች ወይም ቦታዎችን መዝረፍ ወይም መውረስ እናወግዛለን ያሉት ያሉት ቃል አቀባዩ፣ሁሉም ወገኖች በዓለም አቀፍ ደሰብዓዊ ሕግ መሰረት ግዴታቸውን እንዲወጡ እና የሰብዓዊ ሠራተኞችን እንቅስቃሴና ንብረቶችን እንዲያከብሩ ጠይቀዋል።
በተመሳሳይ፣አሜሪካም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን አማካይነት የተቀሰቀሰው ጦርነት ስጋት እንዳሳደረባት ገልጻለች። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ላይ ለመድረስ እና በመጨረሻም ግጭቱን በመቀነስ በትግራይ፣በአፋር፣እና ዐማራ ክልሎች ሰብዓዊ ዕርዳታ ለማድረስ መንገዱን እንዳመቻቸ በትናንትናው ዕለት በወጣው መግለጫ ተመልክቷል።በቅርብ ጊዜ የተቀሰቀሰው ጦርነት ትንኮሳ የተሞላባቸው ትርክቶችና እንዱሁም ዘላቂ የተኩስ አቁም ዕጦት እየታደ የነበረውን መሻሻል አደጋ ውስጥ መክተቱንም ተናግረዋል።በተጨማሪም ለጋራ ደህንነት እና ለመላው ኢትዮጵያውያን ብልጽግናና ዕድገት ለማምጣት ሁሉንም ያሳተፈ የፖለቲካ ሂደት እንዲፈጠር የሚደረገውን ጥረት እንደሚያዘገየውም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ መግለጫ አስረድቷል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ