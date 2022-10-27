ስለደቡብ አፍሪካው ንግግር የፖለቲካ ተንታኞች አስተያየት
በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ስላለው ውይይት የፖለቲካ ተንታኞች አስተያየት
በፌደራል መንግስትና ትግራይን በሚያስተዳድረው ሕወሐት መካከል በአፍሪካ ሕብረት አማካይነት ንግግር ከተጀመረ እንሆ ዛሬ ሦስተኛ ቀኑን ይዟል። ውይይቱ በዝግ የሚካሄድ በመሆኑ እስካሁን የደረሱበት ስምምነትም ሆነ ስለሚወያዩበት አጀንዳ ምንም የተባለ ነገር የለም። ከደቡብ አፍሪካው ውይይት ምን ይጠበቃል? ስንል ሦስት የፖለቲካ ሳይንስ ሙሁራንና ተንታኞችን አነጋግረናል። ባነጋገርናቸው ቅደም ተከተል የፖለቲካ ሳይን ሙሁሩ ፕሮፍሰር አድማሱ ገበዮሁ የሰጡንን አስተያየት እናስቀድም።
``የደቡብ አፍሪካው በተጨባጭ የሚያመጣው ለውጥ የለውም። ነገር ግን ለስማችንም ይሁን ለማንኛውም ነገር መድረክን አክብሮ ተገኝቶ መደረግ የሚችለውን ነገር መነጋገር ጥሩ ነው። የሚነጋገሩት ግን በተግባር አሁን የሚደረገውን ነገር ብቻ ነው መናገር የሚችሉት። ምክንያቱም መሳሪያቸውን ማስረከnብ አለባቸው፣ ወያኔን ማለቴ ነው። በክብር ካስረቡ አስረከቡ ካላስረከቡም ይዋል ይደር እንጂ የመከላከያ ሰራዊት ያንን በእጁ ማስገባቱ አይቀርም። ከዚህ ውጭ ግን ያለው ምንም አልጠብቅም።``
የፖለቲካ ሳይንስ ሙሁርና ተንታኝ ዶክተር ያቆብ አርሳኖ ስለውይይቱ ያላቸውን ግምት እንዲህ አስቀምጠዋል። `` እንግዲህ እኔ እንደምገምተው የቲፒኤል ኤፍ ታጣቂዎች በጦር ሜዳ ላይ ብዙ ጉዳቶች እየደረሰባቸው ብዙ ቦታዎችን እየለቀቁ ከአማራም ከዓፋርም እንደለቀቁ እናቃለን። ሪፖርትድ ነው፣ የታመነ ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ደግሞ ትግራይ ውስጥ ዘልቀው ገብተው በርካታ ከተሞችን ቁልፍ ቦታዎችን እንደተቆጣጠረ እንደያዘ፣ ሰላም የማስከበር ሂደቱም በማዕከላዊ መንግስት አንጻር እና ፍላጎት እያካሄደው እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ማለት የህወሐት ሃይሎች እየተሸነፉ የሚሄዱበት ነባራዊ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ደቡብ አፍሪካ ላይ የሚደረገው የሰላም ውይይት እንደሚመስለኝ የኢትዮጵያ መንግስት የበላይነት ያለው ምናልባት ``አልትሜትሊ`` መሳሪያችሁን አስቀምጣችሁ ለትግራይ የሚሆን የሰላም ጉዳይ ላይ መነጋገር አግባብ ነው። ይህን የማታደርጉ ከሆነ ያው የጦርነቱ ``ግራቪቲ`` ወዴት እንደሚወስድ ይታወቃል በሚል የሚቆም ይመስለኛል።``
ሌላው የአፍሪካ የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኝ ፕሮፌሰር መድሃኔ ታደሰ ስለውይይቱ ያስቀመጡት ግምት እንደሚከተለው ቀርቧል። `` ትንሽ አስቸጋሪ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ፊትለፊት በልኡካን ደረጃ ዓለም እያየው ``ፓብሊክ`` በሆነ መልኩ ተገናኝተው ስለማያውቁ አዲስ ነገር ነው የሚሆነው። እንግዲህ አሁን ትልቁ ነገር የሚፈጠረው ሂደቱ እንዴት ይሁን? ግቡስ ምን ይሁን? የሚለው``ሞዳሊቲስ`` ላይ ነው የሚያተኩሩት። ያው የሁለቱም ፍላጎት ይታወቃል። የማይናኝ፣ እማይገጣጠም ተጻራሪ ፍላጎት ነው ያላቸው። የኢትዮጵያ መንግስት እውቅና መስጠትም አይፈልግም። ሃላፊነት አለብኝ ትግራይን አስተዳድራለሁ፣ በቁጥጥሬ ሥር ነው የሚል ስእል ነው መስጠት የሚፈልገው። ስለዚህ ሁለት የታጠቀ ሃይል በአንድ ሃገር አይኖርም፣ ሃላፊነቱ ህጋዊነቱ የኔ ነው። የሚል አቀራረብ ይዞ ነው የሚመጣው።
የትግራይ ደግሞ በአብዛኛው ግልጽ ነው። ቶክስ ይቁም ዋናው ነገር። ጊዚያዊ የቶክስ አቁም ስምምነት ይደረግ እና የእርዳታ እህል ይግባ ከዛም ወደ ነበርንበት እንመለስና ከዛ ቦኋላ የፖለቲካ ውይይት ተደርጎ ሰፊው የሃገሪቱ ችግር በዛ ማእቀፍ ሌላው ቀስ በቀስ ይፈታል ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ማድረግ የሚፈልግ አይመስለኝም። ለዛ ነው ውይይቱ የተጓተተና አስቸጋሪ የሚሆነው።``
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ