 ስለክልል የቤንች ሸኮ ዞን ነዋሪዎች አቤቱታ | ኢትዮጵያ | DW | 17.11.2021

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ኢትዮጵያ

ስለክልል የቤንች ሸኮ ዞን ነዋሪዎች አቤቱታ

የቤንች ሸኮ ዞን ፖለቲከኞችና የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሱን ክልል ለማደራጀት በዝግጅት ላይ ለሚገኘው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የተካሄደው የማዕከል ከተሞች ምርጫ በጋራ የተደረሱ ስምምነቶችን የጣሰ ነው በማለት ቅሬታቸውን ለፌደራሉ መንግስት አቀረቡ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:59

«በጋራ የተደረሱ ስምምነቶችን የጣሰ ነው»

የቤንች ሸኮ ዞን ፖለቲከኞችና የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሱን ክልል ለማደራጀት በዝግጅት ላይ ለሚገኘው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የተካሄደው የማዕከል ከተሞች ምርጫ በጋራ የተደረሱ ስምምነቶችን የጣሰ ነው በማለት ቅሬታቸውን ለፌደራሉ መንግስት አቀረቡ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች የሕዝበ ውሳኔ ማስጸፈሚያ ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት በበኩለ የማዕከል ከተሞች ምርጫ የተከናወነው በግልፅ በተቀመጡ መስፈርቶች መሰረት ነው ሲል ዐስታውቋል።

 ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ 

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ኂሩት መለሰ
 

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«በጋራ የተደረሱ ስምምነቶችን የጣሰ ነው»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Cultural dance of SNNPR, Ethiopia, 04.11.2021 Foto by Author Shewangizaw Wegayehu

ያለፉት ሦስት ዓመታት ጉዞ አልጋ በአልጋ አልነበረም 04.11.2021

The people of southwestern Ethiopia for the referendum to be held on Thursday Titel : Five zones in the Southern Nations, Nationalities, and Peoples Region (SNNPR) and one Special District will hold a referendum on Thursday to separate or to stay in Southern Region. Our Corri. from Hawassa is today in Bonga city to look at the preparation for the referendum. Author: Shewangizaw Wegayehu Corri DW Hawassa Schlagworte: Ethiopia, Äthiopian Addis Ababa , Addis Abeba, Hawassa

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝበ-ውሳኔ አስራ አንደኛው ክልል እንዲቋቋም ወሰነ 09.10.2021

በደቡብ ክልል አምስት ዞኖች እና አንድ ልዩ ወረዳ የተካሔደው ሕዝበ-ውሳኔ አስራ አንደኛው የኢትዮጵያ ክልል እንዲቋቋም ወሰነ። ምዕራብ ኦሞ፣ ቤንች ሸኮ፣ ካፋ፣ ዳውሮ፣ ሸካ ዞኖችና ኮንታ ልዩ ወረዳ "ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ወጥተው የጋራ አንድ ክልል መመሥረታቸውን እደግፋለሁ" የሚለው አማራጭ 1 ሚሊዮን 221092 ድምጾች አግኝቷል

Mitiku Kedir, South West people’s region referendum project office head Wo- Hawassa, Ethiopia Wann- 15.09.2021 Author- Shewangizaw Wegayehu (DW correspondent)

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝበ ውሳኔ 15.09.2021

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ከሁለት ሳምንታት በኋላ ለሚካሂዱት ሕዝበ ውሳኔ አስፈላጊውን መሰናዶ ማድረጉን የሕዝበ ውሳኔው ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት ዐስታወቀ። ሕዝቡ በዕውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያሳልፍ በክልል መደራጀት በሚኖረው ጥቅምና ጉዳት ዙሪያ እስከ ቀበሌ በሚገኙ የማኅበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት መደረጉም ተገልጧል።