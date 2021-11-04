ስለክልል የቤንች ሸኮ ዞን ነዋሪዎች አቤቱታ

የቤንች ሸኮ ዞን ፖለቲከኞችና የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሱን ክልል ለማደራጀት በዝግጅት ላይ ለሚገኘው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የተካሄደው የማዕከል ከተሞች ምርጫ በጋራ የተደረሱ ስምምነቶችን የጣሰ ነው በማለት ቅሬታቸውን ለፌደራሉ መንግስት አቀረቡ።
የቤንች ሸኮ ዞን ፖለቲከኞችና የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሱን ክልል ለማደራጀት በዝግጅት ላይ ለሚገኘው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የተካሄደው የማዕከል ከተሞች ምርጫ በጋራ የተደረሱ ስምምነቶችን የጣሰ ነው በማለት ቅሬታቸውን ለፌደራሉ መንግስት አቀረቡ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች የሕዝበ ውሳኔ ማስጸፈሚያ ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት በበኩለ የማዕከል ከተሞች ምርጫ የተከናወነው በግልፅ በተቀመጡ መስፈርቶች መሰረት ነው ሲል ዐስታውቋል።
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሰ