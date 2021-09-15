 ስለአምባሳደሮቹ ሹመት አስተያየት በአጥኚዎችና ተመራማሪዎች | ዓለም | DW | 27.01.2022

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ዓለም

ስለአምባሳደሮቹ ሹመት አስተያየት በአጥኚዎችና ተመራማሪዎች

በፕሬዝዳንት ሣሕለ ወርቅ ዘውዴ ትናንት የተሰጠው የአምባሳደሮች እና የባለ ሙሉ ሥልጣን አምባሳደሮች ሹመት ተገቢነት በሰፊው የሕዝብ መነጋገሪያ ሆኗል። በዘረፉ ጥናት እና ምርምር ያደረጉ ባለሞያዎችን አነጋግረናል። ባለሞያዎቹ ስለሹመቱ ያላቸውን አስተያየት ያካፍሉናል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:16

የሹመቱ ተገቢነት በሰፊው የሕዝብ መነጋገሪያ ሆኗል

በፕሬዝዳንት ሣሕለ ወርቅ ዘውዴ ትናንት የተሰጠው የአምባሳደሮች እና የባለ ሙሉ ሥልጣን አምባሳደሮች ሹመት ተገቢነት በሰፊው የሕዝብ መነጋገሪያ ሆኗል። በተለይ በቅርቡ የወታደራዊ መኮንንነት ማዕረግ እድገት ያገኙት ጀነራሎች፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል ዐፈ ጉባኤ እና ኢትዮጵያን በዐባይ ውኃ ጉዳይ ወክለው በመደራደር የሚታወቁ የነበሩት ሚኒስትር አሿሿም ላይ የተገቢነት ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ሁለት የውጭ ግንኙነት ዘርፍ ባለሙያዎች አንደኛው ይህ ሙያ የሚታወቅ የሞያ ብቃት፣ ከልብ የመነጬ አገራዊ ፍቅር እና ራእይ የሚጠይቅና በዚህ መስፈርት ሊሰጥ እንደሚገባ ሲገልፁ፣ ሌላኛው ደግሞ ሹመቱ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል ብለዋል። ለዚህ ምክንያት ያሉት ደግሞ ጀነራሎቹ በሞያቸው አገርን ማገልገላቸው የላቀ ይጠቅማል፣ በውኃ ሙያ ላይ የቆዩት ሚኒስትርም በነበሩበት ሕዝብን ማገልገላቸው ውጪ ሄደው ከሚሰሩት ዲፕሎማሲ የማይስተካከል በመሆኑ ነው ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግን ሹመቱ በጥናት የተከናወነ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብሏል።

ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ 

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የሹመቱ ተገቢነት በሰፊው የሕዝብ መነጋገሪያ ሆኗል  

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