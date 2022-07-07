ስለቦሪስ ጆንሰን ስልጣን መልቀቅ የተሰጡ አስተያየቶች

የአውሮጳ ህብረት ከፍተኛ ሹማምንት ስለቦሪስ ከስልጣን መልቀቅ እስካሁን በግልጽ ያሉት ባይኖርም፤ የአውሮጳ ኅብረት ቃል አቀባይ ግን፤ የብሬክዚትን ውል ተግባራዊ ለማድረግ የተሻለ ወቅት ሊሆን እንደሚችል ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የዩክሬኑን ፕሬዝዳንት ሚስተር ቮሌድሜየር ዜሌንስኪ“ከስልጣን መውረደዎን የሰማነው በታላቅ ሀዘን ነው”ብለዋል በትዊተር
የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሶን ትናንት ከጠቅላይ ሚኒስተርነት ስልጣናቸው የለቀቁ መሆናቸውን በመግለጽ ገዡ የወግ አጣባቂዎች ፓርቲ እሳቸውን የሚተካ እስከሚሾም ድረስ ግን ስራቸውን እየሰሩ እንደሚቆዩ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስተሩ ይህን ውሳኔ እንዲወስዱ የተገደዱት፤ ካለፈው ዕሮብ ጀምሮ ከአምሳ በላይ ሚኒስትሮችና ከፍተኛ ባስልጣኖች፤ ከሳቸው ጋር ለመስራት እንደማይፈልጉ በመግለጽ ስልጣናቸውን ስለለቀቁ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መላ ብሪታኒያ በኮቪድ ወረርሺኝ ምክኒያት በአስገዳጅ ሕግ ዝግ በነበረበት ወቅት፤ በቢሯቸው ድግስ እንዲደረግ በመፈቀድና በመሳተፍ ሕግ በመጣስ ተጋልጠውና ተክሰው ቅጣት የተጣለባቸው መሆኑ የሚታወስ ሲሆን፤ በቅርቡ ደግሞ አንድ የስነ ምግባር ጉድለት ያለበትን ወዳጃቸውን እያወቁ ለከፍተኛ ስልጣን በመሾማቸው ነው፤ ሚኒስትሮቹና ሌሎች ባለስልጣኖች እምነት እንዳጡባቸውና ፊታቸውን እንዳዞሩባቸው የተገለጸው። ሚስተር ጆንሰን ግን ፓርቲያቸውና የካቢኔ አባሎቻቸው እየተሰሩ ያሉትን ስራዎችና በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲደግፏቸውና በስልጣናቸው እንዲያቆዩዋቸው ቢማጸኑም፤ ባለመስካቱ በመጨረሽ ስልጣናቸውን ሊለቁ ተገደዋል:” የወግ አጥባቄ ገዥ ፓርቲ አዲስ መሪና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስተር የሚፈልግ መሆኑ ግልጽ ሆኗል” በማለት ፓርቲው የሚተካቸውን እስከሚመርጥ ብቻ ስራቸውን እየሰሩ እንደሚቆዩ አስታውቀዋል።
ሚስተር ጆንሰን በስልጣን በቆዩባቸው አመታት ለብሪታኒያ የሚበጁ ወሳኝ ስራዎችን የሰሩ መሆኑንም በመግለጫቸው ዘርዝረዋል። “ መንግስቴ ብርታኒያን ከአውሮፓ ህብረት እንድትላቀቅ በማድርግ፤ ብርታኒያ የራሷን ህግ በፓርላማዋ የማውጣት መብቷን ዳግም እንድታገኝ አድርጓል” በማለት ሆኖም ግን ፓርቲያቸውና ፓርላማው እንዳልተረዷቸውና ክስልጣናቸው እንዳወረዷቸው በፀፀት ተናግረዋል
ቦሪስ ጆንሰን በብሪታኒያ ፖለቲካ በደንብ የሚታወቁት ብሪታኒያን ከህብረቱ እንድትወጣ በተጠራው ህዝበ ውሳኔና ከዚያም የመውጫው ሂደት ፍጻሜ እንዲያገኝ በፈጸሟቸው ስራዎች ነው። ዓላማቸውን ለማስፈጸም ሁሉንም ከማድረግ ወድኋላ አይሉም የሚባሉት ቦሪስ፤ ብሪታኒያ ከህብረቱ እንድትወጣ ለማድረግ በህዝበ ውሳኔው ዘመቻ ትክክል ያልሆኑ መረጃዎችን ለህዝቡ ያስተላለፉ ነበር በመባልም ሲወቀሱ ነበር። በኋላም በመውጫ ሂደቱ፤ ቦሪስ በአውሮጳ ተደራዳሪዎች በኩል ጥሩ ስም የላቸውም። አስቸጋሪና ሀሳባቸውን የሚለዋውጡ እንድነበሩ ብቻ ሳይሆን የስምምነት ውሎችንም በመጣስ ይወቀሳሉ።
ቦሪስ አላግባብ በሴራ ክስልጣን እንድተወገዱ ቢያስቡም፤ ከፓርቲያቸውና ከተቃውሚዎች የሚሰማው“ተቃውሞ ግን ከፍተኛና ብርቱም ነው። የቀድሞ የብርታኒያ ጠቅላይ ሚኒስተር ጆን ሜጅር ቦሪስን፤ ተተኪ እስከሚመደብ በስልጣን ላይ ማቆየት አደገኛ ነው ሲሉ ደብዳቤ መጻፋቸው የተገለጸ ሲሆን፤ ሌሎችም ባስችኳይ ጠቅለው ከቢሮ መውጣት አለባቸው እያሉ ነው።
የአውሮጳ ህብረት ከፍተኛ ሹማምንት በግል ስለቦሪስ ከስልጣን መልቀቅ እስካሁን በግልጽ ያሉት ባይኖርም፤ ያውሮፓ ህብረት ቃል አቀባይ ግን፤ የብሬክዚትን ውል ተግባራዊ ለማድረግ የተሻለ ወቅት
ሊሆን እንደሚችል ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የህብረቱ የብሬክዚት ዋና ተደራዳሪ የነበሩት ሚስተር ሚሼል ባርኒየር የቦሪስ ጆንሰን ከብሪታኒያ ፖለቲካ መውጣት፤ ከብርታኒያ ጋር ላለው ግንኑነት አዲስ ምዕራፍ ሊከፍት ይችላል በማለት በቲዊተር ገጻቸው የጻፉ ሲሆን፤ ቀድሞ የቤልጅየም ጠቅላይ ሚኒስተርና የአውሮጳ ፓርላማ አባል ሚስተር ቬርሆፍስታድት ደግሞ እንዲሁ በቲዊተር ገጻቸው” “የቦሪስ ጊዜ ልክ እንደጓደኛቸው ሚስተር ትራፕም በሚያዛን ሁኔታ ተፈጸመ” በማለት የሳቸው መሄድ ላውሮፓና ብርታኒያ ቀጣይ ግንኙነት እንደሚረዳ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የቦሪስ ከስልጣን መውረድ ያሳዝነው የምስራቅ አውሮፓ አገሮችንና በይበልጥም የዩክሬኑን ፕሬዝዳንት ሚስተር ቮሌድሜየር ዜሌንስኪን መሆኑን ጋዜጦች እየዘገቡ ናቸው። ሚስተር ዘለንስኪ በቲውተር ገጻቸው “ከስልጣን መውረደዎን የሰማነው በታላቅ ሀዘን ነው” በማለት ስሜታቸው ገልጸዋል።
የተለየ አጋርነት አላት የምትባለው የዩኤስ አሜሪካ ባለስልጣናት ግን ወዳጅነታቸው ከብሪታኒያ ጋር መሆኑን በመግለጽ የቦሪስን ከስልጣን መልቀቅ ትኩረት እንዳልስጡት ነው የሚነገረው።
ገበያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ
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