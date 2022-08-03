ስለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የህዝብ አስተያየቶች

"ሕዝቡ ትኩረቱ የሰላም ድርድሩ ላይ ነበር። ያሉ የመኖራቸውን ያህል "በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብን እያለ ወደ ሌላ ጦርነት መገባቱ እንደ ሀገር የለየለት እብደት ነው" ሲሉ ሁኔታው የፈጠረባቸውን ስሜት አጋርተውናል። አስተያየት ሰጭዎቹ "ጦርነት በቃ ሊባል ይገባል። ሕዝቡም በመሪዎች ላይ ጫና ሊያሳድር ይገባል" ብለዋል።
የፌዴራል መንግሥት እና ትግራይን እየመራ የሚገኘው ሕወሓት ለአምስት ወራት ግድም ቆሞ የነበረው የሰብዓዊ ተኩስ አቁም መጣሱን በተመለከተ አንዳቸው ሌላኛቸውን እየከሰሱ ነው። ስለ ጦርነቱ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡ ሰዎች ፣ የጦርነቱ ዳግም መጀመር ድንጋጤ ፈጥሮብናል ብለዋል።"ሕዝቡ ትኩረቱ የሰላም ድርድሩ ላይ ነበር። ግን ይህ አለመሆኑ ጥሩ ዜና አይደለም" ያሉ የመኖራቸውን ያህል "በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብን እያለ ወደ ሌላ ጦርነት መገባቱ እንደ ሀገር የለየለት እብደት ነው" ሲሉ ሁኔታው የፈጠረባቸውን ስሜት አጋርተውናል። በሌላ በኩል የጦርነቱ ሰለባ መሆኑን የገለፀ አንድ ሰው "በየጊዜው ትውልድ መገበር?" በማለት ይጠይቃሉ። አስተያየት ሰጭዎቹ "ጦርነት በቃ ሊባል ይገባል። ሕዝቡም በመሪዎች ላይ ጫና ሊያሳድር ይገባል" የሚል ሀሳባቸውን ገልፀዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ