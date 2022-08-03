 ስለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የህዝብ አስተያየቶች | ኢትዮጵያ | DW | 25.08.2022

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ኢትዮጵያ

ስለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የህዝብ አስተያየቶች

"ሕዝቡ ትኩረቱ የሰላም ድርድሩ ላይ ነበር። ያሉ የመኖራቸውን ያህል "በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብን እያለ ወደ ሌላ ጦርነት መገባቱ እንደ ሀገር የለየለት እብደት ነው" ሲሉ ሁኔታው የፈጠረባቸውን ስሜት አጋርተውናል። አስተያየት ሰጭዎቹ "ጦርነት በቃ ሊባል ይገባል። ሕዝቡም በመሪዎች ላይ ጫና ሊያሳድር ይገባል" ብለዋል።

ስለጦርነቱ የተሰጡ ህዝብ አስተያየቶች

የፌዴራል መንግሥት እና ትግራይን እየመራ የሚገኘው ሕወሓት ለአምስት ወራት ግድም ቆሞ የነበረው የሰብዓዊ ተኩስ አቁም መጣሱን በተመለከተ አንዳቸው ሌላኛቸውን እየከሰሱ ነው። ስለ ጦርነቱ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡ ሰዎች ፣ የጦርነቱ ዳግም መጀመር ድንጋጤ ፈጥሮብናል ብለዋል።"ሕዝቡ ትኩረቱ የሰላም ድርድሩ ላይ ነበር። ግን ይህ አለመሆኑ ጥሩ ዜና አይደለም" ያሉ የመኖራቸውን ያህል "በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብን እያለ ወደ ሌላ ጦርነት መገባቱ እንደ ሀገር የለየለት እብደት ነው" ሲሉ ሁኔታው የፈጠረባቸውን ስሜት አጋርተውናል። በሌላ በኩል የጦርነቱ ሰለባ መሆኑን የገለፀ አንድ ሰው "በየጊዜው ትውልድ መገበር?" በማለት ይጠይቃሉ። አስተያየት ሰጭዎቹ "ጦርነት በቃ ሊባል ይገባል። ሕዝቡም በመሪዎች ላይ ጫና ሊያሳድር ይገባል" የሚል ሀሳባቸውን ገልፀዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ
 

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ስለጦርነቱ የተሰጡ ህዝብ አስተያየቶች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሲፒጄ መግለጫ እና የባለሙያዎች አስተያየት

የሲፒጄ መግለጫ እና የባለሙያዎች አስተያየት 03.08.2022

ከህዳር 4 ቀን 2020 ጀምሮ ቢያንስ 63 ጋዜጠኞች እና የመገናኛ ብዙኃን ሠራተኞች መታሰራቸውን ሲፒጄ ዘግቧል። ከነዚህም ውስጥ ስምንቱ እስከ ትናንት ድረስ በእሥር ላይ መሆናቸውን ጠቅሷል።

የዩክሬኑ ጦርነት ያስከተለው የስንዴ እጥረት   

የዩክሬኑ ጦርነት ያስከተለው የስንዴ እጥረት    26.03.2022

የቬልትሁንገር ሂልፈ ቃል አቀባይ ዚሞን ፖት እንደሚሉት እነዚህ ሀገራት አሁን የሚገኙበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው።ከዚህ ሌላ በርሳቸው አስተያየት በዓለማችን የምግብ እጥረት የለም። «ሁሉንም ዓለም ሊመግብ የሚችል  በቂ ምግብ በዓለማችን እየተመረተ ነው።ይሁንና የሚመረተው ሰዎች በአጣዳፊ ምግብ በሚያስፈልጋቸው ቦታዎች አይደለም።»

በኢትዮጵያ ስለታቀደው ሀገር አቀፍ ምክክር አስተያየት ከተለያዩ ከተሞች

በኢትዮጵያ ስለታቀደው ሀገር አቀፍ ምክክር አስተያየት ከተለያዩ ከተሞች 25.01.2022

በኢትዮጵያ ሊካሔድ በታቀደው አገራዊ ምክክር ላይ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ የሰጡትን አስተያየት አሰባስበናል። አስተያየት ሰጪዎች ስለውይይቱ ያላቸውን በጎ አመለካከት እና የተቃውሞ ሐሳብ አንስተው ሰንዝረዋል።