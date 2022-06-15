ስለሰላም ድርድሩ የህወሐት መግለጫ

የኤርትራ መንግሥት ሠራዊት የትግራይ ግዛት ከሆኑ አካባቢዎች አሁንም አለመውጣቱ እና በአዋሳኝ አካባቢዎች ተደጋጋሚ የከባድ መሳሪያ ድብደባ እየፈፀመ መሆኑ የገለፁት ዶክተር ደብረፅዮን፣ የኤርትራ ሠራዊት ከያዘው የትግራይ ግዛት እንዲወጣ እና ከትንኮሳዎች እንዲቆጠብ ጥሪ አቅርበዋል።
በህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት ጋር የጀመረው ድርድር እንደሌለ አስታወቀ። የትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል በሰጡት መግለጫ እንዳነሱት ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት ከፌዴራሉ መንግስት ጋር የተጀመረ «የተለየ ድርድር የለም» ብለዋል።
በሌላ በኩል በቀጣይ ሊኖር ለሚችል ድርድር ቅድመ ሁኔታዎች አስቀምጠዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኤርትራ መንግሥት ሠራዊት የትግራይ ግዛት ከሆኑ አካባቢዎች አሁንም አለመውጣቱ እና በአዋሳኝ አካባቢዎች ተደጋጋሚ የከባድ መሳሪያ ድብደባ እየፈፀመ መሆኑ የገለፁት ዶክተር ደብረፅዮን፣ የኤርትራ ሠራዊት ከያዘው የትግራይ ግዛት እንዲወጣ እና ከትንኮሳዎች እንዲቆጠብ ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ትግራይ ሰብአዊ እርዳታ የማቅረብ ተግባራት ላይ ከቅርብ ግዜ ወዲህ መሻሻሎች ቢታዩም በነዳጅ አቅርቦት እጦት ምክንያት መቐለ የደረሰው የሰብአዊ እርዳታ ወደ ተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ማዳረስ አልተቻለም ብለዋል።
ሚልዮን ሃይለስላሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሠ