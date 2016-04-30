  1. ወደ ይዘቱ ዝለል
  2. ወደ ዋናዉ ገፅ ዝለል
  3. ወደ ተጨማሪ የDW ድረ-ገፅ ዝለል
የቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት
አዲስ ድምፅአዲስ ቪዲዮ

ሳይንስ

ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ዘገባና ትንታኔ

ዘገባና ትንታኔ

ባለሙያዎች እንደሚሉት ለአየር መንገዱ ስኬት በኢትዮጵያውያን መመራቱ አስተዋፅኦ አድርጓል

በአቬሽን ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ትገኛለች?

በአቬሽን ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ትገኛለች?

የአውሮፕላን ክፍሎችን ለማምረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከግዙፉ የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ ከቦይንግ ጋር መስማማቱን ባለፈው ዓመት መንግስት ገልጿል
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ሰኔ 5 2016
ዲፕፌክ የሚባለውን የሰውሰራሽ አስተውሎትን መተግበሪያ በመጠቀም የእውነት የሚመስሉ ነገር ግን ሐሰተኛ የሆኑ ምሥሎችን እና ቪዲዮዎችም እየተሰሩ ነው።በዚህ ቴክኖሎጂ የአንድን ሰው ፎቶ እና ቪዲዮ በሌላ በመተካት እውነት በሚመስል መልኩም ተቀናብሮ ይሰራል።

በሰው ሰራሽ አስተውሎት የተሰሩ ቪዲዮዎችን እንዴት መለየት ይቻላል?

በሰው ሰራሽ አስተውሎት የተሰሩ ቪዲዮዎችን እንዴት መለየት ይቻላል?

በእነዚህ የፈጠራ ቪዲዮዎች ሰዎች ያልሰሩትን እና ያላሉትን ነገር እንዳሉ እና እንደሰሩ ተደርጎ የሚቀርብ በመሆኑ የጥላቻ ንግግር እና ሀሰተኛ መረጃዎችንም ያስፋፋል።
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ግንቦት 28 2016
የኤለክትሪክ መኪና ባትሪ በመሙላት ላይ

ኢትዮጵያ ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ምን ያህል ምቹ ናት?

ኢትዮጵያ ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ምን ያህል ምቹ ናት?

መንግስት ህብረተሰቡ የኤለክትሪክ ተሽከርካሪዎችን እንዲጠቀም በሚያበረታታው ልክ ለዚህ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶችን ቀድሞ በማሟላት ረገድ አልሰራም። .
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ግንቦት 21 2016
በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በሀሰት እና በተዛባ መረጃ ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው፤በማህበራዊ ህይወታቸው፣ በቤተሰባቸው ፣በስራ አካባቢያቸው እና በሙያቸው ላይ ጉዳት ማድረሱን ጥናቱ አመልክቷል ።

በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የኦንላይን ዘለፋ እና ማሸማቀቅ ከፍተኛ መሆኑን ጥናት አመለከተ

በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የኦንላይን ዘለፋ እና ማሸማቀቅ ከፍተኛ መሆኑን ጥናት አመለከተ

በበይነመረብ በተደረጉ ዘመቻዎች ለእስር እና ለስደት የተዳረጉ ስለመኖራቸውም ጥናቱ ፍንጭ ሰጥቷል።ይህም የጥቃቱን የአሳሳቢነት ደረጃ አሳይቷል።
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ግንቦት 14 2016
በሐረማያ ዩኒቨርስቲ ድጋፍ ከሚመረት ድንች በከፊል

ድንችን ለረዥም ጊዜ የማቆየት ዘዴ

ድንችን ለረዥም ጊዜ የማቆየት ዘዴ

ድንችን ለረዥም ጊዜ የማቆየት ዘዴ
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ግንቦት 7 2016
Symbolbild Gentechnik

የዘረመል ማሻሻያ የአይን ህክምና እና ያሳደረው ተስፋ

የዘረመል ማሻሻያ የአይን ህክምና እና ያሳደረው ተስፋ

በመላው ዓለም 38 ሚሊዮን ብርሃናቸውን ያጡ ወይም አይነስውራን ሰዎች እንደሚገኙ የዓለም ጤና ድርጅት ይፋ ያደረገው አንድ ጥናታዊ ጽሁፍ ያመለክታል።
አፍሪቃረቡዕ፣ ሚያዝያ 30 2016
ተጨማሪ አሳይ