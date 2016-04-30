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ዘገባና ትንታኔ
በአቬሽን ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ትገኛለች?
በአቬሽን ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ትገኛለች?
የአውሮፕላን ክፍሎችን ለማምረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከግዙፉ የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ ከቦይንግ ጋር መስማማቱን ባለፈው ዓመት መንግስት ገልጿል
ኢትዮጵያ
5 ሰኔ 2016
ረቡዕ፣ ሰኔ 5 2016
በሰው ሰራሽ አስተውሎት የተሰሩ ቪዲዮዎችን እንዴት መለየት ይቻላል?
በሰው ሰራሽ አስተውሎት የተሰሩ ቪዲዮዎችን እንዴት መለየት ይቻላል?
በእነዚህ የፈጠራ ቪዲዮዎች ሰዎች ያልሰሩትን እና ያላሉትን ነገር እንዳሉ እና እንደሰሩ ተደርጎ የሚቀርብ በመሆኑ የጥላቻ ንግግር እና ሀሰተኛ መረጃዎችንም ያስፋፋል።
ኢትዮጵያ
28 ግንቦት 2016
ረቡዕ፣ ግንቦት 28 2016
ኢትዮጵያ ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ምን ያህል ምቹ ናት?
ኢትዮጵያ ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ምን ያህል ምቹ ናት?
መንግስት ህብረተሰቡ የኤለክትሪክ ተሽከርካሪዎችን እንዲጠቀም በሚያበረታታው ልክ ለዚህ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶችን ቀድሞ በማሟላት ረገድ አልሰራም። .
ኢትዮጵያ
21 ግንቦት 2016
ረቡዕ፣ ግንቦት 21 2016
በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የኦንላይን ዘለፋ እና ማሸማቀቅ ከፍተኛ መሆኑን ጥናት አመለከተ
በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የኦንላይን ዘለፋ እና ማሸማቀቅ ከፍተኛ መሆኑን ጥናት አመለከተ
በበይነመረብ በተደረጉ ዘመቻዎች ለእስር እና ለስደት የተዳረጉ ስለመኖራቸውም ጥናቱ ፍንጭ ሰጥቷል።ይህም የጥቃቱን የአሳሳቢነት ደረጃ አሳይቷል።
ኢትዮጵያ
14 ግንቦት 2016
ረቡዕ፣ ግንቦት 14 2016
ድንችን ለረዥም ጊዜ የማቆየት ዘዴ
ድንችን ለረዥም ጊዜ የማቆየት ዘዴ
ድንችን ለረዥም ጊዜ የማቆየት ዘዴ
ኢትዮጵያ
7 ግንቦት 2016
ረቡዕ፣ ግንቦት 7 2016
የዘረመል ማሻሻያ የአይን ህክምና እና ያሳደረው ተስፋ
የዘረመል ማሻሻያ የአይን ህክምና እና ያሳደረው ተስፋ
በመላው ዓለም 38 ሚሊዮን ብርሃናቸውን ያጡ ወይም አይነስውራን ሰዎች እንደሚገኙ የዓለም ጤና ድርጅት ይፋ ያደረገው አንድ ጥናታዊ ጽሁፍ ያመለክታል።
አፍሪቃ
30 ሚያዝያ 2016
ረቡዕ፣ ሚያዝያ 30 2016
ተጨማሪ አሳይ
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