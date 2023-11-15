ተቀናብረው የሚወጡ መረጃዎች ለሕክምናና ለምርምር ሥራዎች ጠቃሚነታቸው እጅጉን የጎላ ነው።
ከበሽተኞች በአንድ ጊዜ በርካታ ናሙናዎችን በመውሰድ ከሰው ንክኪ ውጭ በሆነ መልኩ የበሽታ አምጪ ህዋሳትን ምንነት የሚለዩና በሽታው መድሃኒት መላለምድ አለመላመዱን መረጃ አቀናብረውና ተንትነው ለባለሙያ የሚያቀርቡ ሁለት ቴክኖሎጂዎችን እንቃኛለን። ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎቹ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ በሃረማያ ዩኒበርስቲ ሥር በሚገኙ የምርምርና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ብቻ የሚገኙ ሲሆኑ ማብራሪያ በመስጠት ፕሮፌሰር ነጋ አሰፋ በሃረማያ ዩኒቨርስቲ መምህርና ተመራማሪ፤ እንዲሁም በዩንቨርሲቲው ሥር የሚገኘው የሐረርጌ የጤና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር፤ በዛው ዩኒቨርስቲ ተመራማማሪና መምህር፤ የሐረርጌ ጤና ምርምር ማዕከልየቤተ ሙከራ ሃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ዳዲ ማረኒ እንግዶቻችን ናቸው።
ዘመናዊና የረቀቁ የሕክምና ቴክኖሎጂዎች ማይክሮስካን ዎክአዌይ 40 እና ኳንትስቱድዮ 7 ፍሌክስ ሪልታይም PCR ሲስተም ይባላሉ። የቴክኖሎጂው ምንነትና የሚሰጡአቸው ጥቅሞች እንዲሁም የእስከአሁን የናሙና ምርመራው ቴክኖሎጂን ምንያህል እንዳቀለሉት በመጠኑ እንዳስሳለን። በመጀመሪያ ማይክሮስካን ዎክአዌይ ምንነት ፕሮፌሰር ነጋ አሰፋ ሲያብራሩ
``ይህ ዘመናዊ ማሽን በደም ውስጥ፣ በህብለሰረሰር፣ የመተንፈሻ አካላትና የአንጀት ውስጥ በሽታ አምጪ ህዋሳትን በመርመር በሽታው መድሃኒት መላመድ አለመላመዱን እና ሊታከም ይችል አይችል እንደሆነ ከተሰጠው ናሙና መረጃዎችን በማቀናበርና በመተንተን ለባለሙያ ያቀርባል።``
ሁለተኛው የረቀቀ የቴክኖሎጂ ውጤት የሆነው የሕክምና መሳሪያ በቴክኖሎጂው በፈጣሪዎች አጠራር ኳንት ስቱድዮ ይሉታል። ይህ ደግሞ የበሽታ አምጪ ጀርሞች ወይም ቫይረሶች ዘረመላቸውን ለይቶ ለባለሙያ የሚያቀርብ ቴክኖሎጂ እንደሆነ ፕሮፌሰር ነጋና ረዳት ፕሮፌሰር ዳዲ አብራርተውልናል።
ቴክኖሎጂዎቹ በአንድ ጊዜ በመቶዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ ናሙዎችን በመውሰድ በአጭር ጊዜ ውጤቱን አቀናብረው እንደሚሰጡ ከባለሙያዎቹ ማብራሪያ ለመረዳት ችለናል። ሁለቱም ቴክኖሎጂዎች ከሰው ንክኪ የጸዱ በመሆናቸው ከኬሚካል ምጣኔ፣ ከባለሙያው የቴክኖሎጂ እውቀት ማነስና የቤተሙከራ አካባቢው ብክለት ወይም ኢንፌክሽና ሌሎች ሰበቦች መክንያት ሊከተሉ ከሚችሉ የውጤት ትክክለኛነት ስህተቶች የጸዱ በመሆናቸው በስተመጨረሻ ተቀናብረው የሚወጡ መረጃዎች ለሕክምና እንዲሁም ለምርምር ሥራዎች ጠቃሚነታቸው እጅጉን የጎላ እንደሆነ ፕሮፌሰር ነጋ ያክላሉ።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
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