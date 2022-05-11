 ሳይንሳዊ አመጋገብ ለተሻለ ውጤት | ሳይንስ እና ኅብረተሰብ | DW | 11.05.2022

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ሳይንስ እና ኅብረተሰብ

ሳይንሳዊ አመጋገብ ለተሻለ ውጤት

እግርኳሳችን ለውጤቱ አለማማር ከሚጠቀሱ ምክንያቶች ዘመኑ የወለደው ቴክኖሎጂን አለመጠቀም እንደሆነ ይነገራል። ከነዚህም አንዱ በባለሞያ የተደገፈ የተንቀሳቃሽ ምስል ትንተና ይገኝበታል ይላል የስፖርት ጋዜዘኛና ተንታኝ መንሱር አብዱልቀኒ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:06

ሳይንሳዊ አመጋገብ ለተሻለ ውጤት

የአገራችን እግር ኳስ በዘርፈ ብዙ ችግሮች የተተበ እንደሆነ ትችቶች ይቀርቡበታል። ካሉት ችግሮች ውስጥ በክለቦችና በብሔራዊ ቡድኑ ጭምር ሳይንሳዊ የስፖርት አመጋገብ ያለመኖርና የተንቀሳቃሽ ምስል ትንተና አለመኖር ተጠቃሽ ናቸው። በዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ርእሰ ጉዳይ ጥናታዊና ሞያዊ ልምዳቸውን እንዲያካፍሉን ዶክተር ሞላ ደዩ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር እንዲሁም ታዋቂውን የስፖርት ጋዜጠኛና ተንታኝ መንሱር አብዱልቀኒ እንግዳችን አድርገናቸዋል። 

“ኬሻ በእህል ይቆማል”፤ “ሰው የበላውን ይመስላል” የሚሉና ሌሎች በኅብረተሰባችን ዘንድ የሚዘወተሩ አባባሎች አሉ። እነዚህ አባባሎች ምግብ በሰውነታችን ግንባታ ያለውን ሚና ቀለል አድርገው የሚያስረዱ ናቸው። በተለይም እግር ኳሳችን ውጤታማ እንዳይሆን ካደረጉት አንዱ ለእንቅስቃሱው የሚመጥን ሳይንሳዊ አመጋገብ ያለመኖር እንደሆነ ተባባሪ ፕሮፌሰር ሞላ ደዩ ይናገራሉ።

ዕውቁ የስፖርት ጋዜጠኛና ተንታኝ መንሱር አብዱል ቀኒ ዶክተር ሞላ ባሉት ሐሳብ ይስማማል። ሰሚ ቢያጣም በስፖርት ፕሮግራሞቹ ያለመሰልቸት እንደወተወተ በማከል ጭምር።

Äthiopien Äthiopische Fußballnationalspielerin Eyerusalem Negash


ዶክተር ሞላ የአርባ ምንጭ ከነማ እግር ኳስ ቡድን የቴክኒክ ድጋፍ እንዲያደርጉ በተጠየቁበት ጊዜም ሳይንሳዊ የስፖርት አመጋገብ ተግባራዊ ለማድረግ ሞክረው እንደነበረ አጫውተውናል።

ባደጉ አገራት የሚገኙ የእግር ኳስ ክለቦች ሳይንሳዊ የስፖርት አመጋገብ ለውጤት ከሚያደርሷቸው ተግባራት በዋነኝነት እንደሚጠቀስ የገለጸልን መንሱር እያንዳንዱ ተጫዋች እንደሚያፈሰው ጉልበትና እንደሚጠይቀው ፍጥነት መሰረት ተደርጎ ሳይንሳዊ የስፖርት አመጋገብ ተግባራዊ እንደሚደረግ አጫውቶናል።

ዶክተር ሞላ ከአንዲት የሆላንድ ተመራማሪ በጋራ በካሄዱት ጥናት ከ1 እስከ 5 ዓመት በሆናቸው ህጻናት አመጋገብን መሰረት ያደረገ ጥናት አካኺደው ህጻናቱ ብቃታቸው ከሆላንድ ህጻናት ጋ ተቀራራቢ ሊባል የሚችል ውጤት ማሳየቱን ገልጠውልናል። በአንጻሩ ከዛበላይ ባለ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙት ግን ብቃታቸው እያሽቆለቆለ እንደሚሄድ የጥናት ውጤቱ እንዳሳየ አብራርተዋል። ይህም በሀገሪቱ ህጻናትን የመንከባከብ ባህልን ሲያመለክት፤ ከዛ በኋላ ባለው እድሜ ግን አመጋገቡ ቀጣይነት እንደማይኖረው የሚያሳይ ነው ብሏል። ከእንደዚህ አይነት ማኅበረሰብ የወጣ የእግር ኳስ ተጫዋች በሳይንሳዊ አመጋገብ ስለማይደገፍ ውጤታማ እንደማይሆንም አክሏል።

Athiopien Fußballspiel | Äthiopien vs. Elfenbeinküste



ዶክተር ሞላ በ4 የኢትዮጵያ የስፖርት ቡድኖች ላይ ደማችን ውስጥ ስለሚኖሩ የደም ህዋሳት መጠንና በደማችን ስላሉ ኬሚካሎች ከእንቅስቃሴያችንና ብቃታችን አንጻር ጥናት አድርገዋል። ይህ ጥናት በእንግሊዝኛ (ኮለክቲቭ ብለድ ካውንትና ብለድ ኬሚስትሪ) ይባላል። ውጤቱ እንደሚያመለክተውም የስፖርተኞቹ በቀጥታ አመጋገባችው ሳይንሳዊ ከአለመሆኑ ጋ የሚያያዝ እንደሆነ ነግረውናል።

ሌላው እግርኳሳችን ለውጤቱ አለማማር ከሚጠቀሱ ምክንያቶች ዘመኑ የወለደው ቴክኖሎጂን አለመጠቀም እንደሆነ ይነገራል። ከነዚህም አንዱ በባለሞያ የተደገፈ የተንቀሳቃሽ ምስል ትንተና ይገኝበታል ይላል የስፖርት ጋዜዘኛና ተንታኝ መንሱር አብዱልቀኒ።

በስፖርት ሳይንሳዊ አመጋገብና በተንቀሳቃሽ ምስል የተደገፈ ሳይንሳዊ ትንተና ላይ ያተኮረውን የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ። 


ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር 

 

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እጅግ ብርቱ ፉክክር በታየበት አወዛጋቢው የአቡዳቢ የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም የመርሴዲሱ አሽከርካሩ ሌዊስ ሐሚልተን በሆላንዳዊው የሬድቡል አሽከርካሪ ማክስ ፈርሽታፐን ድል ኾኗል። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ መሪነቱን እንዳስጠበቀ ነው። በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየርን ሙይንሽን በመሪነቱ እየገሰገሰ ነው።

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የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን እሁድ ጥር 1 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ካሜሩን ውስጥ ከኬፕ ቬርዴ ጋር ባደረገው የመጀመሪያ ግጥሚያ አብዛኛውን ሰአት በ10 ተጨዋቾች ተጋጥሞ አንድ ለዜሮ ተሸንፏል። በጀርመን ቡንደስሊጋ በርካታ ተጨዋቾቹን በኮቪድ-19 የተነሳ ማሰለፍ ያልቻለው ባየርን ሙይንሽን ሽንፈት ገጥሞታል።